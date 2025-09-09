Наступление тихоокеанской эры, перемещение центра мира на восток Евразии работает на раскол глобального Запада. В этом раскладе у Европы и США объективно разная судьба. И если Европа наконец-то, через сто лет после Шпенглера, может понаблюдать за своим закатом, то у США появляется шанс на переосмысление геополитических основ своего существования.0 комментариев
Стало известно об острой нехватке средств ПВО на Украине
Поставки средств ПВО на Украину значительно замедлились, что усилило угрозу острой нехватки вооружений на фоне наращивания воздушных ударов Россией, сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
Украина сталкивается с острой нехваткой средств противовоздушной обороны на фоне замедления поставок вооружений из США и интенсификации воздушных ударов со стороны России, передает ТАСС со ссылкой на публикацию Financial Times.
Как отмечает издание, затруднения возникли после нескольких месяцев нерегулярных и меньших, чем ожидалось, поставок, что связано с соответствующей директивой Пентагона.
По информации The New York Times, начиная с июля Вашингтон приостановил отправку ракет-перехватчиков для систем Patriot, боеприпасов GMLRS, управляемых ракет Hellfire, переносных комплексов Stinger и ряда других вооружений. Президент США Дональд Трамп в начале июля заявил, что Белый дом продолжает поддерживать Киев военным путем, однако в первую очередь учитывает собственные потребности в вооружениях.
Один из источников, знакомый с вопросом поставок, заявил газете: «Это лишь вопрос времени, когда закончатся боеприпасы». В публикации подчеркивается, что замедление снабжения особенно тревожно, поскольку ракеты, приобретаемые Киевом через отдельную программу, производятся малыми партиями, что приводит к перерывам между поставками.
FT также напоминает, что страны Евросоюза недавно договорились предоставить Украине системы ПВО и боеприпасы из собственных запасов и закупить дополнительное вооружение в США. Однако такие поставки находятся на начальной стадии и пока не способны компенсировать возникший дефицит.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ нарастили силы ПВО в Сумской области. Бельгия пообещала Киеву 20 систем ПВО Cerber и один танк Leopard. Дания выделила Киеву 7,5 млрд долларов, не имея собственных систем ПВО и ПРО.