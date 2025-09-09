Бывает так, что в одной семье люди держатся совершенно разных взглядов – от этого они не перестают быть родными людьми, которым и дальше жить под одной крышей. Гражданский мир вовсе не означает, что все маршируют под один барабан и скандируют одни лозунги.5 комментариев
Киев оборудовал вокруг Константиновки заграждение из колючей проволоки
В районе Константиновки появились многослойные заграждения из колючей проволоки и оборонительные сооружения, дополненные глубоким противотанковым рвом.
Украинские войска укрепили рубежи вокруг Константиновки, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, передает ТАСС.
По его словам, город по периметру оборудован несколькими слоями заграждений из колючей проволоки, а также противотанковым рвом, что затрудняет продвижение техники.
Кимаковский также отметил, что внутри Константиновки украинские военные возвели дополнительные оборонительные сооружения. «Константиновка вкруговую опутана колючей проволокой, там несколько рубежей, а также вырыт противотанковый ров», – заявил он.
Создание таких укреплений, по словам советника главы ДНР, значительно усилило оборонный потенциал города, что указывает на подготовку к возможным наступательным действиям со стороны российских сил.
Ранее во вторник Кимаковский сообщил что российские военные подошли к поселку Ямполь на краснолиманском направлении и контролируют логистические маршруты украинских войск у Красного Лимана.
Также он отметил что российские подразделения установили контроль над шахтоуправлением «Покровское» к западу от города Красноармейск.
А в Днепропетровской области, по его словам, с помощью авиаударов почти полностью ликвидировали испаноговорящих наемников.