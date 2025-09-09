Украинский пленный рассказал о выдаче психотропов солдатам ВСУ

Tекст: Алексей Дегтярев

Командиры в его подразделении давали солдатам таблетки, которые, по его словам, были похожи на метамфетамин и вызывали помутнение рассудка, сказал пленный, передает ТАСС.

По его словам, в той же бригаде его брат служит медиком. Гусар добавил, что надеется уговорить брата сдаться, чтобы тот остался жив и смог вернуться к родным после обмена.

Ранее украинский военнопленный Алексей Банников сообщал, что мобилизованных бойцов ВСУ без подготовки отправляли на выполнение боевого задания в ДНР.

Другой пленный заявлял, что командование украинской армии часто использует собственных солдат как «живой щит».