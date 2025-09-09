Лавров назвал высокого представителя в Боснии и Герцеговине самозванцем

  • Новость часаПрезидент Непала подал в отставку из-за беспорядков в стране
    Чем рискует Америка при вторжении в Венесуэлу
    Военкор рассказал, какой будет генеральная битва за Донбасс
    Венгрия анонсировала рекордный контракт на закупку газа «с западного направления»
    Симоньян вышла из наркоза после операции
    Эксперт предсказал провал плана Запада по созданию «воздушного щита» на Украине
    NYT: Франция встала на ухабистый путь
    Американист объяснил скандал между Вашингтоном и Сеулом
    Семь крупнейших российских банков снизили ставки по вкладам
    Силуанов разъяснил подход к формированию бюджета на 2026 год
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Мы не обязаны верить в Ленина

    Бывает так, что в одной семье люди держатся совершенно разных взглядов – от этого они не перестают быть родными людьми, которым и дальше жить под одной крышей. Гражданский мир вовсе не означает, что все маршируют под один барабан и скандируют одни лозунги.

    24 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов У Европы и США – разная судьба в многополярном мире

    Наступление тихоокеанской эры, перемещение центра мира на восток Евразии работает на раскол глобального Запада. В этом раскладе у Европы и США объективно разная судьба. И если Европа наконец-то, через сто лет после Шпенглера, может понаблюдать за своим закатом, то у США появляется шанс на переосмысление геополитических основ своего существования.

    11144 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Даже Трамп не превратит Глобальный Юг в коллективный

    Однополярный мир будет заменен региональным – региональные лидеры станут самостоятельно решать проблемы своего региона. Здесь философия БРИКС и ШОС, подразумевающая уважение суверенитета и принцип неделимой безопасности, более чем актуальна. И Трамп своими действиями эту философию сейчас невольно продвигает.

    0 комментариев
    9 сентября 2025, 14:50 • Новости дня

    Лавров назвал высокого представителя в Боснии и Герцеговине Шмидта самозванцем

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал высокого представителя международного сообщества в Боснии и Герцеговине Кристиана Шмидта самозванцем.

    По словам Лаврова, Шмидт действует по указке западных стран и не обладает реальными полномочиями, так как не был назначен Советом Безопасности ООН, передает ТАСС.

    «Самозванец Шмидт, которого Совет Безопасности ООН не назначал. Любой не назначенный Советом Безопасности, называющий себя высоким представителем, не является кем бы то ни было обладающим какими бы то ни было полномочиями. И вот этот самозванец принимает решение, что все, кто не согласен с его постановлениями по любому вопросу, подпадают под уголовную статью», – заявил Лавров.

    Глава МИД России подчеркнул, что фигура Шмидта – «олицетворение политики Запада по осуществлению цветных революций, попросту говоря, государственных переворотов». Лавров также напомнил, что в 2008 году западные государства, по его словам, осуществили госпереворот, признав независимость Косова в обход резолюции 1244 СБ ООН.

    Президент Республики Сербской Милорад Додик призвал Россию через систему ООН содействовать закрытию аппарата высокого представителя, который, как отметил Додик, должен был действовать лишь один год, но существует уже 30 лет.

    Ранее Додик заявил о готовности провозгласить независимость Республики Сербской. Он подчеркнул, что страна стремится к диалогу, но требует ликвидации аппарата высокого представителя Кристиана Шмидта и его полномочий.

    8 сентября 2025, 16:38 • Новости дня
    МИД России потребовал разъяснений от Аргентины по высказываниям Буллрич
    @ Мобильный репортер/Агентство «Москва»

    Tекст: Денис Тельманов

    Дипломаты России направили запрос аргентинским властям с требованием официальных разъяснений по поводу заявлений министра безопасности Патрисии Буллрич.

    МИД России рассчитывает получить официальные разъяснения от аргентинской стороны из-за высказываний министра безопасности Патрисии Буллрич, передает ТАСС. Посол Аргентины был приглашен на Смоленскую площадь для обсуждения ситуации.

    В сообщении российского внешнеполитического ведомства говорится, что «МИД России рассчитывает на получение в максимально короткие сроки исчерпывающих официальных разъяснений аргентинской стороны по поводу неприемлемых высказываний министра Патрисии Буллрич».

