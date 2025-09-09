Отцу погибших от дихлофоса в Красноярском крае детей дали условный срок

Tекст: Ирма Каплан

«К двум годам условного лишения свободы суд приговорил отца четверых погибших от отравления инсектицидами детей. Суд признал мужчину виновным в причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ) и приговорил к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.», – сказано в Telegram-канале ведомства.

В прокуратуре уточнили, что адвокат просил оправдать подзащитного, который «не мог догадываться о подобных последствиях» своих действий, и выразил сомнение в достоверности экспертиз. Подсудимый же попросил «строго не судить».

Напомним, в сентябре 2024 года в Красноярском крае четверо детей скончались после отравления, как полагали, курицей и пельменями из местного магазина, по данному факту было возбуждено уголовное дело.

Позднее выяснилось, что дети в поселке Красная Сопка погибли в результате отравления неизвестным инсектицидом, как заявили в ГСУ СК по Хакасии и Красноярскому краю. Из магазинов в поселке Красная Сопка Красноярского края изымали дихлофос и другие инсектициды для проведения экспертиз после гибели четырех детей от отравления. Но эксперт-химик заявил о невозможности гибели детей от дихлофоса. Отец обвиняется в причинении смерти по неосторожности. Суд приступил к рассмотрению дела в мае 2025 года.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, гособвинитель в ходе заседания суда по делу против отца четверых детей, погибших от отравления инсектицидом под Красноярском, запросил для обвиняемого условный срок заключения.