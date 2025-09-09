Лавров отверг обвинения Евросоюза в атаке на самолет фон дер Ляйен

  • Новость часаПрезидент Непала подал в отставку из-за беспорядков в стране
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Чем рискует Америка при вторжении в Венесуэлу
    Военкор рассказал, какой будет генеральная битва за Донбасс
    Венгрия анонсировала рекордный контракт на закупку газа «с западного направления»
    Симоньян вышла из наркоза после операции
    Эксперт предсказал провал плана Запада по созданию «воздушного щита» на Украине
    NYT: Франция встала на ухабистый путь
    Американист объяснил скандал между Вашингтоном и Сеулом
    Семь крупнейших российских банков снизили ставки по вкладам
    Силуанов разъяснил подход к формированию бюджета на 2026 год
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Мы не обязаны верить в Ленина

    Бывает так, что в одной семье люди держатся совершенно разных взглядов – от этого они не перестают быть родными людьми, которым и дальше жить под одной крышей. Гражданский мир вовсе не означает, что все маршируют под один барабан и скандируют одни лозунги.

    24 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов У Европы и США – разная судьба в многополярном мире

    Наступление тихоокеанской эры, перемещение центра мира на восток Евразии работает на раскол глобального Запада. В этом раскладе у Европы и США объективно разная судьба. И если Европа наконец-то, через сто лет после Шпенглера, может понаблюдать за своим закатом, то у США появляется шанс на переосмысление геополитических основ своего существования.

    11144 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Даже Трамп не превратит Глобальный Юг в коллективный

    Однополярный мир будет заменен региональным – региональные лидеры станут самостоятельно решать проблемы своего региона. Здесь философия БРИКС и ШОС, подразумевающая уважение суверенитета и принцип неделимой безопасности, более чем актуальна. И Трамп своими действиями эту философию сейчас невольно продвигает.

    0 комментариев
    9 сентября 2025, 14:30 • Новости дня

    Лавров отверг обвинения Евросоюза в атаке на самолет фон дер Ляйен

    Лавров отверг обвинения Евросоюза в атаке на самолет фон дер Ляйен
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров резко раскритиковал обвинения со стороны Евросоюза по поводу якобы совершенной Россией атаки на самолет с Урсулой фон дер Ляйен посредством GPS-помех.

    «Вот недавно совсем Урсулу фон дер Ляйен чуть мы «не угробили», которая летала тут на самолете или вертолете по разным государствам, науськивая их против нашей страны. И вдруг заявили, что Россия «выключила» GPS и самолет или вертолет мог потерпеть крушение. Потом сами же, кстати сказать, представители Евросоюза эту дурь дезавуировали», – сказал Лавров, передает ТАСС.

    Лавров также напомнил, что Запад регулярно распространяет фейки, направленные против России, и подчеркнул, что в случае с инцидентом вокруг воздушного судна председателя Еврокомиссии методы остаются прежними.

    На прошлой неделе FT сообщило, что пилоты самолета, на борту которого находилась Урсула фон дер Ляйен, были вынуждены использовать бумажные карты для посадки в аэропорту города Пловдив из-за сбоя навигационных систем GPS. В инциденте обвинили Россию.

    Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвал возможной причиной сбоя GPS на борту фон дер Ляйен украинские и румынские средства РЭБ.

    Позже расследование опровергло GPS-сбой при посадке рейса фон дер Ляйен.

    8 сентября 2025, 21:57 • Новости дня
    Назван вид оружия, которым ВСУ атаковали Донецк и Макеевку

    ВСУ ударили по Донецку и Макеевке реактивными ракетами-дронами «Паляница»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Украины задействовали реактивные дроны-ракеты «Паляница» для ударов по Донецку и Макеевке.

    Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах. Также стало известно, что удары наносились комбинированно, одновременно с использованием ударных беспилотников самолетного типа. По данным источника, всего по Донецку и Макеевке было выпущено не менее 20 беспилотников, при этом большая их часть – дроны-ракеты «Паляница».

    Напомним, в результате удара дрона по многоэтажному дому в Червоногвардейском районе Макеевки произошло возгорание как минимум в восьми квартирах. Тажке ВСУ массово атаковали беспилотниками Донецк.

    В марте эксперты сообщили о применении ВСУ кассетных боеприпасов против гражданских объектов.

