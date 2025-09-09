Наступление тихоокеанской эры, перемещение центра мира на восток Евразии работает на раскол глобального Запада. В этом раскладе у Европы и США объективно разная судьба. И если Европа наконец-то, через сто лет после Шпенглера, может понаблюдать за своим закатом, то у США появляется шанс на переосмысление геополитических основ своего существования.0 комментариев
Посла Германии в Грузии обвинили в поддержке «фашиствующих радикалов»
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили обвинил посла Германии в стране Петера Фишера, открыто симпатизирующего радикальным молодежным организациям, в «поддержке фашиствующих «титушек», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Поддерживаемые послом Германии «титушки» уже в третий раз с фашистскими выкриками напали на тбилисский штаб «Грузинской мечты», – заявил председатель парламента Грузии в соцсетях.
По его словам, «во время предвыборной кампании (4 октября в Грузии проводятся местные выборы) поддержка экстремистов иностранным послом, отказ осудить насилие является нарушением Венской конвенции».
«Это – пример грубого вмешательства в выборы», – заявил Шалва Папуашвили.
В ночь на вторник группа радикалов окружила штаб «Грузинской мечты» в центре Тбилиси, выкрикивая оскорбления и предлагая сторонникам правящей партии выяснить отношения. В результате были спровоцированы потасовки, пострадало несколько человек. МВД начало расследование по факту группового насилия – это подразумевает от четырех до шести лет лишения свободы.
Ранее председатель парламента Грузии заявил, что Фишер занимается «нормализацией дегуманизации», поддерживая местных радикалов.
Комментируя встречи Фишера с радикалами, которые оскорбляют оппонентов, председатель парламента сказал, что «переживает, что такой посол формально представляет Германию и ее народ». Фишер регулярно говорит о том, что Грузия «отступила от демократии», он в том числе критикует грузинский законы о прозрачности иностранного финансирования и о запрете пропаганды ЛГБТ (движение признано в России экстремистским и запрещено). В этой связи Петер Фишер отмечает, что политика Грузии не соответствует критериям страны-кандидата в Евросоюз.
На прошлой неделе председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили потребовал от западных структур не рассматривать вопросы его страны без участия ее представителей.