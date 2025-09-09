Бывает так, что в одной семье люди держатся совершенно разных взглядов – от этого они не перестают быть родными людьми, которым и дальше жить под одной крышей. Гражданский мир вовсе не означает, что все маршируют под один барабан и скандируют одни лозунги.11 комментариев
Суд признал футбольный клуб «Химки» банкротом
Арбитражный суд Московской области признал футбольный клуб «Химки» банкротом, передает ТАСС.. Это решение означает фактическое завершение деятельности клуба в его нынешней форме.
Еще 18 июня «Химки» официально объявили о приостановке своей деятельности. Причиной стали серьезные финансовые трудности: команда не смогла получить лицензию для участия в новом сезоне Мир – Российской премьер-лиги и была вынуждена отказаться от выступлений в высшем дивизионе.
Клуб был основан в 1997 году и впервые попал в высший дивизион чемпионата России в 2007 году, заняв девятое место в дебютном сезоне. Лучшим достижением «Химок» в РПЛ стало восьмое место в сезоне-2021/22. Также команда дважды участвовала в финалах Кубка России и дважды становилась победителем второго по силе дивизиона страны.
Напомним, в июне Российский футбольный союз исключил футбольный клуб «Химки» из членов.
Большинство участников Первой лиги поддержали участие «Пари Нижний Новгород» в следующем сезоне Российской премьер-лиги вместо выбывших «Химок».