    В МИД подчеркнули, что высказывания Буллрич о возможной попытке дестабилизации политической ситуации в Аргентине с помощью прослушки вызвали обеспокоенность в Москве. «До сведения посла Аргентины доведено, что российская сторона решительно отвергает указанные утверждения члена правительства Аргентины; заявлено, что они не содержат каких-либо доказательств и в силу этого являются безосновательными и голословными», – отметили на Смоленской площади.

    Ранее министр безопасности Аргентины Патрисии Буллрич заявила о причастности Москвы к прослушиванию телефонов в президентском дворце этой страны.

    Комментарии (16)
    8 сентября 2025, 18:54 • Новости дня
    Кулеба признался в побеге с Украины
    @ Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал в интервью газете Corriere della Sera о своем вынужденном отъезде из страны.

    По его словам, после того, как власти Украины приняли решение запретить бывшим дипломатам выезжать за границу, он был вынужден бежать в Польшу, передает РИА «Новости».

    «Я никогда не думал, что мне придется бежать из своей страны, как вор ночью», – заявил Кулеба. Бывший министр подчеркнул, что указ Владимира Зеленского не связан с ограничениями на выезд мужчин, подлежащих призыву, так как экс-дипломаты не обязаны служить в армии.

    Он добавил, что, по его мнению, Зеленский и его окружение не хотят, чтобы бывшие дипломаты выезжали за границу и высказывали позиции, которые могут расходиться с линией правительства.

    В сентябре прошлого года Кулеба подал в отставку с поста главы МИД Украины. В декабре он стал старшим научным сотрудником Центра Белфера при Гарварде.

    Комментарии (29)
    5 сентября 2025, 11:38 • Видео
    Генсек НАТО проговорился насчет Украины

    Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    Комментарии (0)
    8 сентября 2025, 21:57 • Новости дня
    Назван вид оружия, которым ВСУ атаковали Донецк и Макеевку

    ВСУ ударили по Донецку и Макеевке реактивными ракетами-дронами «Паляница»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Украины задействовали реактивные дроны-ракеты «Паляница» для ударов по Донецку и Макеевке.

    Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах. Также стало известно, что удары наносились комбинированно, одновременно с использованием ударных беспилотников самолетного типа. По данным источника, всего по Донецку и Макеевке было выпущено не менее 20 беспилотников, при этом большая их часть – дроны-ракеты «Паляница».

    Напомним, в результате удара дрона по многоэтажному дому в Червоногвардейском районе Макеевки произошло возгорание как минимум в восьми квартирах. Тажке ВСУ массово атаковали беспилотниками Донецк.

    В марте эксперты сообщили о применении ВСУ кассетных боеприпасов против гражданских объектов.

    Комментарии (9)
    9 сентября 2025, 07:19 • Новости дня
    Симоньян вышла из наркоза после операции

    Симоньян поблагодарила всех, кто молился за нее во время операции

    Симоньян вышла из наркоза после операции
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Главный редактор RT Маргарита Симоньян ночью во вторник сообщила, что вышла из наркоза после медицинской операции.

    «Пару часов назад я вышла из наркоза и уже даже грызу шоколадку», – написала Симоньян в своем Telegram-канале.

    Она поблагодарила всех, кто за нее переживал и молился, и отметила, что тоже любит и ценит свою аудиторию.

    «Все дальнейшее – исключительно в руках Господа. На него и буду уповать», – заключила главред.

    Напомним, Симоньян сообщила в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым», что ей диагностировали тяжелое заболевание, и пояснила, что ее ждет операция.

    До этого Симоньян рассказывала, что ее муж Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть.

    Комментарии (23)
    9 сентября 2025, 08:34 • Новости дня
    ВС России прорвали оборону ВСУ к юго-востоку от Красноармейска
    ВС России прорвали оборону ВСУ к юго-востоку от Красноармейска
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Штурмовые подразделения российской армии сломили оборону украинских военных у населенного пункта Чунишино, что позволило расширить контролируемую территорию на этом направлении, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    Кимаковский заявил о прорыве российскими войсками обороны украинских сил у Чунишино к юго-востоку от Красноармейска, передает ТАСС.

