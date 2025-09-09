Соцфонд: Россиянам предстоит до 1 октября выбрать форму получения льгот

Tекст: Алексей Дегтярев

Россияне, имеющие право на федеральные льготы и меры социальной поддержки, могут выбрать форму получения набора социальных услуг до 1 октября, передает РИА «Новости» со ссылкой на документы Социального фонда.

Речь идет о возможности получать льготы как в натуральном виде – лекарства, медицинские изделия, путевки в санаторий, бесплатный проезд к месту лечения – так и в денежной форме.

В случае отказа от всех видов услуг сумма ежемесячной денежной выплаты составит 1728,46 рубля. Существует возможность заменить льготы полностью или частично, можно оставить право на путевку в санаторий и проезд, но получить компенсацию за лекарства.

Для оформления выбора необходимо до 1 октября подать заявление через Госуслуги, клиентскую службу или МФЦ, указав желаемый способ по каждой услуге. Выбранный вариант будет действовать с нового года до момента подачи нового заявления.

Ранее профессор кафедры управления персоналом Финансового университета Александр Сафонов сообщил, что с осени 2025 года начисление отпускных в России изменится.

До этого депутат Госдумы Алексей Говырин указывал, что в 2026 году страховые пенсии планируется индексировать дважды.