    Комментарии (9)
    8 сентября 2025, 22:57 • Новости дня
    FT узнала о подготовке в ЕС американского «воздушного щита» для Украины

    Tекст: Ирма Каплан

    Поскольку многие из наиболее влиятельных стран «коалиции желающих» на самом деле не хотят отправлять войска на Украину, среди «не желающих», в частности, Германия, Италия и Польша, европейцы рассматривают альтернативные варианты помощи Украине.

    «Сейчас ведутся разговоры о создании «фактического прекращения огня» с помощью американского «воздушного щита» для Украины. «Воздушный щит» предполагает значительное усиление противовоздушной обороны, которая сможет закрыть небо от российских беспилотников, но не от баллистических ракет», – пишет Finantial Times (FT).

    В статье уточняют, что европейцы могли бы внести свой вклад, в том числе оказав военно-морскую поддержку, которая помогла бы защитить воздушное пространство Украины. Также обсуждается возможность размещения авианосцев, вероятно, в Европе.

    Европейцы надеются, что более жесткие меры против России будут одобрены Конгрессом, пишет газета, отмечая, что президент США неоднократно заявлял и на словах, и на деле, что не хочет брать на себя обязательства по защите Украины, о чем стоит помнить при любых инициативах с расчетом на участие США.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на заседании в формате «Рамштайн» по военным поставкам 9 сентября в Лондоне глава киевского режима Владимир Зеленский намерен запросить системы ПВО, обозначив их главной целью переговоров.

    Комментарии (6)
    5 сентября 2025, 11:38 • Видео
    Генсек НАТО проговорился насчет Украины

    Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    Комментарии (0)
    9 сентября 2025, 01:40 • Новости дня
    МИД сообщил об «атаке иноагентов» после выступления Лаврова в МГИМО
    МИД сообщил об «атаке иноагентов» после выступления Лаврова в МГИМО
    @ MID_Russia

    Tекст: Ирма Каплан

    Во внешнеполитическом ведомстве сообщили, как «все русофобы и пропагандисты на евроатлантических бюджетах» мобилизованы ради того, чтобы переврать слова главы МИД России Сергея Лаврова о современных международных отношениях и будущем многополярном мире.

    «Отмечаем настоящую атаку иноагентов в медиапространстве после сказанного министром Сергеем Лавровым в ходе выступления перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО», – написали в Telegram-канале МИД России.

    Далее ведомство приводит подробный исторический обзор на тему западной политики, а также символов Берлинской стены и железного занавеса. Иноагенты, чьи реплики приводят в пример дипломаты, приписали Лаврову слова о том, что Запад якобы строил Берлинскую стену. Однако речь министра была совсем не об этом.

    «...Мы живем на одной очень маленькой планете. Это в западном стиле было выстраивать «берлинские стены», условные стены между собой и нашим огромным евразийским пространством, которое было Советским Союзом, а теперь является постсоветским пространством. Мы никаких стен не хотим выстраивать. Мы хотим работать по-честному», – сказал в МГИМО Лавров.

    Глава МИД России добавил, что Россия, в случае готовности сотрудничать на  равноправной взаимоуважительной основе, готова к диалогу со всеми.

    В посте привели статью Sueddeutsche Zeitung Владимира Путина, занимавшего в 2010 году должность председателя правительства. В ней он предложил создать  «гармоничное сообщество экономик от Лиссабона до Владивостока».

    По его словам, экономическая интеграция позволила бы построить общий континентальный рынок объемом в триллионы евро и превратить Европу в мегафабрику, объединяющую ресурсный потенциал России и европейский технологический потенциал. При этом крайне важным шагом на пути к объединению континента должна была стать полная отмена виз между Россией и ЕС, говорилось в статье.

    «Что же мы получили? От нас еще в 90-е стали отгораживаться именно «стенами» – институциональными, санкционными, визовыми. И «стена» эта в виде восточных границ НАТО – в нарушение всех обещаний и договоренностей», – подчеркнули в посте.

    В заключение дипломаты МИД приводят историческую справку на тему о появлении Берлинской стены.

    «Так что Берлинская стена, а де-факто железный занавес – прямое следствие политики Запада», – резюмирует МИД России.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров по традиции встретился со студентами и преподавателями МГИМО, он также исполнил гимн вместе с учащимися.

