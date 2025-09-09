Непальская молодежь начала выкладывать в соцсети контрастные видео: с одной стороны – дети политиков с сумками Gucci и на дорогих курортах, с другой – обычные непальцы, возвращающиеся из трудовой миграции в гробах. Слоган «Дети лидеров с Gucci, дети народа в гробах» стал боевым кличем поколения.0 комментариев
Путин посетил университет «Сириус»
Президент России Владимир Путин посетил научно-технологический университет «Сириус».
В ходе визита глава государства ознакомился с деятельностью проектной, аналитической и химической лабораторий вуза, передает ТАСС.
Во вторник Путин прибыл на федеральную территорию Сириус.
Ранее российский лидер в ходе визита в «Сириус» ознакомился с музыкальными инструментами и экспозицией о сохранении биоразнообразия, а также осмотрел учебные классы школы.