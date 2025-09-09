Этнограф Каверин вышел на связь из аэропорта Шереметьево

Tекст: Ирма Каплан

«Всем привет и спасибо за поддержку. После 52 суток полного оффлайна я ничего пока не знаю. Сижу в аэропорту Шереметьево на паспортном контроле, т. к. не мог не вызвать интерес. По мере наличия связи что-то напишу потом», – сказано в посте.

Он уточнил, что его SIM-карта российского оператора где-то в 150 кг багажа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Афганистане задержали российского этнографа Святослава Каверина по подозрению в попытке вывоза украшений. Вечером понедельника стало известно, что талибы его отпустили и он вылетает в Москву.