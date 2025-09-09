Песков рассказал, как его донимают телефонные мошенники

Tекст: Ирма Каплан

«Звонили. Много лет уже звонят, много лет. Но как-то пока никто, скажем так, не преуспел», – рассказал он ТАСС.

По словам Пескова, родственники едва не попадались на мошеннические уловки, балансируя «прямо на грани».

«Чудом абсолютно удалось их предостеречь. Но действительно были такие случаи», – признал он.

Представитель Кремля добавил, что мошенничество было всегда: от наперсточников на рынках до карманников в трамваях и масштабы были всегда большие.

«Это всегда было. И, разумеется, по мере того, как растет цифровая среда, мошенничество переселяется уже на более высокий технологический уровень. Становятся ли люди более уязвимыми? Ну, конечно, становятся, потому что преступники и злоумышленники применяют все более ухищренные способы», – отметил Песков.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, очевидными признаками звонков от злоумышленников являются сообщения о том, что сбережения человека находятся в опасности, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Также в МВД составили психотип жертвы дистанционных хищений в России. Кроме того, МВД сообщило о популярных предлогах для обмана клиентов банков.