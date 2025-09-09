В большинстве государств мира происходит балансирование между двумя экстремумами: полным исключением населения из политики, как на Западе, и его участием в ней на основе четко выраженного приоритета национального значения – как в России, Китае или Индии.0 комментариев
Тува возглавила рейтинг совершенных в нетрезвом состоянии преступлений
В 2025 году Тува стала лидером по удельному весу преступлений, совершенных гражданами в состоянии алкогольного опьянения, говорится в материалах МВД.
В этом регионе доля подобных противоправных деяний достигла 45,9% от всех расследованных преступлений, передает ТАСС со ссылкой на ведомство.
На втором месте оказался Ненецкий автономный округ с показателем 36,1%, третью позицию заняла Чукотка – 35,4%. В Коми такие преступления составили 34,4%, в Ямало-Ненецком автономном округе – 33,1%, а в Бурятии – 33%.
Всего в России с января по июль 2025 года зарегистрировали более 88 тыс. преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, и 4,6 тыс. – в состоянии наркотического опьянения.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число уголовно наказуемых деяний, связанных с употреблением алкоголя, снизилось на 22,3%. В целом общее количество преступлений в стране уменьшилось на 2,9%.
Ранее сообщалось, что, согласно статистике МВД, в Кабардино-Балкарии фиксируется высокий прирост преступлений в общественных местах среди регионов.
Вместе с тем самым безопасным регионом в 2024 году, по данным ведомства, оказался Чукотский автономный округ, там за прошлый год зарегистрировали минимальное число преступлений среди всех российских регионов – 865 случаев.