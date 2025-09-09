Минпросвещения установило общее время на школьные предметы

Tекст: Алексей Дегтярев

Теперь для каждого предмета установлено фиксированное количество часов, а для планирования уроков предложены около 30 вариантов расписаний, которые могут быть адаптированы под конкретные образовательные учреждения, сказал Кравцов РИА «Новости».

В 10-11-х классах на изучение истории России теперь рекомендуется выделять 136 часов, что составляет два урока в неделю. Особое внимание уделено теме Великой Отечественной войны: в 10-м классе обязательно проведение 18 уроков по этой теме. Помимо этого, отдельные занятия отведены на изучение ключевых исторических событий, таких как Сталинградская и Курская битвы.

Ранее подход к организации уроков истории в школах различался, а на тему Великой Отечественной войны выделялось всего шесть уроков. Новые нормы должны обеспечить углубленное и системное изучение российской истории в учебном процессе.

Ранее Кравцов, говоря об идее отмены домашнего задания в школах, заявлял, что закрепление знаний через домашние задания играет ключевую роль в образовательном процессе.

До этого сообщалось, что с нового учебного года в России ввели установленный норматив по объему домашних заданий и контрольных работ.