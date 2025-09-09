Тува возглавила рейтинг совершенных в нетрезвом состоянии преступлений

Tекст: Алексей Дегтярев

В этом регионе доля подобных противоправных деяний достигла 45,9% от всех расследованных преступлений, передает ТАСС со ссылкой на ведомство.

На втором месте оказался Ненецкий автономный округ с показателем 36,1%, третью позицию заняла Чукотка – 35,4%. В Коми такие преступления составили 34,4%, в Ямало-Ненецком автономном округе – 33,1%, а в Бурятии – 33%.

Всего в России с января по июль 2025 года зарегистрировали более 88 тыс. преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, и 4,6 тыс. – в состоянии наркотического опьянения.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число уголовно наказуемых деяний, связанных с употреблением алкоголя, снизилось на 22,3%. В целом общее количество преступлений в стране уменьшилось на 2,9%.

Ранее сообщалось, что, согласно статистике МВД, в Кабардино-Балкарии фиксируется высокий прирост преступлений в общественных местах среди регионов.

Вместе с тем самым безопасным регионом в 2024 году, по данным ведомства, оказался Чукотский автономный округ, там за прошлый год зарегистрировали минимальное число преступлений среди всех российских регионов – 865 случаев.