    Министр заявил, что Москва готова к открытому и честному диалогу со всеми странами без барьеров и разделительных линий, отметив при этом об изменении  отношений России с Западом навсегда.

    Комментарии (4)
    8 сентября 2025, 20:43 • Новости дня
    В МВД рассказали о новой схеме мошенничества с «номером полиции»

    Мошенники оставляли жертвам фейковый номер полиции якобы «для защиты»

    В МВД рассказали о новой схеме мошенничества с «номером полиции»
    @ Шеметов Максим/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Злоумышленники выдают себя за сотрудников полиции, чтобы убедить граждан звонить по опасному номеру и потерять свои деньги.

    Мошенники все чаще используют сложные схемы и убеждают граждан связываться с ними, представляясь сотрудниками полиции, передает РИА «Новости». Как пояснили в МВД, злоумышленники звонят на домашний телефон, представляются участковым и сообщают тревожную информацию о якобы выявленной группе мошенников. После этого они оставляют номер телефона, по которому якобы можно связаться «для защиты».

    Через некоторое время мошенники снова звонят жертве и вымогают деньги, угрожая и запугивая. Жертве предлагают позвонить по оставленному номеру, чтобы получить «инструкции по защите» своих средств.

    В МВД уточнили, что лжесотрудник дает подробные указания, как якобы обезопасить свои средства, убеждая жертву действовать строго по инструкции. В результате потерпевшая сторона переводит деньги вымогателям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты Центра безопасности Мax в августе заблокировали 67 тыс. подозрительных аккаунтов. В столице мошенники заставили тринадцатилетнюю девочку перевести с банковских счетов своей бабушки более 1,2 млн рублей. Злоумышленники разработали новую схему для получения доступа к «Госуслугам» под предлогом обновления данных об образовании.

    Комментарии (12)
    8 сентября 2025, 22:36 • Новости дня
    МИД Эстонии вызвал поверенного России для вручения ноты протеста
    МИД Эстонии вызвал поверенного России для вручения ноты протеста
    @ Jens Kalaene/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    МИД Эстонии сообщил о вызове временного поверенного в делах России Ленара Салимуллина, чтобы вручить ноту протеста из-за российских самолетов на границе с прибалтийской страной.

    «Сегодня, 8 сентября, Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах посольства Российской Федерации для выражения протеста и вручения официальной ноты в связи с нарушением воздушного пространства Эстонии 7 сентября», – сказано в сообщении на сайте МИД Эстонии.

    Там уточнили, что инцидент произошел в районе острова Вайндлоо, где российский вертолет МИ-8 без разрешения якобы вошел в воздушное пространство Эстонии и оставался там около четырех минут.

    По словам министра иностранных дел Маргуса Цахкны, это был еще один серьезный и достойный сожаления инцидент, особенно в свете того факта, что это было третье подобное нарушение в 2025 году, указано в сообщении.

    Как писала в августе газета ВЗГЛЯД, портал ERR сообщил о вызове в МИД страны временного поверенного в делах России Ленара Салимуллина в связи с ударами ВС России по целям на Украине. Также в августе министерство иностранных дел Эстонии объявило о высылке первого секретаря аппарата российского посольства, получив ответный жест из Москвы.

    Кроме того, Министерство обороны Эстонии в сентябре выступило с инициативой по снижению бюрократии для натовских военных самолетов, чтобы облегчить их использование эстонского воздушного пространства

    Комментарии (8)
    8 сентября 2025, 17:18 • Новости дня
    Reuters: ЕК разработала 19-й пакет санкций против России

    Reuters: ЕК представит 19-й пакет санкций против России 12 сентября

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия намерена внести на рассмотрение стран Евросоюза 19-й пакет антироссийских санкций к 12 сентября, пишет Reuters.

    По информации Reuters, в проекте санкционного пакета предусмотрено внесение в черный список двух банков из государств Центральной Азии, передает ТАСС. Кроме того, под новые ограничения могут попасть несколько региональных российских банков.

    В июле МИД Эстонии сообщил о начале работы ЕС над 19-м пакетом санкций.

    В августе официальный представитель Европейской комиссии Ариана Подеста на брифинге в Брюсселе рассказала о планах ввести новый пакет санкций против России в сентябре.

