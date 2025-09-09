Тамбовский аэропорт Донское ввел временные ограничения полетов

Назван вид оружия, которым ВСУ атаковали Донецк и Макеевку

ВСУ ударили по Донецку и Макеевке реактивными ракетами-дронами «Паляница»

Tекст: Валерия Городецкая

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах. Также стало известно, что удары наносились комбинированно, одновременно с использованием ударных беспилотников самолетного типа. По данным источника, всего по Донецку и Макеевке было выпущено не менее 20 беспилотников, при этом большая их часть – дроны-ракеты «Паляница».

Напомним, в результате удара дрона по многоэтажному дому в Червоногвардейском районе Макеевки произошло возгорание как минимум в восьми квартирах. Тажке ВСУ массово атаковали беспилотниками Донецк.



В марте эксперты сообщили о применении ВСУ кассетных боеприпасов против гражданских объектов.