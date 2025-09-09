  • Новость часаAl Arabiya подтвердил гибель одного из лидеров ХАМАС при ударе Израиля
    Почему Финляндия изгоняет российских релокантов и беглецов
    Командующий ВДВ: Сын замдиректора ЦРУ освобождал Донбасс и погиб как герой
    Военкор рассказал, какой будет генеральная битва за Донбасс
    Венгрия анонсировала рекордный контракт на закупку газа «с западного направления»
    Протестующие в Непале заявили о переходе страны под их контроль
    Жена экс-премьера Непала погибла после поджога резиденции протестующими
    Эксперт предсказал провал плана Запада по созданию «воздушного щита» на Украине
    Лавров отверг обвинения Евросоюза в атаке на самолет фон дер Ляйен
    Сирия заявила о готовности к сотрудничеству с Россией
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Правительство Непала пало под натиском мемов и соцсетей

    Непальская молодежь начала выкладывать в соцсети контрастные видео: с одной стороны – дети политиков с сумками Gucci и на дорогих курортах, с другой – обычные непальцы, возвращающиеся из трудовой миграции в гробах. Слоган «Дети лидеров с Gucci, дети народа в гробах» стал боевым кличем поколения.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Мы не обязаны верить в Ленина

    Бывает так, что в одной семье люди держатся совершенно разных взглядов – от этого они не перестают быть родными людьми, которым и дальше жить под одной крышей. Гражданский мир вовсе не означает, что все маршируют под один барабан и скандируют одни лозунги.

    Игорь Караулов Игорь Караулов У Европы и США – разная судьба в многополярном мире

    Наступление тихоокеанской эры, перемещение центра мира на восток Евразии работает на раскол глобального Запада. В этом раскладе у Европы и США объективно разная судьба. И если Европа наконец-то, через сто лет после Шпенглера, может понаблюдать за своим закатом, то у США появляется шанс на переосмысление геополитических основ своего существования.

    9 сентября 2025, 18:30 • Новости дня

    Путин посетил университет «Сириус»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин посетил научно-технологический университет «Сириус».

    В ходе визита глава государства ознакомился с деятельностью проектной, аналитической и химической лабораторий вуза, передает ТАСС.

    Во вторник Путин прибыл на федеральную территорию Сириус.

    Ранее российский лидер в ходе визита в «Сириус» ознакомился с музыкальными инструментами и экспозицией о сохранении биоразнообразия, а также осмотрел учебные классы школы.

    8 сентября 2025, 21:25 • Новости дня
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов удостоен ордена Мужества, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

    Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

    «За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, наградить орденом Мужества генерала армии Герасимова Валерия Васильевича», – сказано в указе.

    8 сентября Герасимову исполнилось 70 лет.

    Ранее Путин наградил орденом Мужества погибших военкоров «Известий» Александра Федорчака и Первого канала Анну Прокофьеву, оператора телеканала «Звезда» Андрея Панова, а также водителя съемочной группы Александра Сиркели.

    8 сентября 2025, 02:55 • Новости дня
    Трамп заявил о планах поговорить с Путиным

    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что в течение следующих нескольких дней планирует поговорить по телефону с президентом России Владимиром Путиным.

    Отвечая на вопрос, планирует ли он разговор с российским лидером, Трамп сказал: «Очень скоро. В течение ближайших нескольких дней», – передает РИА «Новости».

    Американский лидер выразил неудовлетворенность происходящим вокруг конфликта на Украине. Он заявил, что «не в восторге от того, что там происходит». При этом он выразил уверенность в том, что конфликт будет урегулирован, передает ТАСС.

    Также Трамп сообщил о запланированных визитах ряда европейских лидеров в Соединенные Штаты в понедельник и вторник «по отдельности». По его словам, визиты состоятся для обсуждения возможных путей мирного урегулирования. «У нас идут крайне интересные обсуждения», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о готовности рассмотреть новый этап санкций против России, но не раскрыл детали или сроки. Белый дом сообщил о планах обсудить новые санкции против России в ближайшие дни. Большинство жителей США выразили сомнения в эффективности подхода Трампа к урегулированию конфликта на Украине.

    5 сентября 2025, 11:38 • Видео
    Генсек НАТО проговорился насчет Украины

    Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    8 сентября 2025, 17:59 • Новости дня
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    На внеочередном онлайн-саммите БРИКС участники обсудили глобальные вызовы и акцентировали внимание на необходимости реформирования системы мирового управления.

    По итогам мероприятия пресс-служба президента Бразилии опубликовала сообщение, в котором отмечается, что страны блока провели комплексную оценку текущей международной ситуации, передает РИА «Новости».

    В результате достигнут консенсус о необходимости перехода к более справедливому, сбалансированному и инклюзивному международному порядку. В заявлении отмечается, что новый порядок должен лучше отражать происходящие преобразования и эффективнее реагировать на нужды глобального Юга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин принял участие во внеочередном саммите БРИКС в режиме видеосвязи. Встреча завершилась обсуждением экономического партнерства между странами объединения в ответ на тарифные меры США.

