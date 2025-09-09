Наступление тихоокеанской эры, перемещение центра мира на восток Евразии работает на раскол глобального Запада. В этом раскладе у Европы и США объективно разная судьба. И если Европа наконец-то, через сто лет после Шпенглера, может понаблюдать за своим закатом, то у США появляется шанс на переосмысление геополитических основ своего существования.0 комментариев
Володин: Франция устала от позора Макрона
Французский народ устал от действующего президента страны Эммануэля Макрона, только за последние девять месяцев французскому правительству дважды объявляли вотум недоверия, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
За последний вотум недоверия проголосовало 364 депутата французского парламента, это выше, чем было при предыдущем голосовании в декабре 2024 года, обратил Володин внимание в своем канале Max.
«Из трех случаев вынесения вотума недоверия правительству Франции два пришлось на период руководства страной Макроном. Это очередной антирекорд за время его нахождения во главе государства», – добавил он.
Спикер Госдумы отметил, что Макрону предлагают уйти в отставку вместе с правительством, но французский политик продолжит цепляться за власть любыми способами, даже несмотря на то, что партии уже сообщили о выдвижении ходатайства об импичменте.
«Вмешиваясь во внутренние дела других государств, борясь за личную власть в Евросоюзе, будучи тщеславным и некомпетентным, Макрон окончательно потерял доверие граждан и довел страну до кризиса во всех сферах», – подчеркнул Володин.
По его словам, госдолг Франции достиг 3,4 трлн евро, это порядка 114% ВВП страны, и госдолг продолжает расти. Рост экономики сохраняется на грани стагнации в 2025 году прогнозируется 0,6%.
По всей еврозоне же прогнозируется 0,9%.
Макрон пытается удалять неугодных популярных политиков, лишая их избирательных прав, однако эта мера так же не действует, указал Володин.
«Франция устала от восьмилетнего позора своего президента Макрона. Проблема которого – он сам», – заключил спикер Госдумы.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в скором времени изучит возможность назначения нового премьер-министра после того, как парламент выразил вотум недоверия предыдущему главе правительства Франсуа Байру.
Издание Politico писало, что сторонники Макрона оказались в растерянности перед неизбежной отставкой главы правительства Франции и обсуждают, кто сможет занять пост премьера. По информации издания, Марин Ле Пен сыграла ключевую роль в смене Байру.