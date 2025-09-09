Бывает так, что в одной семье люди держатся совершенно разных взглядов – от этого они не перестают быть родными людьми, которым и дальше жить под одной крышей. Гражданский мир вовсе не означает, что все маршируют под один барабан и скандируют одни лозунги.11 комментариев
Глава Евросовета подтвердил координацию ЕС и США по антироссийским санкциям
Кошта объявил о совместной подготовке 19-го санкционного пакета ЕС и США
Евросоюз совместно с США готовит уже 19-й пакет санкций против России, который, по словам главы Евросовета Антониу Кошты, должен усилить давление на Москву.
В подготовке нового 19-го пакета антироссийских санкций Евросоюз работает в тесном взаимодействии с Соединенными Штатами, передает РИА «Новости».
Глава Евросовета Антониу Кошта на пресс-конференции в Латвии заявил: «Мы готовим 19-й пакет санкций в тесной координации с Соединенными Штатами». По мнению Кошты, усиление санкционного давления способствует приближению заключения мирного соглашения по конфликту на Украине.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия планирует вынести на рассмотрение девятнадцатый пакет антироссийских санкций к 12 сентября.
Делегация ЕС во главе со спецпосланником по санкциям Дэвидом О’Салливаном прибыла в США для согласования новых антироссийских мер.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что западные ограничения, действующие уже четыре года, не принесли результата.