МИД России сообщил об «атаке иноагентов» после выступления Лаврова в МГИМО
Во внешнеполитическом ведомстве сообщили, как «все русофобы и пропагандисты на евроатлантических бюджетах» мобилизованы ради того, чтобы переврать слова главы МИД России Сергея Лаврова о современных международных отношениях и будущем многополярном мире.
«Отмечаем настоящую атаку иноагентов в медиапространстве после сказанного министром Сергеем Лавровым в ходе выступления перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО», – написали в Telegram-канале МИД России.
Далее ведомство приводит подробный исторический обзор на тему западной политики, а также символов Берлинской стены и железного занавеса. Иноагенты, чьи реплики приводят в пример дипломаты, приписали Лаврову слова о том, что Запад якобы строил Берлинскую стену. Однако речь министра была совсем не об этом.
«...Мы живем на одной очень маленькой планете. Это в западном стиле было выстраивать «берлинские стены», условные стены между собой и нашим огромным евразийским пространством, которое было Советским Союзом, а теперь является постсоветским пространством. Мы никаких стен не хотим выстраивать. Мы хотим работать по-честному», – сказал в МГИМО Лавров.
Глава МИД России добавил, что Россия, в случае готовности сотрудничать на равноправной взаимоуважительной основе, готова к диалогу со всеми.
В посте привели статью Sueddeutsche Zeitung Владимира Путина, занимавшего в 2010 году должность председателя правительства. В ней он предложил создать «гармоничное сообщество экономик от Лиссабона до Владивостока».
По его словам, экономическая интеграция позволила бы построить общий континентальный рынок объемом в триллионы евро и превратить Европу в мегафабрику, объединяющую ресурсный потенциал России и европейский технологический потенциал. При этом крайне важным шагом на пути к объединению континента должна была стать полная отмена виз между Россией и ЕС, говорилось в статье.
«Что же мы получили? От нас еще в 90-е стали отгораживаться именно «стенами» – институциональными, санкционными, визовыми. И «стена» эта в виде восточных границ НАТО – в нарушение всех обещаний и договоренностей», – подчеркнули в посте.
В заключение дипломаты МИД приводят историческую справку на тему о появлении Берлинской стены.
«Так что Берлинская стена, а де-факто железный занавес – прямое следствие политики Запада», – резюмирует МИД России.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров по традиции встретился со студентами и преподавателями МГИМО, он также исполнил гимн вместе с учащимися.
Министр заявил, что Москва готова к открытому и честному диалогу со всеми странами без барьеров и разделительных линий, отметив при этом об изменении отношений России с Западом навсегда.