Минпросвещения установило общее время на школьные предметы
В российских школах введены новые стандарты количества уроков и часов на изучение истории и других предметов, что особенно затронет старшие классы, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
Теперь для каждого предмета установлено фиксированное количество часов, а для планирования уроков предложены около 30 вариантов расписаний, которые могут быть адаптированы под конкретные образовательные учреждения, сказал Кравцов РИА «Новости».
В 10-11-х классах на изучение истории России теперь рекомендуется выделять 136 часов, что составляет два урока в неделю. Особое внимание уделено теме Великой Отечественной войны: в 10-м классе обязательно проведение 18 уроков по этой теме. Помимо этого, отдельные занятия отведены на изучение ключевых исторических событий, таких как Сталинградская и Курская битвы.
Ранее подход к организации уроков истории в школах различался, а на тему Великой Отечественной войны выделялось всего шесть уроков. Новые нормы должны обеспечить углубленное и системное изучение российской истории в учебном процессе.
Ранее Кравцов, говоря об идее отмены домашнего задания в школах, заявлял, что закрепление знаний через домашние задания играет ключевую роль в образовательном процессе.
До этого сообщалось, что с нового учебного года в России ввели установленный норматив по объему домашних заданий и контрольных работ.