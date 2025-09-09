Tекст: Дмитрий Зубарев

Бои на юге Юнаковки продолжаются, противник усиливает штурмовые отряды и проявляет активность на правом фланге, сообщает Telegram-канал «Северный ветер». Воины Севера отразили шесть контратак: две под Алексеевкой и четыре возле Андреевки, уничтожив до 70% личного состава, участвовавшего в атаках. ВСУ использовали бронетехнику и тяжелую артиллерию, включая самоходки «Богдана», одна из которых была уничтожена.

На Теткинском и Глушковском участках фронта изменений не произошло, противник не проявлял активности. На Харьковском направлении продолжаются ожесточенные встречные бои на левобережье Волчанска и в лесу западнее Синельниково. Поддерживаемые авиацией и тяжелыми огнеметными системами, северяне продвигаются вперед, занимая позиции, в том числе взяли опорный пункт в лесу под Синельниково.

В Волчанске на левом берегу реки Волчья Воины Севера отразили контратаку 42 батальона 57 омпбр ВСУ и продолжили продвижение. По данным источника, у 57 омпбр боеспособным остается только один батальон, который доукомплектовали военнослужащими 9 отдельного батальона. Остальные подразделения почти полностью утратили боеспособность, но не выводятся из-за отсутствия замены.

На фронте Меловое-Хатнее и Липцовском участке существенных изменений нет. Авиация и артиллерия ВКС России нанесли удары по районам Хатнее и Амбарное, уничтожив танк ВСУ. Противник активных действий не предпринимал.

За сутки потери ВСУ превысили 175 человек, из которых более 125 – в Сумской области и свыше 50 – в Харьковской. Уничтожено большое количество техники: бронемашины «Хамви», «Козак», самоходки «Богдана», «Гвоздика», «Акация», станции спутниковой связи «Старлинк», станции РЭБ, склады с боеприпасами, БПЛА разных типов и роботизированная платформа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы из группы «Север» пресекли попытку боевиков ВСУ прорваться в Брянскую область. Командиры ВСУ в районе Юнаковки угрожали своим подчиненным обстрелами с помощью FPV-дронов. ВСУ предприняли безуспешную попытку вернуть утраченные позиции в Сумской области.