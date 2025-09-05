Президент Польши Кароль Навроцкий так увлёкся русофобской риторикой, что стал поучать Дональда Трампа. В результате Польши не оказалось на переговорах в Белом Доме.6 комментариев
Путин заявил, что рассчитывает на внимание правительства в части развития ГЭС
Президент России Владимир Путин выделил необходимость развития малых и крупных гидроэлектростанций, подчеркнув важность ответственного водопользования и предотвращения паводков для экологии и безопасности.
Во время пленарного заседания Восточного экономического форума президент России Владимир Путин заявил о необходимости поддержки гидроэнергетики, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что развитие малых и крупных гидроэлектростанций требует серьезных капиталовложений, и ранее уже были даны соответствующие поручения правительству.
Путин отметил: «Рассчитываю, что правительство, коллеги в регионах продолжат уделять особое внимание развитию малых и крупных ГЭС, причем подчеркну, речь в данном случае идет не только об экономической составляющей, неотъемлемой частью развития гидроэнергетики является ответственное водопользование, управление многолетними стоками, предотвращением паводков, что прямо влияет на экологию, сельское хозяйство и безопасность городов и поселков».