    Комментарии (10)
    9 сентября 2025, 00:12 • Новости дня
    В Подмосковье отметили моду на старославянские имена для новорожденных
    В Подмосковье отметили моду на старославянские имена для новорожденных
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    В Министерстве социального развития Подмосковье отметили тенденцию среди молодых родителей по выбору для новорожденных старославянских имен, причем среди них часто встречаются имена-двойники: Владислав и Владислава, Лучезар и Лучезара, Радомир и Радомира.

    «Сейчас в регионе отмечается тренд на старославянские имена. Теперь они все чаще встречаются среди имен для новорожденных. Так, для мальчиков родители все чаще выбирают имена Беломир, Борислав, Добрыня, Святогор, Тихомир. В именах для девочек мы встречаем такие, как Богдана, Дарина, Забава, Лада, Мирослава», – приводит слова министра социального развития Подмосковья Андрея Кирюхина пресс-служба ведомства.

    Там напомнили о возможности регистрации новорожденных на этапе роддома, когда  специалисты приходят в палату и помогают оформить необходимые документы.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая сообщила, что доработка закона о допустимых именах в России столкнулась со сложностями, так как законодатели не могут найти подходящих словарей и согласовать гендерную принадлежность некоторых имен.

    Комментарии (5)
    8 сентября 2025, 21:08 • Новости дня
    Россиянин Каверин отпущен талибами и вылетел в Москву

    Россиянин Каверин после задержания в Афганистане вернется в Москву

    Tекст: Денис Тельманов

    Этнограф Святослав Каверин, находившийся под стражей в Афганистане полтора месяца, готовится к возвращению в российскую столицу в ближайший понедельник.

    Как сообщили два информированных источника, информацию передает РИА «Новости». Святослав Каверин намерен вернуться на родину после полутора месяцев заключения в Афганистане. Один из источников отметил, что Каверин сообщил родственникам о своем вылете в Москву после освобождения.

    По данным агентства, после освобождения Каверин отправил голосовое сообщение семье. Этнограф является сотрудником Центра палеоэтнологических исследований и Института востоковедения РАН.

    19 июля, Каверин написал в своем Telegram-канале, что был задержан в Кундузе за попытку контрабанды украшений и перевезен в Кабул.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Афганистане задержали российского этнографа Святослава Каверина по подозрению в попытке вывоза украшений. Российское посольство занимается судьбой задержанного гражданина.

    Комментарии (5)
    9 сентября 2025, 01:55 • Новости дня
    Песков ответил на вопрос об отпуске Путина
    Песков ответил на вопрос об отпуске Путина
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент России Владимир Путин позволить себе отпуск не может, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

    «Нет, отпуск он, по сути, просто не может себе позволить», – сказал Песков ТАСС.

    Так представитель Кремля ответил на вопрос, как президент России планирует отмечать день рождения 7 октября и будет ли у него в этой связи отпуск.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин намерен до окончания 2025 года обратиться с посланием к Федеральному собранию. Также президент России проведет прямую линию с большой пресс-конференцией. Кроме того, Песков рассказал, как Путину удается выдерживать тяжелый график.


    Комментарии (0)
    9 сентября 2025, 12:54 • Новости дня
    Эксперт предсказал провал плана Запада по созданию «воздушного щита» на Украине

    Эксперт Анпилогов: Идея создания «воздушного щита» на Украине обречена на провал

    Эксперт предсказал провал плана Запада по созданию «воздушного щита» на Украине
    @ Sebastian Christoph Gollnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Инициатива Запада по созданию «воздушного щита» для Украины является технически нереализуемой и политически пустой декларацией, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее FT сообщила, что план «коалиции желающих» в отношении Украины предполагает усиление ПВО и возможное развертывание европейских авианосцев.

    «Каждая новая инициатива «коалиции желающих» вызывает вопросы о том, насколько лидеры Европы адекватно воспринимают обстановку, а также насколько они способны генерировать реальные планы, а не пустые проекты», – отметил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    Он напомнил о звучащих ранее идеях: отправка на Украину «миротворцев», разработка «гарантий безопасности», причем с апелляцией к США, а теперь и создание американского «воздушного щита». Все это находится в состоянии деклараций и политических заявлений. При этом даже беглый анализ свежего предложения подтвердит его нереализуемость.

