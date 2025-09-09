В большинстве государств мира происходит балансирование между двумя экстремумами: полным исключением населения из политики, как на Западе, и его участием в ней на основе четко выраженного приоритета национального значения – как в России, Китае или Индии.0 комментариев
Тамбовский аэропорт Донское ввел временные ограничения полетов
Тамбовский аэропорт Донское ввел временные ограничения полетов, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале.
«Аэропорт Тамбова (Донское): введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – сказано в посте.
Напомним, ранее Минобороны доложило о сбитых силами ПВО украинских дронах за три вечерних часа в понедельник над регионами и Черным морем.