Наступление тихоокеанской эры, перемещение центра мира на восток Евразии работает на раскол глобального Запада. В этом раскладе у Европы и США объективно разная судьба. И если Европа наконец-то, через сто лет после Шпенглера, может понаблюдать за своим закатом, то у США появляется шанс на переосмысление геополитических основ своего существования.0 комментариев
Мать жителя Ступино решила не давать показания против сына по делу о взрыве
Мать Алексея Зарубина, устроившего взрыв газа в доме в Ступино, в результате которого погибли шесть человек, в том числе его родные, отказалась от дачи показаний против сына в суде.
Мать осужденного воспользовалась правом, предусмотренным статьей 51 Конституции РФ. В результате суд огласил ее показания, данные во время следствия, передает РИА «Новости».
В показаниях на следствии она отметила, что ничего не знала об обстоятельствах взрыва. Также женщина сказала, что сын никогда не жаловался на семейные отношения и очень любил своих детей, а дети его любили.
Сам Зарубин, как отмечается в материалах дела, сразу после взрыва пытался покончить с собой.
По версии следствия, Зарубин в апреле 2022 года в результате конфликтов в семье решил убить супругу и детей, инсценировав бытовой взрыв газа. Он заткнул вентиляцию детским одеялом, разгерметизировал систему, дождался заполнения помещения газом и устроил взрыв, закрывшись в туалете.
Напомним, Зарубина приговорили к пожизненному сроку за взрыв в жилом доме в подмосковном Ступино, в ходе которого погибли шесть человек, включая троих детей.