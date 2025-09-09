В Севастополе участники форума «Истоки» начали создавать исторические игры

Мероприятие проходит в музейно-храмовом комплексе «Новый Херсонес» с 8 по 12 сентября. В заезде «Хранители истории» участвуют 150 подростков – юнармейцы, активисты «Движения Первых» и школьники, увлеченные историей России.

Участники создают настольные и интерактивные игры, которые затем будут использоваться в школах, клубах и лагерях по всей стране.

Руководитель Росмолодежи Григорий Гуров отметил: «Ребята за несколько дней разработают настольные и интерактивные исторические игры, которые будут использоваться в школах, клубах и лагерях по всей стране».

Программа форума включает лекции, практику, театрализованное шествие, мастер-классы и командную работу. Подростки изучают создание короткометражных фильмов и киноуроков, участвуют в интеллектуальной игре, посвященной Куликовской битве, и узнают о топонимике российских городов. Особое внимание уделяется развитию гражданско-патриотической позиции и формированию уважения к традициям.

Ключевым событием станет панельная дискуссия «Служить Отечеству и помнить» с участием сенатора Любови Глебовой, представителей властей Севастополя и Крыма, а также героев России. Форум реализуется при поддержке Симферопольской и Крымской епархии, Патриаршего совета по культуре, правительства Севастополя и «Движения Первых».