    По его словам, штурмовые подразделения ВС Россиии смогли сломить оборону противника и закрепиться на новых позициях, расширив зону контроля российских сил. «У Чунишино наши штурмовые подразделения прорвали оборону противника и расширили зону контроля», – сообщил Кимаковский.

    Он подчеркнул, что в результате наступления на данном участке фронта украинские войска понесли значительные потери.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Денис Пушилин рассказал о подготовке ВСУ к уличным боям в Красноармейске. ВС России взяли под контроль последнюю трассу снабжения ВСУ в Красноармейске. Пушилин сообщил о переброске сил ВСУ под Красноармейск.

    Комментарии (5)
    9 сентября 2025, 11:20 • Новости дня
    Венгрия анонсировала рекордный контракт на закупку газа «с западного направления»
    @ TIL BUERGY/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Будапешт готовится заключить новое соглашение о поставках природного газа, которое станет рекордным по сроку действия для страны, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

    По его словам, Венгрия в ближайшее время подпишет очередной долгосрочный контракт на закупку природного газа с западного направления, передает ТАСС.

    «Мы сегодня подписываем очередной долгосрочный контракт на закупку природного газа. Это будет наш самый долгосрочный контракт на закупку природного газа с западного направления», – написал он на своей странице в соцсети Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

    Министр подчеркнул, что Будапешт последовательно прилагает значительные усилия для диверсификации источников энергоресурсов. Однако Сийярто не раскрыл, с какой именно западной страной планируется заключить новое соглашение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт объяснил слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что Европейский союз может устроить распад Украины за один день. Биржевые цены на газ в Европе выросли на фоне сохраняющейся нестабильности поставок энергоресурсов. Европейские страны согласились на полную энергетическую зависимость от США, несмотря на риски для собственной экономики.

    Комментарии (7)
    8 сентября 2025, 22:57 • Новости дня
    FT узнала о подготовке в ЕС американского «воздушного щита» для Украины

    Tекст: Ирма Каплан

    Поскольку многие из наиболее влиятельных стран «коалиции желающих» на самом деле не хотят отправлять войска на Украину, среди «не желающих», в частности, Германия, Италия и Польша, европейцы рассматривают альтернативные варианты помощи Украине.

    «Сейчас ведутся разговоры о создании «фактического прекращения огня» с помощью американского «воздушного щита» для Украины. «Воздушный щит» предполагает значительное усиление противовоздушной обороны, которая сможет закрыть небо от российских беспилотников, но не от баллистических ракет», – пишет Finantial Times (FT).

    В статье уточняют, что европейцы могли бы внести свой вклад, в том числе оказав военно-морскую поддержку, которая помогла бы защитить воздушное пространство Украины. Также обсуждается возможность размещения авианосцев, вероятно, в Европе.

    Европейцы надеются, что более жесткие меры против России будут одобрены Конгрессом, пишет газета, отмечая, что президент США неоднократно заявлял и на словах, и на деле, что не хочет брать на себя обязательства по защите Украины, о чем стоит помнить при любых инициативах с расчетом на участие США.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на заседании в формате «Рамштайн» по военным поставкам 9 сентября в Лондоне глава киевского режима Владимир Зеленский намерен запросить системы ПВО, обозначив их главной целью переговоров.

    Комментарии (6)
    9 сентября 2025, 01:40 • Новости дня
    МИД сообщил об «атаке иноагентов» после выступления Лаврова в МГИМО
    МИД сообщил об «атаке иноагентов» после выступления Лаврова в МГИМО
    @ MID_Russia

    Tекст: Ирма Каплан

    Во внешнеполитическом ведомстве сообщили, как «все русофобы и пропагандисты на евроатлантических бюджетах» мобилизованы ради того, чтобы переврать слова главы МИД России Сергея Лаврова о современных международных отношениях и будущем многополярном мире.

    «Отмечаем настоящую атаку иноагентов в медиапространстве после сказанного министром Сергеем Лавровым в ходе выступления перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО», – написали в Telegram-канале МИД России.

    Далее ведомство приводит подробный исторический обзор на тему западной политики, а также символов Берлинской стены и железного занавеса. Иноагенты, чьи реплики приводят в пример дипломаты, приписали Лаврову слова о том, что Запад якобы строил Берлинскую стену. Однако речь министра была совсем не об этом.

