Стало известно об острой нехватке средств ПВО на Украине

Tекст: Дмитрий Зубарев

Украина сталкивается с острой нехваткой средств противовоздушной обороны на фоне замедления поставок вооружений из США и интенсификации воздушных ударов со стороны России, передает ТАСС со ссылкой на публикацию Financial Times.

Как отмечает издание, затруднения возникли после нескольких месяцев нерегулярных и меньших, чем ожидалось, поставок, что связано с соответствующей директивой Пентагона.

По информации The New York Times, начиная с июля Вашингтон приостановил отправку ракет-перехватчиков для систем Patriot, боеприпасов GMLRS, управляемых ракет Hellfire, переносных комплексов Stinger и ряда других вооружений. Президент США Дональд Трамп в начале июля заявил, что Белый дом продолжает поддерживать Киев военным путем, однако в первую очередь учитывает собственные потребности в вооружениях.

Один из источников, знакомый с вопросом поставок, заявил газете: «Это лишь вопрос времени, когда закончатся боеприпасы». В публикации подчеркивается, что замедление снабжения особенно тревожно, поскольку ракеты, приобретаемые Киевом через отдельную программу, производятся малыми партиями, что приводит к перерывам между поставками.

FT также напоминает, что страны Евросоюза недавно договорились предоставить Украине системы ПВО и боеприпасы из собственных запасов и закупить дополнительное вооружение в США. Однако такие поставки находятся на начальной стадии и пока не способны компенсировать возникший дефицит.

