Российские штурмовики вышли к поселку Ямполь

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, российские штурмовые подразделения группировки «Запад» вышли к подступам к поселку Ямполь на краснолиманском направлении, передает ТАСС.

Кимаковский сообщил: «Штурмовые подразделения группировки «Запад» вышли к подступам к поселку Ямполь». Он отметил, что на этом участке фронта позиции российских сил существенно улучшились.

Кроме того, российские операторы беспилотников взяли под огневой контроль логистические пути украинской группировки у Красного Лимана. По словам Кимаковского, «наши дроноводы усложняют логистику противника в Красном Лимане, взяв под огневой контроль пути вокруг города».