    «...Мы живем на одной очень маленькой планете. Это в западном стиле было выстраивать «берлинские стены», условные стены между собой и нашим огромным евразийским пространством, которое было Советским Союзом, а теперь является постсоветским пространством. Мы никаких стен не хотим выстраивать. Мы хотим работать по-честному», – сказал в МГИМО Лавров.

    Глава МИД России добавил, что Россия, в случае готовности сотрудничать на  равноправной взаимоуважительной основе, готова к диалогу со всеми.

    В посте привели статью Sueddeutsche Zeitung Владимира Путина, занимавшего в 2010 году должность председателя правительства. В ней он предложил создать  «гармоничное сообщество экономик от Лиссабона до Владивостока».

    По его словам, экономическая интеграция позволила бы построить общий континентальный рынок объемом в триллионы евро и превратить Европу в мегафабрику, объединяющую ресурсный потенциал России и европейский технологический потенциал. При этом крайне важным шагом на пути к объединению континента должна была стать полная отмена виз между Россией и ЕС, говорилось в статье.

    «Что же мы получили? От нас еще в 90-е стали отгораживаться именно «стенами» – институциональными, санкционными, визовыми. И «стена» эта в виде восточных границ НАТО – в нарушение всех обещаний и договоренностей», – подчеркнули в посте.

    В заключение дипломаты МИД приводят историческую справку на тему о появлении Берлинской стены.

    «Так что Берлинская стена, а де-факто железный занавес – прямое следствие политики Запада», – резюмирует МИД России.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров по традиции встретился со студентами и преподавателями МГИМО, он также исполнил гимн вместе с учащимися.

    Министр заявил, что Москва готова к открытому и честному диалогу со всеми странами без барьеров и разделительных линий, отметив при этом об изменении  отношений России с Западом навсегда.

    Комментарии (4)
    9 сентября 2025, 09:30 • Новости дня
    Американист объяснил скандал между Вашингтоном и Сеулом

    Американист Дробницкий: Борьба за «великую» Америку разрушает отношения США с союзниками

    @ Zuma\TASS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Стремление Дональда Трампа сделать Америку «снова великой» и вернуть рабочие места американцам неминуемо ведет к конфликту с союзниками и ломает сложившуюся систему глобального управления, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Так он прокомментировал скандал между США и Южной Кореей, спровоцированный рейдом на стройке аккумуляторного завода Hyundai в штате Джорджия.

    «Рейд на стройке аккумуляторного завода Hyundai в штате Джорджия стал довольно нестандартным результатом деятельности иммиграционной и таможенной службы США (ICE)», – считает американист Дмитрий Дробницкий. Он напомнил, что до этого речь шла о выявлении и депортации нелегальных мигрантов.

    «Люди, не имея документов и права на законное пребывание в стране, стараются перебраться через южную границу и закрепиться самыми разными способами. Так, среди прочего, они стремятся в города-убежища, власти которых не отдают их федеральным властям. Задача ICE – вылавливать таких переселенцев и отправлять домой», – детализировал собеседник.

    События вокруг южнокорейского завода отличаются тем, что, во-первых, подавляющее большинство задержанных приехали на территорию США легально, продолжил аналитик. «Затем возникли проблемы: была ли правильно оформлена рабочая виза или оказалась она просрочена – в результате чего, согласно американским законам, нарушители должны быть депортированы», – пояснил Дробницкий.

    Во-вторых, Южная Корея – развитая страна, большой союзник США, и она не является донором массовой нелегальной миграции, добавил эксперт. Примечательна реакция на произошедшее Дональда Трампа, который говорит, что инвестиции в экономику США предполагают не только деньги и установку производственных объектов на территории страны, но и трудоустройство американцев.

    «Иными словами, фабрики строятся не для того, чтобы государства завозили вместе с заводами своих людей. Смысл анонсированной главой Белого дома реиндустриализации заключается в том, чтобы доход получали именно американские рабочие. Так что операция в Джорджии соответствует целям Трампа», – отметил спикер.

    «Другое дело, что это наталкивается на другую серьезную проблему – взаимодействие с союзниками. Нынешний скандал между Вашингтоном и Сеулом показывает, что избавиться от глобализации и сделать «новую Америку», которая, по замыслу президента США, должна стать «снова великой», не так просто», – подчеркнул Дробницкий.

