Минтранс и Росавиация дали рекомендации перевозчикам после сбоя в «Аэрофлоте»

Tекст: Ирма Каплан

«Минтранс дал соответствующие рекомендации. Они были проработаны, в том числе с участием ФГУП «ЗащитаИнфоТранс», и направлены перевозчикам. Подобные рекомендации направили и мы – в авиакомпании и аэропорты», – приводит его слова ТАСС.

Напомним, 28 июля в «Аэрофлоте» сообщили о сбое в работе информационных систем, из-за чего авиакомпания корректировала расписание рейсов, в том числе путем переносов и отмен.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, уголовное дело было заведено после перебоя в сервисах «Аэрофлота». В настоящее время критически важные системы «Аэрофлота» работают штатно.