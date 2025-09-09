В большинстве государств мира происходит балансирование между двумя экстремумами: полным исключением населения из политики, как на Западе, и его участием в ней на основе четко выраженного приоритета национального значения – как в России, Китае или Индии.0 комментариев
Более 45 жильцов эвакуированы из горящей пятиэтажки на юго-западе Москвы
На юго-западе столицы огнеборцы МЧС тушат пятиэтажку, в которой загорелись две квартиры на четвертом и пятом этажах, сообщили в Telegram-канале столичного управления МЧС России.
«Загорелись две квартиры на четвертом и пятом этажах. Пожарные незамедлительно приступили к тушению. Созданы газодымозащитные звенья, проводится разведка. Из двух подъездов эвакуированы 48 жильцов. Сведений о пострадавших не поступало», – сказано в посте.
В ведомстве уточнили, что на месте работают 68 специалистов и 22 единицы техники.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в результате ночного пожара в квартире на улице Вяземской в Москве нашли тела мужчины и женщины с признаками падения с высоты, сообщили в прокуратуре столицы.