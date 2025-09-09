Посла Германии в Грузии обвинили в поддержке «фашиствующих радикалов»

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

«Поддерживаемые послом Германии «титушки» уже в третий раз с фашистскими выкриками напали на тбилисский штаб «Грузинской мечты», – заявил председатель парламента Грузии в соцсетях.

По его словам, «во время предвыборной кампании (4 октября в Грузии проводятся местные выборы) поддержка экстремистов иностранным послом, отказ осудить насилие является нарушением Венской конвенции».

«Это – пример грубого вмешательства в выборы», – заявил Шалва Папуашвили.

В ночь на вторник группа радикалов окружила штаб «Грузинской мечты» в центре Тбилиси, выкрикивая оскорбления и предлагая сторонникам правящей партии выяснить отношения. В результате были спровоцированы потасовки, пострадало несколько человек. МВД начало расследование по факту группового насилия – это подразумевает от четырех до шести лет лишения свободы.

Ранее председатель парламента Грузии заявил, что Фишер занимается «нормализацией дегуманизации», поддерживая местных радикалов.

Комментируя встречи Фишера с радикалами, которые оскорбляют оппонентов, председатель парламента сказал, что «переживает, что такой посол формально представляет Германию и ее народ». Фишер регулярно говорит о том, что Грузия «отступила от демократии», он в том числе критикует грузинский законы о прозрачности иностранного финансирования и о запрете пропаганды ЛГБТ (движение признано в России экстремистским и запрещено). В этой связи Петер Фишер отмечает, что политика Грузии не соответствует критериям страны-кандидата в Евросоюз.

Ранее Грузия обвинила посла Германии в поддержке дегуманизации.

На прошлой неделе председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили потребовал от западных структур не рассматривать вопросы его страны без участия ее представителей.