Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, Венгрия в ближайшее время подпишет очередной долгосрочный контракт на закупку природного газа с западного направления, передает ТАСС.

«Мы сегодня подписываем очередной долгосрочный контракт на закупку природного газа. Это будет наш самый долгосрочный контракт на закупку природного газа с западного направления», – написал он на своей странице в соцсети Facebook* (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta*, которая признана в РФ экстремистской).

Министр подчеркнул, что Будапешт последовательно прилагает значительные усилия для диверсификации источников энергоресурсов. Однако Сийярто не раскрыл, с какой именно западной страной планируется заключить новое соглашение.