    Участники саммита договорились сотрудничать по вопросу урегулирования ситуации на Украине.

    9 сентября 2025, 01:55 • Новости дня
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент России Владимир Путин позволить себе отпуск не может, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

    «Нет, отпуск он, по сути, просто не может себе позволить», – сказал Песков ТАСС.

    Так представитель Кремля ответил на вопрос, как президент России планирует отмечать день рождения 7 октября и будет ли у него в этой связи отпуск.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин намерен до окончания 2025 года обратиться с посланием к Федеральному собранию. Также президент России проведет прямую линию с большой пресс-конференцией. Кроме того, Песков рассказал, как Путину удается выдерживать тяжелый график.


    8 сентября 2025, 03:17 • Новости дня
    @ Кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    В Сети опубликованы кадры чаепития президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына в Пекине и их разговора в «Аурусе».

    Кадры встречи были опубликованы журналистом Павлом Зарубиным в Telegram. На видео Путин и Ким Чен Ын ведут оживленную беседу в автомобиле «Аурус», активно жестикулируя и улыбаясь, по дороге на переговоры, передает РИА «Новости».

    Чаепитие состоялось в государственной резиденции «Дяоюйтай» в Пекине, где за накрытым столом с небольшой посудой и угощением Путин и Ким Чен Ын поговорили в присутствии переводчиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин и Ким Чен Ын приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне.

    8 сентября 2025, 06:47 • Новости дня
    @ AP/TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу ABC выразил сожаления, что на саммит России и США на Аляске не позвали Украину.

    «Жаль, что Украины там не было», – приводит слова Зеленского РИА «Новости» со ссылкой на ABC.

    Как заявил Зеленский, по его мнению, глава американского государства Дональд Трамп «дал» президенту России Владимиру Путину «то, что тот хотел».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин и Трамп провели в августе переговоры на Аляске. Помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что Москва и Вашингтон ведут диалог по вопросам, связанным со спецоперацией на Украине.

    8 сентября 2025, 15:48 • Новости дня
    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие во внеочередном саммите БРИКС, который проходит в онлайн-формате.

    Организатором встречи стал президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, который выступил с инициативой обсуждения актуальных вопросов для стран-участниц, передает ТАСС.

    Главной темой саммита стали угрозы формированию многополярного мироустройства, а также выработка совместного ответа объединения на тарифные меры и санкции со стороны США.

    В пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин примет участие в онлайн-саммите БРИКС.

    В конце августа Бразилия решила созвать внеочередной саммит БРИКС на фоне угроз от США. Вашингтон ранее установил пошлины в 50% на ряд бразильских товаров.

    8 сентября 2025, 01:51 • Новости дня
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин намерен до окончания 2025 года обратиться с посланием к Федеральному собранию, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    В интервью, которое Песков дал в ходе Восточного экономического форума, ему был задан вопрос о том, включено ли в график президента послание парламенту. «Безусловно, в этом году послание состоится. Оно должно состояться, и оно состоится», – приводит ТАСС ответ Пескова.

    Песков также отметил, что до конца года у главы государства по традиции состоятся и другие крупные мероприятия. В их числе он назвал прямую линию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, предыдущее послание президента было оглашено в феврале 2024 года. В декабре 2024 года Путин в прямом эфире подвел итоги года в формате, совмещающем традиционную «Прямую линию» с ежегодной пресс-конференцией.

    7 сентября 2025, 13:50 • Новости дня
    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин регулярно поддерживает спортивный образ жизни и всегда остается максимально сконцентрированным, даже если спит всего несколько часов в сутки, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью на Восточном экономическом форуме.

    Отвечая на вопрос, помогает ли спорт справляться с насыщенным рабочим графиком, Песков отметил: «Конечно, в таких поездках у него не получается заниматься спортом». По его словам, Путин всегда на пике концентрации и даже во время командировок может спать по несколько часов в день, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь признался, что сам удивляется работоспособности президента. «Честно говоря, мне самому иногда трудно понять, откуда он берет в себе столько сил», – сказал он. Иногда, по словам Пескова, на сон у Путина остается даже меньше четырех часов в сутки.

    Накануне Песков сообщил, что в ближайшие дни Владимир Путин продолжит работать без перерыва, несмотря на недавно завершившиеся визиты в Китай и Владивосток.

    6 сентября 2025, 22:56 • Новости дня
    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении сотрудников Станции скорой медицинской помощи Белгородской области медалями «За храбрость» и «За спасение погибавших».

    Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

    Фельдшер южной подстанции скорой медицинской помощи Оксана Масленко награждена медалью «За храбрость» II степени за «высокий профессионализм и самоотверженность, проявленные при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях», передает ТАСС.

    Медалью «За спасение погибавших» отмечены семь сотрудников станции. В числе награжденных: фельдшер Гаджитураб Аразов, водитель Сергей Балабанов, фельдшер Андрей Гарагуля, медсестра Александра Однорал, врач Александр Петров, фельдшеры Александр Ткачев и Юлия Ткачева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин вручил золотые звезды Героев России ефрейтору Людмиле Болиле и главному врачу Алешковской центральной районной больницы Владимиру Харлану.

    8 сентября 2025, 17:02 • Новости дня
    Tекст: Валерия Городецкая

    Кремль показал кадры участия по видеосвязи президента России Владимира Путина во внеочередном онлайн-саммите БРИКС.

    Саммит состоялся по инициативе Бразилии, которая в этом году председательствует в объединении.

    В ходе встречи обсуждались перспективы развития торгово-экономических и инвестиционных связей между странами БРИКС с учетом текущей ситуации в глобальной экономике, сообщил Кремль в Telegram-канале.

    Напомним, Путин в понедельник подключился к онлайн-саммиту БРИКС по видеосвязи. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков пообещал опубликовать релиз после мероприятияю

    В конце августа Бразилия решила созвать внеочередной саммит БРИКС на фоне угроз от США. Вашингтон ранее установил пошлины в 50% на ряд бразильских товаров.

    8 сентября 2025, 19:56 • Новости дня
    Путин поручил увеличить срок записи к врачу через Госуслуги

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин распорядился рассмотреть возможность увеличения срока для записи к врачу через портал «Госуслуги».

    Путин поручил правительству рассмотреть возможность увеличить срок записи к врачам и лечебным процедурам на портале «Госуслуги». Об этом говорится в перечне поручений по актуальным направлениям развития здравоохранения, опубликованном на сайте Кремля.

    Ответственным за выполнение задачи назначен глава правительства Михаил Мишустин. Согласно документу, Мишустин должен будет представить доклад о результатах проделанной работы до 20 ноября 2026 года.

    Ранее Путин заявил, что 100% госуслуг в ближайшие годы должны начать предоставлять в электронном виде.

    7 сентября 2025, 13:33 • Новости дня
    Путин уступил Моди свое место в президентском Aurus

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин на саммите ШОС в Китае уступил премьер-министру Индии Нарендре Моди свое место в автомобиле Aurus. Об этом рассказал журналист Павел Зарубин.

    Зарубин опубликовал соответствующее видео в своем Telegram-канале. По его словам, помощник индийского премьера, прежде чем закрылась дверь автомобиля, попросил сделать фотографию «для истории». На опубликованных кадрах видно, как Моди с явным интересом рассматривает интерьер российского автомобиля.

    Напомним, президент России провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

    Путин и Моди почти час вели личную беседу в автомобиле Aurus по пути в отель Ritz-Carlton. Ранее сообщалось, что Путин и Моди выбрали для совместного проезда к месту переговоров в рамках ШОС автомобиль российской марки Aurus.

    8 сентября 2025, 02:43 • Новости дня
    Tекст: Антон Антонов

    Усилия президента России Владимира Путина приводят к тому, что растет количество стран, понимающих российскую позицию по ситуации на Украине и причинам СВО, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    В интервью, которое Песков дал в ходе Восточного экономического форума, его спросили, стали ли в мире лучше понимать позицию России за последние три года, передает ТАСС.

    Песков ответил, что «понимание первопричин» специальной военной операции на Украине в мире наблюдалось и прежде. «И, конечно же, все усилия президента по тому, чтобы рассказывать, объяснять это своим собеседникам, дают плоды», – указал Песков.

    Таким образом, за последние три года, по оценке Пескова, растет число «тех, кто нас понимает».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин назвал визит на Аляску своевременным и полезным. Он сообщил, что обсудил с президентом США Дональдом Трампом причины кризиса на Украине.

    Политолог Александр Асафов отмечает, что большинство стран Глобального Юга признали российскую позицию по Украине. По словам Асафова, в ходе визита Путина в Китай были поддержаны требования России в сфере безопасности и необходимости устранения коренных причин конфликта.

    7 сентября 2025, 14:39 • Новости дня
    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин лично предложил премьеру Индии Нарендре Моди совершить совместную поездку на лимузине Aurus в рамках визита в Китай.

    Решение о совместной поездке с Моди на президентском лимузине Aurus во время визита в Китай принял Путин, сообщает РИА «Новости», об этом рассказал помощник президента Юрий Ушаков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

    По словам Ушакова, поездка стала жестом с российской стороны, демонстрирующим особое отношение между лидерами. Он отметил: «Это решение нашего президента и согласие его друга – премьер-министра Индии». Также Ушаков подчеркнул, что предложение поступило непосредственно от Путина: «Они на выходе встретились и условились, что поедут в одной машине. Это тоже жест с нашей стороны, я считаю».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин уступил премьер-министру Индии Нарендре Моди свое место в автомобиле Aurus на саммите ШОС в Китае. Путин провел переговоры с Моди. Лидеры двух стран почти час разговаривали в автомобиле Aurus по пути в отель Ritz-Carlton.

