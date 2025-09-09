Советник президента Литвы Матуленис сообщил о планах по увеличению контингента

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, власти Литвы обратятся к союзникам с просьбой увеличить военное присутствие в стране, если будет принято решение об отправке литовских военнослужащих на Украину, передает ТАСС.

Матуленис подчеркнул, что сокращение национального контингента внутри страны должно быть компенсировано дополнительными силами союзников.

Он отметил, что при выделении литовских военных на Украину встанет вопрос о возможном размещении контингентов других стран в Литве для сохранения оборонного потенциала. Матуленис уточнил, что такие обсуждения могут вестись как с НАТО, так и с другими союзниками республики.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Литвы установили «зубы дракона» на границе с Калининградской областью. Литовские военные заявили, что не нашли подтверждения нарушения своей границы неопознанным беспилотником. Глава военной разведки Литвы подвергся критике из-за докладов о спецоперации России.