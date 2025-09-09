Политолог: Паслеру удалось ускорить развитие Свердловской области

Политолог Баширов: Эффективные решения Паслера ускоряют развитие Свердловской области

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Денис Паслер – уроженец Свердловской области, который глубоко понимает проблемы уральцев. Это позволяет ему уделять значительное внимание улучшению качества жизни как в моногородах, так и в крупных районных центрах. Он хорошо осведомлен о ключевых задачах и вызовах региона. Немаловажно и то, что свердловчане близки ему ментально», – отметил политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов.

«Существенную роль играют налаженные связи с федеральным центром. В том числе благодаря этому в регионе растет производство транспортных средств и оборудования, регулярно выделяются значительные средства на развитие инфраструктуры и дорожной сети. Екатеринбург обладает современным аэропортом Кольцово, но с учетом масштабов области необходимо развивать и местную авиацию», – продолжил эксперт.

Спикер также отметил достижения региона в социальной сфере: «Жители Артемовского уже получили современный четырехэтажный центр здоровья и долголетия, а до конца года откроются поликлиники в Екатеринбурге, Арамили, Реже, Серове и Березовском. Регион движется к тому, чтобы в каждом муниципалитете была доступная и качественная медицина».

«Кроме того, в регионе работают высокотехнологичные образовательные учреждения, такие как школа «Перспектива». Для адаптации ветеранов СВО действует программа «Управленческие кадры Урала», которая позволяет им войти в кадровый резерв органов власти», – добавил собеседник.

Отдельно политолог выделил экологические проекты, реализуемые под руководством Паслера. «По поручению вице-премьера Дмитрия Патрушева власти региона совместно с «Российским экологическим оператором» создают инфраструктуру для обращения с твердыми коммунальными отходами. Планируется ввести восемь новых объектов до 2030 года, что соответствует задачам нацпроекта «Экологическое благополучие», – перечислил профессор ВШЭ.

«Например, на заводах «Теплит» в Рефтинском и Березовском основным сырьем для производства газобетона служит зола Рефтинской электростанции, а все предприятия сысертского кластера оснащены высокоэффективными системами фильтрации», – заключил эксперт.

Во вторник врио губернатора Свердловской области Денис Паслер на выставке «А8 Машины России» рассказал о создании новых видов дорожных покрытий и развитии отрасли. По его словам, в Екатеринбурге более 200 компаний и пассажирских перевозчиков из 10 стран мира представили новинки для строительства и ремонта дорог, горнодобывающую и коммунальную технику, грузовой и пассажирский транспорт, комплектующие и запчасти.

Кроме того, вместе с руководителем «Росавтодора» Романом Новиковым и главой «Автодора» Вячеславом Петушенко Паслер дал старт реконструкции трассы Екатеринбург-Шадринск-Курган, а также открыл конкурс механизаторов дорожно-строительной отрасли, где участвуют представители из России, Казахстана, Белоруссии и Китая, сообщил он в своем аккаунте во «ВКонтакте».

«К началу учебного года наши дорожники по всей области обновили более 170 км дорог, ведущих к школам. Самое серьезное внимание уделяем состоянию школьных автобусов, обустройству дорожных переходов, их освещенности», – отметил врио губернатора.

Также в области развивается агропромышленный комплекс. «Наши аграрии уже обработали 53 тыс. гектаров полей и собрали более 160 тыс. тонн зерна. Это отличный результат, но впереди еще много работы, ведь им предстоит собрать пшеницу и ячмень с площади более 300 тыс. гектаров», – отмечал Паслер.

Регион занимает лидирующие позиции в стране по темпам ввода жилья, в прошлом году этот показатель превысил 3,3 млн кв. м. В области действуют 28 проектов по комплексному развитию территорий, а общий масштаб проектирования охватывает 231 гектар, сообщает «Областная газета».

Кроме того, в регионе показывают рост выпуск минеральной продукции и химических веществ, компьютеров, электронных и медицинских изделий, обрабатывающая отрасль, строительство, грузооборот автотранспорта, розничная торговля и инвестиции в основной капитал, сообщает Министерство экономики и территориального развития Свердловской области.