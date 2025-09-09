Суд взыскал с коуча по духовному росту в Новосибирске 60 млн рублей

Tекст: Алексей Дегтярев

Центральный райсуд Новосибирска ранее признал фиктивным договор займа, который бизнесмен заключил с аффилированным лицом. Этот договор, по утверждению ведомства, использовался для попытки вывести со счета деньги, заработанные на эзотерических услугах, в обход требований закона, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

Теперь же Новосибирский облсуд признал это решение о взыскании с предпринимателя 60 млн рублей законным.

Прокуратура отметила, что на счет предпринимателя регулярно поступали значительные суммы, законность которых подтверждена не была. После серии сомнительных переводов банк заблокировал счет и потребовал объяснений, однако документы, подтверждающие законность доходов, представлены не были.

Чтобы обойти банковский запрет, предприниматель инсценировал наличие фиктивного долга и получил исполнительный документ, позволивший попытаться вывести средства.

Ранее в Екатеринбурге семья добилась через суд возврата денег, потраченных на услуги гадалки, которые не принесли ожидаемого результата. Семейству удалось вернуть больше 1,1 млн рублей.

До этого ученица в Москве перевела онлайн-гадалке почти 4 млн рублей, которые родители копили на первоначальный взнос за квартиру.