    Так, если говорить об усилении ПВО, то поставки комплексов, вероятно, будут увеличиваться, но вопрос заключается в их эффективности. «У западного блока недостаточно возможностей для производства средств перехвата российских баллистических или квазибаллистических ракет. Например, корпорация Lockheed Martin – главный производитель ракет для ЗРК Patriot – за минувшие три года увеличила объемы всего на десять единиц в месяц – с 50 до 60», – указал Анпилогов.

    «Если взять все системы противовоздушной обороны, которые могут быть поставлены Украине, то количество зенитных управляемых ракет наберется лишь на одну десятую от того, что применяет Россия», – подчеркнул эксперт. По его мнению, признание европейцами неспособности «щита» сдерживать «баллистику» – проблеск адекватности.

    «Таким образом, западные высокотехнологичные и, как следствие, очень дорогие изделия оказались, во-первых, крайне лимитированы в своей серии. А во-вторых, выяснилось, что их пресловутая технологичность оказалась раздутой: в реальных конфликтах даже самые современные американские системы неэффективны против нового поколения баллистических ракет с гиперзвуковыми маневрирующими блоками», – заметил аналитик.

    На этом фоне Анпилогов напомнил и о недавней ирано-израильской 12-дневной войне. «Тогда вся армада, включая истребители, ПВО, военно-морской флот, базировавшийся в Средиземном и Красном морях с перехватчиками SM-6, не смогла сбить по нынешним меркам устаревающую лавину иранских баллистических ракет», – сказал специалист.

    Что касается дронов, от которых, по задумке «коалиции желающих», защитит «щит», то и здесь есть нюансы, продолжил спикер. «Ряд западных разработчиков, понимая, что подход дорогого единичного оружия ПВО не действует, пытаются разработать различные паллиативы – решения, которые позволят, с одной стороны, сохранить некую рентабельность производства, а с другой, обеспечить хоть какую-то разумную стоимость перехвата», – отметил он.

    В частности, тот же Lockheed Martin работает над ракетой для ЗРК Patriot, стоимость которой, предположительно, составит 710 тыс. долларов. «По сравнению с четырьмя млн долларов за стандартную ракету эта цифра представляется маленькой. Но стоит помнить, что БПЛА стоит в районе 30-40 тыс. Тогда картина все еще выглядит жалкой для Запада», – рассуждает аналитик.

    Более того, вновь встает вопрос количественного соотношения «щита и меча». «Россия вышла на уровень запуска по целям на территории Украины сотен дронов ежедневно. То есть количество зенитных управляемых ракет требуется, как минимум, в два раза большее – а это абсолютно неподъемные объемы для западного ВПК», – пояснил эксперт.

    Наконец, стоит учитывать позицию США, которые, как считают европейцы, и развернут «щит» над Украиной. «Вашингтон выделяет больше средств на противостояние с Китаем. Любая борьба в Европе оказывается не просто лишней для американской администрации, но и совершенно вредной. Поэтому, я думаю, надежды «коалиции желающих» на Штаты абсолютно пустые», – акцентировал специалист.

    Таковым представляется и вторая часть плана – возможное развертывание европейских авианосцев, добавил аналитик. Он напомнил, что их существует всего три: два британских – HMS Prince of Wales и HMS Queen Elizabeth, а также один французский «Шарль де Голль» (фр. Charles de Gaulle, R91).

    «Главная проблема в том, что завести их в акваторию Черного моря в настоящий момент времени просто невозможно из-за позиции Турции, которая в соответствии с положениями конвенции Монтре перекрыла проливы Босфор и Дарданеллы. Поэтому ближайшим районом базирования европейских авианосцев представляется Эгейское и Балтийское моря, где они, впрочем, не получат никаких преимуществ с точки зрения использования авиации», – считает Анпилогов.

    По его мнению, идея экстерриториальности этой группировки преследует цель успокоить восточноевропейские страны, в частности Польшу и Румынию, которые уже неоднократно крайне резко высказывались против использования собственной территории в помощи Украине. «Как бы то ни было, инициатива европейцев выглядит абсолютной авантюрой, которая фактического «щита» над Украиной не обеспечит», – заключил собеседник.

    Ранее обозреватель Financial Times Гидеон Рахман сообщил, что на Западе обсуждают возможность создания «воздушного щита» для Украины, чтобы достичь фактического прекращения огня.