    Он напомнил, что глобализация, с одной стороны, деиндустриализировала Штаты, а с другой – превратила их в «самый вкусный рынок конечного сбыта товаров и самое вкусное место для эмиграции людей со всего мира», а также сформировала довольно прочный союз не только с Европой и с некоторыми странами на Ближнем востоке, но и с государствами в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

    «Хорошие отношения строились на том, что страны отправляли своих граждан в США, чтобы те жили лучше, ввозили беспошлинно товары и лишали работы американцев. Но таковой была цена за глобальное управление. Государства становились союзниками не на базе каких-то общих целей, а благодаря тому, что свободная торговля и открытые таможенные границы приручали к союзничеству», – рассказал американист.

    Теперь попытки сделать Америку «снова великой» приведут к логичному итогу: Штаты будут обижать «партнеров». «Трамп неминуемым образом ломает старый союз. Понимает ли он это? Будто бы некоторые чиновники из администрации США полагают, что им удастся чуть-чуть подправить одну проблему, сохранив при этом прежний расклад дел. Но так не бывает, все взаимосвязано», – акцентировал Дробницкий.

    «Сеул и Вашингтон после ситуации с заводом Hyundai пока не рассорились. Этот случай замнут, смягчат, но в дальнейшем он, несомненно, приведет к серьезным для Белого дома последствиям. В частности, в Южной Корее возникнут внутренние дискуссии о том, с кем им быть и примкнуть ли к евразийским державам. То есть, прежняя американская система союзничества и глобального управления неминуемо станет жертвой и сопутствующими потерями в борьбе за становление «снова великой» Америки», – заключил он.

    Ранее Дональд Трамп призвал иностранные компании соблюдать миграционное законодательство. По его мнению, привлекающие квалифицированных иностранных специалистов предприятия должны нанимать и обучать американских рабочих. Заявление прозвучало после рейда на стройке завода Hyundai Motor Group и LG Energy Solution по производству аккумуляторов в американском штате Джорджия. Служба гражданства и иммиграции США задержала 475 человек, среди которых было 300 граждан Южной Кореи.

    Большинство южнокорейцев приехали в Штаты по деловой визе B1 или в соответствии с безвизовым режимом ESTA для непродолжительных поездок. Американские власти заявили, что задержанные работали на территории страны без соответствующего разрешения, сообщало агентство Yonhap.

    Этот шаг грозит нарушить цепочку поставок электромобилей и поставить под угрозу запланированные инвестиции на миллиарды долларов, бьют тревогу южнокорейские компании. «Рейд стал серьезным дипломатическим скандалом. Он разразился менее чем через две недели после встречи президента Ли Чжэ Мена с американским коллегой, в ходе которой лидеры двух стран заключили торговую сделку, согласно которой Сеул вложит 350 млрд долларов в американские проекты», – пишет Bloomberg.

    В Сеуле в пятницу подвергли критике действия Вашингтона. «Никто не должен препятствовать экономической деятельности наших компаний, вкладывающих деньги в американский рынок, а также реализации прав и свобод наших граждан», – заявил представитель южнокорейского дипломатического ведомства Ли Джэ Ун, его слова приводит «Интерфакс».

    Министерство выразило посольству США «озабоченность и огорчение» в связи с произошедшим. Глава администрации президента Южной Кореи Кан Хун Сик позднее сообщил, что Сеул договорился с Вашингтоном о возвращении задержанных граждан на родину. «Остались только административные процедуры, после чего чартерный рейс доставит их домой», – сказал он.

    Трамп считает, что инцидент не осложнит диалог Штатов с Южной Кореей. «Нет, у нас отличные отношения с Южной Кореей. Действительно хорошие», – сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос о том, создаст ли недавний рейд напряжение в отношениях между двумя странами, передает РИА «Новости».

    Комментарии (0)
    9 сентября 2025, 07:47 • Новости дня
    Семь крупнейших российских банков снизили ставки по вкладам

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В начале сентября ведущие российские банки пересмотрели условия вкладов, что привело к понижению доходности по различным срокам, сообщил маркетплейс «Финуслуги».

    За первую неделю сентября семь из 20 крупнейших российских банков снизили процентные ставки по вкладам, а один банк их повысил, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение маркетплейса.

