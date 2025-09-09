NYT: Франция встала на ухабистый путь

Tекст: Алексей Дегтярев

Байру, союзник президента Эммануэля Макрона, ушел вместе с кабинетом после неудачной попытки провести меры по сокращению государственного долга. Байру рассчитывал добиться поддержки парламента для экономических реформ, однако его инициатива не нашла одобрения, пишет New York Times.

Теперь президент Макрон должен назначить нового премьер-министра и сформировать кабинет. Его администрация заявила, что решение о кандидатуре будет принято в ближайшие дни. Среди возможных преемников называются министр обороны Себастьен Лекорню и министр экономики Эрик Ломбард, обладающие поддержкой в парламенте.

Оппозиционные партии требуют досрочных парламентских выборов, но Макрон пока исключает такой сценарий, опасаясь потери мандатов центристской коалиции. Более радикальные политики и часть левых настаивают на отставке самого президента, но Макрон заявляет, что намерен дослужить срок до 2027 года.

До назначения нового правительства прежний кабинет будет исполнять обязанности в формате временной администрации. В стране сохраняется политическая неопределенность, а оппозиция готовит уличные протесты и призывает к массовым забастовкам против возможных мер жесткой экономии.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что народ Франции устал от действующего президента страны Эммануэля Макрона.

Сам Макрон указывал, что в скором времени изучит возможность назначения нового премьер-министра после того, как парламент выразил вотум недоверия предыдущему главе правительства Франсуа Байру.