Наступление тихоокеанской эры, перемещение центра мира на восток Евразии работает на раскол глобального Запада. В этом раскладе у Европы и США объективно разная судьба. И если Европа наконец-то, через сто лет после Шпенглера, может понаблюдать за своим закатом, то у США появляется шанс на переосмысление геополитических основ своего существования.0 комментариев
Российские штурмовики вышли к поселку Ямполь
Военные России подошли к поселку Ямполь на краснолиманском направлении, а также контролируют логистические маршруты украинских войск у Красного Лимана, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
По его словам, российские штурмовые подразделения группировки «Запад» вышли к подступам к поселку Ямполь на краснолиманском направлении, передает ТАСС.
Кимаковский сообщил: «Штурмовые подразделения группировки «Запад» вышли к подступам к поселку Ямполь». Он отметил, что на этом участке фронта позиции российских сил существенно улучшились.
Кроме того, российские операторы беспилотников взяли под огневой контроль логистические пути украинской группировки у Красного Лимана. По словам Кимаковского, «наши дроноводы усложняют логистику противника в Красном Лимане, взяв под огневой контроль пути вокруг города».
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Соболевку в Харьковской области и Поддубное в ДНР. Российские подразделения начали штурм ключевого укрепления ВСУ в Донбассе. Военные России также освободили Предтечино в ДНР.