Сирия осудила атаки израильских истребителей на Хомс и Латакию

Tекст: Дмитрий Зубарев

Ночные атаки израильских военных самолетов по целям в западных сирийских городах Хомс и Латакия вызвали резкую реакцию официального Дамаска, передает Al Jazeera.

Министерство иностранных дел Сирии заявило о «вопиющем нарушении суверенитета Сирийской Арабской Республики», отметив, что удары представляют прямую угрозу безопасности страны и региона.

В заявлении сирийского внешнеполитического ведомства израильские атаки названы частью «серии агрессивных эскалаций», направленных против сирийских территорий. Сирия призвала международное сообщество, в первую очередь Совет Безопасности ООН, занять «четкую и твердую позицию» для прекращения подобных действий, которые, по мнению правительства, нарушают международное право и принципы Устава ООН.

Сирийское агентство SANA не привело подробностей по масштабам ударов и возможным жертвам. По данным базирующейся в Британии Сирийской обсерватории по правам человека, в Хомсе целью атаки стал аэродром сирийских ВВС, где местные жители слышали мощные взрывы, однако сообщений о погибших не поступало. В Латакии израильскими самолетами был атакован военный гарнизон, где также не поступало информации о пострадавших, но к месту событий приезжали машины скорой помощи.

Израиль, как отмечает SOHR, с начала года осуществил почти сто ударов по территории Сирии различными средствами, что привело к разрушению более 130 объектов и гибели 61 человека.

Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные нанесли удар по южной части Сирии. В результате израильского удара в пригороде Дамаска погиб сирийский силовик. Власти Сирии осудили авиаудары Израиля по дворцу в Дамаске.