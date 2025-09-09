Мать жителя Ступино решила не давать показания против сына по делу о взрыве

Tекст: Алексей Дегтярев

Мать осужденного воспользовалась правом, предусмотренным статьей 51 Конституции РФ. В результате суд огласил ее показания, данные во время следствия, передает РИА «Новости».

В показаниях на следствии она отметила, что ничего не знала об обстоятельствах взрыва. Также женщина сказала, что сын никогда не жаловался на семейные отношения и очень любил своих детей, а дети его любили.

Сам Зарубин, как отмечается в материалах дела, сразу после взрыва пытался покончить с собой.

По версии следствия, Зарубин в апреле 2022 года в результате конфликтов в семье решил убить супругу и детей, инсценировав бытовой взрыв газа. Он заткнул вентиляцию детским одеялом, разгерметизировал систему, дождался заполнения помещения газом и устроил взрыв, закрывшись в туалете.

Напомним, Зарубина приговорили к пожизненному сроку за взрыв в жилом доме в подмосковном Ступино, в ходе которого погибли шесть человек, включая троих детей.