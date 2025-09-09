ХАМАС опроверг гибель переговорщиков после удара по Дохе

Tекст: Валерия Городецкая

«Мы подтверждаем, что попытка противника убить членов переговорной делегации провалилась», – говорится в сообщении в Telegram-канале движения, передает ТАСС. Представители движения подчеркнули, что делегация не пострадала в результате удара.

Однако представители ХАМАС признали гибель шести человек в ходе атаки, среди которых был сын лидера движения в секторе Газа Халиля аль-Хейи Хумам. Кроме того, сообщается о гибели одного военнослужащего из катарских сил безопасности.

Напомним, израильские военные нанесли удары по руководству ХАМАС в Дохе. СМИ сообщили, что в здании в столице Катара находились пять руководителей движения ХАМАС во время удара.

Военный эксперт, директор российского музея ПВО Юрий Кнутов ранее заявил газете ВЗГЛЯД, что США могли дистанционно отключить систему ПВО «Пэтриот» в Катаре перед авиаударом Израиля по Дохе.

Эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что Израиль стал представлять опасность для всего мира из-за своей непредсказуемой политики.