    По его информации, инициатива предполагает расширение поставок средств ПВО для защиты от беспилотников. При этом баллистические ракеты такой «щит» сдерживать не сможет. Для поддержки концепции рассматривается задействование морских сил, включая возможность развертывания европейских авианосцев.

    Вопрос обсуждали участники «коалиции желающих» в Париже. По итогам саммита Эммануэль Макрон заявил, что 26 стран согласились разместить на Украине «силы сдерживания». «Они обязались развернуть войска в качестве силы, обеспечивающей безопасность, или присутствовать на суше, на море или в воздухе, чтобы обеспечить безопасность после прекращения огня или установления мира», – рассказал президент Франции.

    По данным Financial Times, участники встречи так и не смогли выработать единую позицию по развертыванию военных контингентов на Украине. Издание сообщает, что внутри коалиции сформировались три лагеря: сторонники отправки войск, противники и сомневающиеся. К первой группе относится Британия, ко второй – Италия, Польша и другие страны, выступающие против. Третью группу составляют государства, в том числе Германия, не определившиеся с позицией.

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала, когда «коалиция желающих» превратится в «коалицию немогущих».

    Комментарии (0)
    8 сентября 2025, 22:45 • Новости дня
    Умерла российский филолог Аза Тахо-Годи
    Умерла российский филолог Аза Тахо-Годи
    @ Антонов Алексей/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Российский филолог, профессор МГУ и хранительница наследия философа, антиковеда и филолога Алексея Федоровича Лосева Аза Тахо-Годи скончалась, ей было 102 года, сообщили в Межрегиональной общественной организации писателей «Русский ПЕН-центр».

    «Русский ПЕН-центр и "Дом А. Ф. Лосева" с глубоким прискорбием сообщают о том, что 8 сентября после продолжительной болезни на 103-м году жизни скончалась старейший член Русского ПЕН-центра, соратница и хранительница творческого и духовного наследия Алексея Федоровича Лосева Аза Алибековна Тахо-Годи, выдающийся филолог-классик, заслуженный деятель науки Российской Федерации, заслуженный профессор МГУ имени М. В. Ломоносова, профессор кафедры классической филологии филологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, председатель правления Культурно-просветительского общества "Лосевские беседы"», – сказано в сообщении пресс-службы Русского ПЕН-центра и «Дома А. Ф. Лосева».

    Тахо-Годи занималась сохранением творческого и духовного наследия философа Алексея Лосева, являлась автором и соавтором более 800 научных трудов и учебников, а также редактором полного собрания сочинений Платона на русском языке.

    Аза Тахо-Годи родилась в 1922 году в Махачкале в семье политического деятеля, позднее репрессированного. Детство и учеба прошли в Москве, где она пережила аресты родителей. С юности связала свою судьбу с изучением античности: вела лекции по истории греческой литературы в МГУ, заведовала кафедрой классической филологии, преподавала античную литературу, латинский и греческий языки в разных вузах.

    С 1954 года Аза Тахо-Годи была ближайшей сподвижницей и спутницей жизни философа Алексея Лосева. После его смерти основала и возглавила Культурно-просветительское общество «Лосевские беседы», а также внесла вклад в создание библиотеки и музея «Дом А. Ф. Лосева».

    За выдающиеся заслуги в науке и культуре Тахо-Годи была удостоена множества государственных и церковных наград, в том числе Ордена Почета, почетной грамоты президента России, ряда наград Русской православной церкви, а также серебряной медали Института философии РАН. В последние годы она продолжала преподавать и руководить научными проектами.

    Комментарии (0)
    8 сентября 2025, 17:10 • Новости дня
    Захарова заявила о праве России на ответ за атаку ВСУ на Донецк

    Россия оставила за собой право ответить на нападение на гражданские объекты Донецка

    Tекст: Денис Тельманов

    МИД России подчеркнул, что возможный ответ станет реакцией на атаку в парке «Гулливер» и не исключает диалог.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия оставляет за собой право дать адекватный ответ на террористическую атаку со стороны киевского режима в парке «Гулливер» в Донецке, передает ТАСС.

    В своем комментарии Захарова отметила: «Россия оставляет за собой право дать адекватный ответ на террористическую атаку со стороны киевского режима».

