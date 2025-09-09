Европа нарастила закупки канадского алюминия

Tекст: Дмитрий Зубарев

Канадские производители алюминия из Квебека увеличили поставки металла в Европу на фоне введения США высоких тарифов на импорт, сообщает Bloomberg. Теперь на американский рынок приходится 78% экспорта алюминия из провинции во втором квартале, тогда как в первом квартале этот показатель составлял 95%. Доля поставок в Европу выросла с 0,2% до 18%.

Введение президентом США Дональдом Трампом 25-процентной пошлины на импорт алюминия в марте, а затем удвоение тарифа в июне резко изменили структуру рынка. По данным S&P Global Market Intelligence, крупнейшие предприятия Квебека – Rio Tinto, Alcoa и Aluminerie Alouette – начали активно переориентировать поставки на европейское направление, чтобы компенсировать снижение продаж в США.

Компания Alcoa во втором квартале перенаправила около 100 тыс. тонн алюминия на рынки Европы и других стран, отказавшись от экспорта в США. Крупнейший в Северной Америке производитель Aluminerie Alouette отправил 57% продукции в Европу против 4% в первом квартале. Руководство компании заявило: «Акционеры продолжают искать новые альтернативы, чтобы смягчить последствия текущей ситуации и сохранить долгосрочную конкурентоспособность Aluminerie Alouette».

Президент Ассоциации производителей алюминия Канады Жан Симар сообщил в Монреале, что для канадских компаний Европа стала «буфером» в условиях убытков на рынке США. По его словам, сейчас «самое простое – отправлять все, что можно, в Европу», однако, по мере роста цен на алюминий в США, часть продукции может вернуться на этот рынок.

Из-за тарифов американские цены на алюминий значительно превысили мировые. Премия на поставку в регион Среднего Запада США выросла на 82% с начала июня, а в Европе премия по поставкам в Роттердам, наоборот, снизилась с 14,3% до 9,1% из-за увеличения предложения. Аналитики отмечают, что пока неясно, приведет ли эта ситуация к долгосрочному изменению торговых потоков или носит временный характер.

