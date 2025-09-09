Бывает так, что в одной семье люди держатся совершенно разных взглядов – от этого они не перестают быть родными людьми, которым и дальше жить под одной крышей. Гражданский мир вовсе не означает, что все маршируют под один барабан и скандируют одни лозунги.5 комментариев
Суд взыскал с коуча по духовному росту в Новосибирске 60 млн рублей
С предпринимателя, занимающегося «практиками по духовному росту» в Новосибирске взыскали в доход государства 60 млн рублей, сообщили в региональной прокуратуре.
Центральный райсуд Новосибирска ранее признал фиктивным договор займа, который бизнесмен заключил с аффилированным лицом. Этот договор, по утверждению ведомства, использовался для попытки вывести со счета деньги, заработанные на эзотерических услугах, в обход требований закона, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.
Теперь же Новосибирский облсуд признал это решение о взыскании с предпринимателя 60 млн рублей законным.
Прокуратура отметила, что на счет предпринимателя регулярно поступали значительные суммы, законность которых подтверждена не была. После серии сомнительных переводов банк заблокировал счет и потребовал объяснений, однако документы, подтверждающие законность доходов, представлены не были.
Чтобы обойти банковский запрет, предприниматель инсценировал наличие фиктивного долга и получил исполнительный документ, позволивший попытаться вывести средства.
Ранее в Екатеринбурге семья добилась через суд возврата денег, потраченных на услуги гадалки, которые не принесли ожидаемого результата. Семейству удалось вернуть больше 1,1 млн рублей.
До этого ученица в Москве перевела онлайн-гадалке почти 4 млн рублей, которые родители копили на первоначальный взнос за квартиру.