Суд в Чикаго присудил россиянке 20 тыс. долларов за отказ украинки в услуге

Суд в Чикаго присудил россиянке компенсацию по делу о русофобии
Суд в Чикаго вынес решение о компенсации россиянке Аделии Муслимовой в 20 тыс. долларов, столкнувшейся с русофобией в местном салоне, где ей отказали в обслуживании.
«Я подавала иск о дискриминации, но судья в решении написала, что я столкнулась с русофобией. По решению суда мне присудили компенсацию 20 тыс. долларов», – рассказала Муслимова РИА «Новости».
Ситуация произошла в феврале 2023 года, когда она обратилась в одни из местных салонов, где сотрудница-украинка отказалась предоставлять услугу из-за того, что Муслимова из России. По словам последней, ей даже не пришлось прибегать к помощи юристов.
В Комиссии по правам человека штата Иллинойс судья по административным делам Дженнифер Нолен постановила, что Муслимова столкнулась с «дискриминационным поведением», злым умыслом и русофобией и присудила заявительнице 20 тыс. долларов компенсации за ее душевные страдания.
Муслимова призналась, что считает решение судьи победой всей российской диаспоры в США, так как многие сталкиваются с подобными ситуациями, но считают безнадежным пытаться что-то доказать. Дело Муслимовой – своего рода прецедент, по крайней мере для тех, кто боится отстаивать свои права в подобных ситуациях.
