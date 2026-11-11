МВД: Полицейские не звонят гражданам в мессенджерах с секретными заданиями

Tекст: Алексей Дегтярёв

Злоумышленники могут выдавать себя за правоохранителей, однако настоящие представители МВД не используют подобные каналы связи для поручения задач, цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

«Сотрудники органов внутренних дел никогда не звонят в мессенджерах, не дают секретных заданий гражданам и не вовлекают их в оперативно-следственную работу», – добавили в министерстве.

Там напомнили о существовании специального проекта «Выход31», который помогает подросткам, оказавшимся под психологическим давлением мошенников. На сайте инициативы размещены инструкции для тех, кто столкнулся со звонками, подозрительными сообщениями или шантажом со стороны преступников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в пресс-центре МВД сообщили о необходимости сразу отказывать предлагающим передать деньги неизвестным.

В прошлом месяце начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин посоветовал гражданам не вступать в беседы с телефонными мошенниками.

В сентябре правоохранительные органы зафиксировали маскировку мошенниками своих требований под секретные спецоперации.