    В среднем по топ-20 банкам ставки по вкладам на три года снизились до 9,62%. Ставки на полуторагодовые вклады составили 10,62%. Для годовых вкладов средняя ставка опустилась до 13,49%, а для полугодовых – до 14,58%.

    Ранее финансовый директор Сбера Тарас Скворцов сообщал, что, согласно базовому прогнозу ЦБ, средняя ключевая ставка в 2026 году опустится до 12–13%, а в 2027–2028 годах достигнет диапазона 7,5–8,5%.

    Комментарии (2)
    8 сентября 2025, 15:56 • Новости дня
    Глава Роснедр заявил о бесконечных запасах нефти в России

    Глава Роснедр заявил о бесконечных запасах нефти в России
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия располагает 13 млрд тонн рентабельных запасов нефти, которых хватит на 25 лет при текущем уровне добычи, если поддерживать геологоразведку.

    России хватит запасов нефти на любой срок, если будет обеспечена активная геологоразведка и воспроизводство ресурсов, заявил глава Роснедр Олег Казанов в интервью ТАСС. По его словам: «Нефти хватит в России на любой период времени, обеспеченный активностью недропользователей по геологоразведке и воспроизводству запасов».

    Как отметил Казанов, из 31 млрд тонн запасов нефти только 19 млрд тонн являются подготовленными, а еще 12 млрд тонн – неподготовленные. При переходе в доказанные запасы их объем обычно сокращается, и из 19 млрд тонн доказанных не все экономически рентабельны для добычи. По подсчетам Роснедр, реально пригодными к рентабельной разработке в текущих условиях будут 13 млрд тонн.

    Глава Роснедр уточнил, что при такой оценке обеспеченность запасами нефти составляет 25 лет. При этом Казанов подчеркнул, что для того, чтобы не остаться без запасов к 2051 году, необходимо поддерживать постоянный остаток рентабельных запасов в 13-15 млрд тонн. Он отметил, что для этого стране нужна непрерывная геологоразведка.

    Комментарии (13)
    8 сентября 2025, 17:30 • Новости дня
    Агроном объяснил щедрый урожай помидоров в 2025 году

    Агроном объяснил щедрый урожай помидоров в 2025 году
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    В этом году довольно щедрый урожай дали томаты, перцы и баклажаны, поскольку для них сложились наиблагоприятнейшие погодные условия в Средней полосе России, рассказал газете ВЗГЛЯД агроном и специалист в сфере сельского хозяйства Владимир Викулов.

    «В этом году в средней полосе России сложилась очень хорошая вторая половина лета: тепло, солнечно, умеренно влажно. Это как раз то, что нужно томатам, перцу и семейству баклажанов. Все это поспособствовало очень щедрому урожаю, а вместе с ним из-за таких погодных условий и качество значительно улучшилось», – говорит Викулов.

    При этом в начале лета, продолжает агроном, ранние сорта томатов показали себя не очень хорошо, условия были не такие удачные: слишком жарко и сухо. Дело в том, что томаты родом из Южной Америки, поэтому по своей натуре они очень теплолюбивы и светолюбивы. Оптимальная для них температура варьируется от 22 до 25 градусов в дневное время и 16-18 в ночное. А вот 30-градусная жара для растения критична, пыльца становится стерильной, цветы и завязи могут опадать. Заморозков они тоже не любят.

    Что касается света, рассказывает специалист, то его томату необходимо не менее 8-10 часов в день. Влажность тоже имеет значение, она должна быть умеренной – около 60% в воздухе и 70-80% в почве.

    «Родина томатов – западное побережье (регион Анд), включая территории современных Перу, Эквадора, Боливии, Чили. Дикие предки современных томатов до сих пор встречаются в этих регионах – это многолетние лианы с мелкими плодами. Так что погода – самое главное, что позволило получить в этом году хороший урожай. Чем условия произрастания ближе к родным, природным, тем лучше себя растения чувствуют. Это общий закон», – заключил Викулов.

    Ранее отмечалось, что в Ростовской области из-за весенних заморозков и аномально высокой летней температуры в 41 градус урожай зерновых снизился до 8 млн тонн.

