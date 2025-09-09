В большинстве государств мира происходит балансирование между двумя экстремумами: полным исключением населения из политики, как на Западе, и его участием в ней на основе четко выраженного приоритета национального значения – как в России, Китае или Индии.0 комментариев
Минтранс и Росавиация дали рекомендации перевозчикам после сбоя в «Аэрофлоте»
Минтранс и Росавиация направили рекомендации перевозчикам после сбоя в «Аэрофлоте» 28 июля, о чем глава Росавиации Дмитрий Ядров сообщил в кулуарах прошедшего Восточного экономического форума.
«Минтранс дал соответствующие рекомендации. Они были проработаны, в том числе с участием ФГУП «ЗащитаИнфоТранс», и направлены перевозчикам. Подобные рекомендации направили и мы – в авиакомпании и аэропорты», – приводит его слова ТАСС.
Напомним, 28 июля в «Аэрофлоте» сообщили о сбое в работе информационных систем, из-за чего авиакомпания корректировала расписание рейсов, в том числе путем переносов и отмен.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, уголовное дело было заведено после перебоя в сервисах «Аэрофлота». В настоящее время критически важные системы «Аэрофлота» работают штатно.