    Она также подчеркнула, что приверженность России конструктивному поиску путем мирного урегулирования через диалог остается неизменной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Главное следственное управление СК возбудило уголовное дело по факту массированной атаки беспилотниками на Донецк. В результате атаки украинского беспилотника на парк «Гулливер» в Донецке пострадали шесть человек, среди которых оказалась девочка 2011 года рождения. Здание школы №20 в Калининском районе Донецка повреждено из-за прямого попадания украинского беспилотника.

    Комментарии (0)
    8 сентября 2025, 16:23 • Новости дня
    Захарова обвинила Киев в эскалации после удара по Донецку

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев ударами по парку «Гулливер» в Донецке демонстрирует курс на эскалацию конфликта и срыв мирного урегулирования.

    «Преступный киевский режим продолжает совершать террористические акции против мирного населения и гражданских объектов российских регионов. Воскресным вечером ВСУ нанесли удар БПЛА по детской площадке в недавно открытом парке «Гулливер» в Донецке, где в это время находилось много мирных жителей», – заявила Захарова, передает ТАСС.

    По ее словам, в результате взрыва получили ранения шесть человек, в том числе ребенок 2011 года рождения. Дипломат подчеркнула, что рядом с парком не находилось военных объектов, а удар был нанесен целенаправленно по мирным жителям, включая детей и их родителей.

    Она охарактеризовала произошедшее как «очередное преднамеренное кровавое преступление укронацистов против мирного населения России» и обратила внимание на явную нацеленность Киева на эскалацию вооруженного конфликта и срыв любых попыток переговоров.

    Напомним, украинский беспилотник ударил по парку «Гулливер» в Калининском районе Донецка.

    Глава ДНР Денис Пушилин сообщал о шести пострадавших, среди которых оказалась девочка 2011 года рождения.

    Комментарии (0)
    8 сентября 2025, 23:59 • Новости дня
    Омбудсмен Солтаев рассказал о письмах украинских матерей к Кадырову

    Tекст: Ирма Каплан

    Уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев рассказал в эфире ЧГТРК о множестве обращений к главе республики Рамзану Кадырову от украинских женщин.

    Солтаев уточнил, что Кадырову пишут матери украинских военнослужащих с просьбами найти их детей и часто выражают недоверие к властям своей страны, указывая на то, что им не оказывают необходимой поддержки и помощи, говорится в посте Telegram-канала ЧГТРК.

    Омбудсмен подчеркнул, что помощь заявителям оказывается с депутатом Государственной Думы России Шамсаилом Саралиевым и уполномоченным по правам человека Российской Федерации.

    Совместная работа направлена на оперативное рассмотрение и решение вопросов, поднятых в этих обращениях, отметил Солтаев.

    Как писала в августе газета ВЗГЛЯД, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо удостоил Аймани Кадырову, мать главы Чечни, ордена за личный вклад в укрепление боевого содружества и содействие в решении задач во время СВО на территории региона.

    Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обсудила с украинской стороной организацию доставки посылок для военнопленных, что может быть реализовано, по ее словам, «к первым числам декабря».

    Комментарии (0)
    8 сентября 2025, 21:54 • Новости дня
    Силовики назвали число наемников в ВСУ

    Российские силовики сообщили о 20 тысячах наемников на стороне ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    По оценкам российских силовых структур, на стороне украинской армии воюют около 20 тысяч наемников из различных стран мира.

    Около 20 тысяч наемников из разных стран воюют на стороне вооруженных сил Украины, передает ТАСС. Источник агентства уточнил, что по различным оценкам это минимальная численность иностранных бойцов в рядах украинской армии в данный момент.

    Силовики отмечают, что поток наемников в ВСУ сокращается, но полностью не прекращается. Среди прибывающих на Украину растет доля людей без боевого опыта, а также пожилых и бывших военных США, списанных по состоянию здоровья и желающих возобновить военную карьеру.

    Источник пояснил: «Но, как мы видим, поток желающих сокращается. В части качающейся граждан США, по-большому счету это связано с резкой сменой риторики в отношении России. Кроме того, наемники отказываются воевать бок о бок с необученными и немотивированными украинцами, принудительно отправленными на фронт».

    По данным российских силовых структур, чаще всего среди наемников встречаются граждане стран Латинской Америки, таких как Колумбия, Венесуэла, Сальвадор, Никарагуа, а также Польши, Британии, Канады и США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, The New York Times подсчитала число погибших американских наемников на Украине, которое составило не менее 92 человек. Российские войска нанесли удары по позициям ВСУ в шести областях, уничтожив более тысячи солдат и технику. В результате серии ударов по объектам ВСУ на юге Одесской области были уничтожены базы с иностранными наемниками, включая граждан Британии и Румынии.

