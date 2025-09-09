Бывает так, что в одной семье люди держатся совершенно разных взглядов – от этого они не перестают быть родными людьми, которым и дальше жить под одной крышей. Гражданский мир вовсе не означает, что все маршируют под один барабан и скандируют одни лозунги.11 комментариев
Украинский пленный рассказал о выдаче психотропов солдатам ВСУ
В 53-й бригаде ВСУ солдатам по утрам выдавали препараты, напоминающие метамфетамин и затуманивающие сознание, заявил украинский военнопленный Николай Гусар.
Командиры в его подразделении давали солдатам таблетки, которые, по его словам, были похожи на метамфетамин и вызывали помутнение рассудка, сказал пленный, передает ТАСС.
По его словам, в той же бригаде его брат служит медиком. Гусар добавил, что надеется уговорить брата сдаться, чтобы тот остался жив и смог вернуться к родным после обмена.
Ранее украинский военнопленный Алексей Банников сообщал, что мобилизованных бойцов ВСУ без подготовки отправляли на выполнение боевого задания в ДНР.
Другой пленный заявлял, что командование украинской армии часто использует собственных солдат как «живой щит».