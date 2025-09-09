Непальская молодежь начала выкладывать в соцсети контрастные видео: с одной стороны – дети политиков с сумками Gucci и на дорогих курортах, с другой – обычные непальцы, возвращающиеся из трудовой миграции в гробах. Слоган «Дети лидеров с Gucci, дети народа в гробах» стал боевым кличем поколения.0 комментариев
ХАМАС опроверг гибель переговорщиков после удара по Дохе
Движение ХАМАС официально заявило об отсутствии жертв среди переговорщиков после израильской атаки по Дохе.
«Мы подтверждаем, что попытка противника убить членов переговорной делегации провалилась», – говорится в сообщении в Telegram-канале движения, передает ТАСС. Представители движения подчеркнули, что делегация не пострадала в результате удара.
Однако представители ХАМАС признали гибель шести человек в ходе атаки, среди которых был сын лидера движения в секторе Газа Халиля аль-Хейи Хумам. Кроме того, сообщается о гибели одного военнослужащего из катарских сил безопасности.
Напомним, израильские военные нанесли удары по руководству ХАМАС в Дохе. СМИ сообщили, что в здании в столице Катара находились пять руководителей движения ХАМАС во время удара.
Военный эксперт, директор российского музея ПВО Юрий Кнутов ранее заявил газете ВЗГЛЯД, что США могли дистанционно отключить систему ПВО «Пэтриот» в Катаре перед авиаударом Израиля по Дохе.
Эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что Израиль стал представлять опасность для всего мира из-за своей непредсказуемой политики.