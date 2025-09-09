В большинстве государств мира происходит балансирование между двумя экстремумами: полным исключением населения из политики, как на Западе, и его участием в ней на основе четко выраженного приоритета национального значения – как в России, Китае или Индии.0 комментариев
Отцу погибших от дихлофоса в Красноярском крае детей дали условный срок
Отцу четырех детей, погибших от дихлофоса, Дмитрию Виноградову, Назаровский городской суд Красноярского края вынес условный срок, сообщила прокуратура Красноярского края.
«К двум годам условного лишения свободы суд приговорил отца четверых погибших от отравления инсектицидами детей. Суд признал мужчину виновным в причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ) и приговорил к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.», – сказано в Telegram-канале ведомства.
В прокуратуре уточнили, что адвокат просил оправдать подзащитного, который «не мог догадываться о подобных последствиях» своих действий, и выразил сомнение в достоверности экспертиз. Подсудимый же попросил «строго не судить».
Напомним, в сентябре 2024 года в Красноярском крае четверо детей скончались после отравления, как полагали, курицей и пельменями из местного магазина, по данному факту было возбуждено уголовное дело.
Позднее выяснилось, что дети в поселке Красная Сопка погибли в результате отравления неизвестным инсектицидом, как заявили в ГСУ СК по Хакасии и Красноярскому краю. Из магазинов в поселке Красная Сопка Красноярского края изымали дихлофос и другие инсектициды для проведения экспертиз после гибели четырех детей от отравления. Но эксперт-химик заявил о невозможности гибели детей от дихлофоса. Отец обвиняется в причинении смерти по неосторожности. Суд приступил к рассмотрению дела в мае 2025 года.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, гособвинитель в ходе заседания суда по делу против отца четверых детей, погибших от отравления инсектицидом под Красноярском, запросил для обвиняемого условный срок заключения.