Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, подразделения российской армии продвинулись в Кременских лесах Луганской Народной Республики и взяли под огневой контроль около 3 км административной границы региона вдоль реки Северский Донец, передает ТАСС.

Марочко пояснил: «В ходе продвижения наших войск в Кременских лесах передовые отряды ВС РФ вышли к прибрежной зоне реки Северский Донец северо-западнее Серебрянки соседней ДНР и, таким образом, взяли под огневой контроль около 3 км административной границы ЛНР, которая проходит вдоль реки».

По данным эксперта, такое продвижение российских военных стало причиной для усиления оборонительных мероприятий со стороны ВСУ в соседней Дроновке. Украинские силы начали активно возводить новые фортификационные сооружения северо-восточнее этого населенного пункта и усилили минные заграждения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России за сутки нанесли более 100 ударов по позициям ВСУ в районе Кременной. ВСУ атаковали учреждение по уходу за пожилыми людьми в Кременной в ЛНР. Два мирных жителя погибли в Кременной в ЛНР в результате атаки дрона ВСУ. Командование ВС России сообщало об усилении боевых действий в этом районе.