С бывшего главы Нижнего Новгорода взыскали миллиард рублей

Tекст: Алексей Дегтярев

Суд постановил взыскать с Сорокина более 1 млрд рублей, он возглавлял город с октября 2010 по октябрь 2015 года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

Деньги признаны полученными незаконным путем, поскольку законность их происхождения бывший мэр подтвердить не смог.

Прокуратура установила, что Сорокин, занимая пост главы города, занимался коммерческой деятельностью, что противоречит требованиям антикоррупционного законодательства. Он был заинтересован в деятельности строительной компании и предприятия, принадлежащего его супруге Эладе Нагорной.

В сообщении отмечается, что Сорокин использовал свое служебное положение для предоставления организациям, в которых он был заинтересован, льготных условий ради извлечения прибыли.

Ранее экс-министра здравоохранения Хабаровского края Юрия Бойченко обвинили в растрате при заключении контрактов на поставку медицинского оборудования, сумму ущерба оценили в 100 млн рублей.

До этого следствие добавило три эпизода легализации преступно нажитого имущества на сумму более 104 млн рублей в дело бывшего экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского.