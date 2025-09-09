Бывает так, что в одной семье люди держатся совершенно разных взглядов – от этого они не перестают быть родными людьми, которым и дальше жить под одной крышей. Гражданский мир вовсе не означает, что все маршируют под один барабан и скандируют одни лозунги.5 комментариев
Умер художник-постановщик фильмов о Гарри Поттере Стюарт Крейг
Британский художник-постановщик Стюарт Крейг, работавший над всеми частями «Гарри Поттера», ушел из жизни после продолжительной болезни Паркинсона на 84-м году.
О смерти Стюарта Крейга сообщила Гильдия художников-постановщиков Великобритании, передает РИА Новости. Его друг и коллега, арт-директор фильмов Нил Ламонт отметил: «С глубокой грустью сообщаю, что мой друг и наставник, художник-постановщик Стюарт Крейг скончался вчера вечером, 7 сентября 2025 года, в возрасте 83 лет после продолжительной борьбы с болезнью Паркинсона».
Крейг был известен как автор визуального облика всех фильмов о Гарри Поттере, что принесло ему мировую славу.
За свою карьеру он также стал обладателем трех премий «Оскар» за работу над фильмами «Ганди», «Опасные связи» и «Английский пациент».
