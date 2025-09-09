Володин: Франция устала от позора Макрона

Tекст: Алексей Дегтярев

За последний вотум недоверия проголосовало 364 депутата французского парламента, это выше, чем было при предыдущем голосовании в декабре 2024 года, обратил Володин внимание в своем канале Max.

«Из трех случаев вынесения вотума недоверия правительству Франции два пришлось на период руководства страной Макроном. Это очередной антирекорд за время его нахождения во главе государства», – добавил он.

Спикер Госдумы отметил, что Макрону предлагают уйти в отставку вместе с правительством, но французский политик продолжит цепляться за власть любыми способами, даже несмотря на то, что партии уже сообщили о выдвижении ходатайства об импичменте.

«Вмешиваясь во внутренние дела других государств, борясь за личную власть в Евросоюзе, будучи тщеславным и некомпетентным, Макрон окончательно потерял доверие граждан и довел страну до кризиса во всех сферах», – подчеркнул Володин.

По его словам, госдолг Франции достиг 3,4 трлн евро, это порядка 114% ВВП страны, и госдолг продолжает расти. Рост экономики сохраняется на грани стагнации в 2025 году прогнозируется 0,6%.

По всей еврозоне же прогнозируется 0,9%.

Макрон пытается удалять неугодных популярных политиков, лишая их избирательных прав, однако эта мера так же не действует, указал Володин.

«Франция устала от восьмилетнего позора своего президента Макрона. Проблема которого – он сам», – заключил спикер Госдумы.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в скором времени изучит возможность назначения нового премьер-министра после того, как парламент выразил вотум недоверия предыдущему главе правительства Франсуа Байру.

Издание Politico писало, что сторонники Макрона оказались в растерянности перед неизбежной отставкой главы правительства Франции и обсуждают, кто сможет занять пост премьера. По информации издания, Марин Ле Пен сыграла ключевую роль в смене Байру.