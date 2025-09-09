Песков ответил на вопрос об отпуске Путина

Tекст: Ирма Каплан

«Нет, отпуск он, по сути, просто не может себе позволить», – сказал Песков ТАСС.

Так представитель Кремля ответил на вопрос, как президент России планирует отмечать день рождения 7 октября и будет ли у него в этой связи отпуск.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин намерен до окончания 2025 года обратиться с посланием к Федеральному собранию. Также президент России проведет прямую линию с большой пресс-конференцией.