    Комментарии (6)
    8 сентября 2025, 22:00 • Новости дня
    Зеленский назвал свой главный запрос на заседании в формате «Рамштайн»

    Tекст: Ирма Каплан

    На заседании в формате «Рамштайн» по военным поставкам 9 сентября в Лондоне глава киевского режима Владимир Зеленский намерен запросить системы ПВО, обозначив их главной целью переговоров.

    «Провел сегодня Ставку – прежде всего, технологические вопросы. Наличие систем ПВО и ракет к ним, график производства, график снабжения. Защита нашей украинской критической инфраструктуры и, прежде всего, энергетики», – сообщил Зеленский в Telegram-канале.

    По его словам, Украина, которую в Лондоне представит министр обороны Денис Шмыгаль, попросит новые системы ПВО у западных партнеров.

    «Усиление ПВО – цель номер один для этого «Рамштайна» и в целом наших контактов в Европе и США, – приводит ТАСС слова Зеленского в видео.

    Глава киевского режима отметил, что впереди много работы с партнерами, кроме того, он обсудил со Шмыгалем нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 2026 году.

    Переговоры в формате «Рамштайн» – этом ежемесячные консультации стран, предоставляющих Украине оружие. Первое заседание состоялось в апреле 2022 года на авиабазе ВВС США в немецком городе Рамштайн. Во вторник, 9 сентября, состоится очередная серия переговоров в Рамштайне, в которой будут участвовать 56 стран и генсек НАТО Марк Рютте, сообщил телеканал Sky News.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Дании начали строить совместный завод для выпуска ракетных и беспилотных компонентов для Украины, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский. Дания оказала наибольшую поддержку Украине в пересчете на душу населения.

    Комментарии (0)
    8 сентября 2025, 20:43 • Новости дня
    В МВД рассказали о новой схеме мошенничества с «номером полиции»

    В МВД рассказали о новой схеме мошенничества с «номером полиции»
    @ Шеметов Максим/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Злоумышленники выдают себя за сотрудников полиции, чтобы убедить граждан звонить по опасному номеру и потерять свои деньги.

    Мошенники все чаще используют сложные схемы и убеждают граждан связываться с ними, представляясь сотрудниками полиции, передает РИА «Новости». Как пояснили в МВД, злоумышленники звонят на домашний телефон, представляются участковым и сообщают тревожную информацию о якобы выявленной группе мошенников. После этого они оставляют номер телефона, по которому якобы можно связаться «для защиты».

    Через некоторое время мошенники снова звонят жертве и вымогают деньги, угрожая и запугивая. Жертве предлагают позвонить по оставленному номеру, чтобы получить «инструкции по защите» своих средств.

    В МВД уточнили, что лжесотрудник дает подробные указания, как якобы обезопасить свои средства, убеждая жертву действовать строго по инструкции. В результате потерпевшая сторона переводит деньги вымогателям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты Центра безопасности Мax в августе заблокировали 67 тыс. подозрительных аккаунтов. В столице мошенники заставили тринадцатилетнюю девочку перевести с банковских счетов своей бабушки более 1,2 млн рублей. Злоумышленники разработали новую схему для получения доступа к «Госуслугам» под предлогом обновления данных об образовании.

    Комментарии (12)
    9 сентября 2025, 07:30 • Новости дня
    Кадыров раскрыл подробности удара возмездия по генштабу ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в 2024 году при ударе по генштабу украинской армии, проводившемуся в ответ на атаку на Российский университет спецназа в Гудермесе, погибли девять человек.

    «В ту же ночь была ответка. Я на второй день после удара сообщал об этом. Дроном управляли с центра управления беспилотных систем генштаба ВСУ в Киеве. Как только установили, откуда управляли дроном, по нему ударили две «Герани». Ракеты пробили крышу», – рассказал Кадыров РИА «Новости».

    По его словам, радиоразведка перехватила переговоры, в которых украинские военные сообщали о девяти погибших и 17 раненых.

    В октябре 2024 года ВСУ ударили по Российскому университету спецназа в Чечне, на крыше пустующего здания произошел пожар. Тогда Кадыров пояснял, что за подобные действия украинскую армию ждет возмездие.

    Через некоторое время по зданию генштаба ВСУ произошел удар. Глава Чечни указывал, что это был ответ на атаку на университет в Гудермесе.

    Комментарии (0)
