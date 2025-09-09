В Непале более 500 человек пострадали в ходе протестов

Из-за протестов против блокировки соцсетей в Непале пострадали более 500 человек

Tекст: Мария Иванова

Более 500 человек пострадали в Непале в ходе массовых акций протеста, вспыхнувших после решения правительства заблокировать крупные соцсети, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Himalayan Times. В результате столкновений с полицией известно о 19 погибших, это число не изменилось за последние сутки.

Между тем туристическая зона в городе Покхара, расположенном в 198 километрах к западу от Катманду, остаётся спокойной, сообщила РИА «Новости» россиянка, проживающая в этом районе. «Туристическая зона не затронута волнениями, протесты и ограничения введены в других частях города... В Катманду есть погибшие, туристам же безопасно, поводов волноваться нет», – заявила она.

В Покхаре на фоне общенациональных протестов объявлен комендантский час, а местные жители и бизнес присоединились к акциям солидарности.

Протесты были вызваны запретом на деятельность в стране платформ Meta* (запрещена в России как экстремистская), Alphabet (YouTube), X, Reddit и LinkedIn.

Демонстрации, получившие в СМИ название «Революция поколения Z», стартовали в столице и быстро охватили другие крупные города. Основную часть участников составляют молодые люди, недовольные ограничением свободы в интернете.

Гибель протестующих спровоцировала отставку главы МВД страны Рамеша Лекхака, который передал заявление премьер-министру Шарме Оли во время заседания кабинета министров.

В ответ на волнения власти сняли запрет на соцсети и поручили создать специальный следственный комитет, который за 15 дней должен представить анализ событий и рекомендации для предотвращения новых беспорядков.

Ранее во вторник власти Непала начали эвакуировать членов правительства из резиденций с помощью вертолетов. До этого протестующие подожгли резиденции президента и премьер-министра страны.

Накануне власти Непала ввели войска на территорию парламента на фоне протестов.

Посольство России рекомендовало гражданам не выходить на улицы Катманду из-за нестабильной обстановки.