Симоньян поблагодарила всех, кто молился за нее во время операции

Tекст: Алексей Дегтярев

«Пару часов назад я вышла их наркоза и уже даже грызу шоколадку», – написала Симоньян в своем Telegram-канале.

Она поблагодарила всех, кто за нее переживал и молился, и отметила, что тоже любит и ценит свою аудиторию.

«Все дальнейшее – исключительно в руках Господа. На него и буду уповать», – заключила главред.

Напомним, Симоньян сообщила в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым», что ей диагностировали тяжелое заболевание, и пояснила, что ее ждет операция.

До этого Симоньян рассказывала, что ее муж Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть.