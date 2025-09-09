Кимаковский: Киев установил вокруг Константиновки заграждение из колючей проволоки

Tекст: Мария Иванова

Украинские войска укрепили рубежи вокруг Константиновки, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

По его словам, город по периметру оборудован несколькими слоями заграждений из колючей проволоки, а также противотанковым рвом, что затрудняет продвижение техники.

Кимаковский также отметил, что внутри Константиновки украинские военные возвели дополнительные оборонительные сооружения. «Константиновка вкруговую опутана колючей проволокой, там несколько рубежей, а также вырыт противотанковый ров», – заявил он.

Создание таких укреплений, по словам советника главы ДНР, значительно усилило оборонный потенциал города, что указывает на подготовку к возможным наступательным действиям со стороны российских сил.

Ранее во вторник Кимаковский сообщил что российские военные подошли к поселку Ямполь на краснолиманском направлении и контролируют логистические маршруты украинских войск у Красного Лимана.

Также он отметил что российские подразделения установили контроль над шахтоуправлением «Покровское» к западу от города Красноармейск.

А в Днепропетровской области, по его словам, с помощью авиаударов почти полностью ликвидировали испаноговорящих наемников.