    Комментарии (0)
    Главное
    ВС России уничтожили пусковую установку и кабину управления ЗРК С-300 ВСУ
    Володин: Франция устала от позора Макрона
    Rheinmetall пообещал Киеву новые системы противодронной защиты Skyranger
    Шеслер объяснила молчание Киева в связи с убийством украинской беженки в США
    Непальцы подожгли резиденцию президента и премьера
    Афганские власти освободили этнографа Каверина по просьбе Москвы
    Охранника в Петербурге задержали за интимную связь с восьмиклассником

    Китай откроет Газпрому и Росатому доступ к дешевым деньгам

    Китай готов открыть свой рынок капитала для российских энергетических компаний. Первыми в очереди на выпуск «панда-облигаций» стоят Росатом и Газпром. Им уже четыре года приходится рассчитывать только на внутренние кредиты, так как США и ЕС прекратили давать в долг. Если это произойдет, то выпуск российских «панда-облигаций» станет первым с 2017 года. Зачем они нашим компаниям? Подробности

    Перейти в раздел

    Германия топит британского кандидата в украинские президенты

    «Мы имеем дело с продуманным планом Зеленского». Такими словами политологи оценивают очередную серию «разоблачений», появившихся в западной прессе по поводу того, кто стоит за уничтожением российских газопроводов «Северный поток». Почему эти «расследования» имеют мало отношения к реальности, но прямое отношение к планам Запада о том, кто будет следующим президентом Украины? Подробности

    Перейти в раздел

    Удар по Крюковскому мосту через Днепр открыл новый этап СВО

    Ночная комбинированная атака российских истребителей, БПЛА и артиллерии по украинской территории открыла новый этап СВО – с начала спецоперации ВС России не били по железнодорожным мостам через Днепр. Для Украины эти объекты играют важнейшую стратегическую роль. Без них полумиллионная фронтовая группировка ВСУ лишится снабжения от стран Запада. Что заставило Москву снять запрет на удары по мостам и как произошедшее скажется на переговорном процессе? Подробности

    Перейти в раздел

    Чем рискует Америка при вторжении в Венесуэлу

    «Им нужна нефть. Дело не в наркотрафике, нет – им нужны нефть, газ». Такими словами президент Венесуэлы Николас Мадуро описывает настоящие цели США, которые концентрируют свои войска у венесуэльских берегов. Способен ли Трамп решиться на военную операцию против Венесуэлы, как она может выглядеть – и какие будет иметь последствия? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    • Сергей Худиев Сергей Худиев
      Мы не обязаны верить в Ленина

      Бывает так, что в одной семье люди держатся совершенно разных взглядов – от этого они не перестают быть родными людьми, которым и дальше жить под одной крышей. Гражданский мир вовсе не означает, что все маршируют под один барабан и скандируют одни лозунги.

      24 комментария
    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      У Европы и США – разная судьба в многополярном мире

      Наступление тихоокеанской эры, перемещение центра мира на восток Евразии работает на раскол глобального Запада. В этом раскладе у Европы и США объективно разная судьба. И если Европа наконец-то, через сто лет после Шпенглера, может понаблюдать за своим закатом, то у США появляется шанс на переосмысление геополитических основ своего существования.

      11144 комментария
    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      Даже Трамп не превратит Глобальный Юг в коллективный

      Однополярный мир будет заменен региональным – региональные лидеры станут самостоятельно решать проблемы своего региона. Здесь философия БРИКС и ШОС, подразумевающая уважение суверенитета и принцип неделимой безопасности, более чем актуальна. И Трамп своими действиями эту философию сейчас невольно продвигает.

      0 комментариев
    Перейти в раздел

    • Генсек НАТО проговорился насчет Украины

      Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    • Итоги визита Путина в Китай

      Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    • Европа стала жабой на дне колодца

      «У меня такое впечатление, что мы в Евросоюзе как жаба, которая сидит на дне колодца, и мы не видим, что находится наверху», – заявил премьер Словакии Роберт Фицо на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Это сравнение он нашел в неожиданном месте.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации