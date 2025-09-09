В большинстве государств мира происходит балансирование между двумя экстремумами: полным исключением населения из политики, как на Западе, и его участием в ней на основе четко выраженного приоритета национального значения – как в России, Китае или Индии.0 комментариев
Соцфонд: Россиянам предстоит до 1 октября выбрать форму получения льгот
Гражданам с правом на федеральные льготы необходимо определить до октября, получать ли услуги натурально или в денежном эквиваленте, говорится в документах Социального фонда России.
Россияне, имеющие право на федеральные льготы и меры социальной поддержки, могут выбрать форму получения набора социальных услуг до 1 октября, передает РИА «Новости» со ссылкой на документы Социального фонда.
Речь идет о возможности получать льготы как в натуральном виде – лекарства, медицинские изделия, путевки в санаторий, бесплатный проезд к месту лечения – так и в денежной форме.
В случае отказа от всех видов услуг сумма ежемесячной денежной выплаты составит 1728,46 рубля. Существует возможность заменить льготы полностью или частично, можно оставить право на путевку в санаторий и проезд, но получить компенсацию за лекарства.
Для оформления выбора необходимо до 1 октября подать заявление через Госуслуги, клиентскую службу или МФЦ, указав желаемый способ по каждой услуге. Выбранный вариант будет действовать с нового года до момента подачи нового заявления.
