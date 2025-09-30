В Генштабе рассказали, отправят ли призывников осенней кампании на СВО

Tекст: Ирма Каплан

«Срок службы по призыву остается неизменным – один год, и для участия в выполнении задач специальной военной операции военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, направляться не будут», – сообщил он газете «Красная звезда».

По его словам, те, чей срок службы истекает этой осенью, будут своевременно уволены и направлены к местам проживания.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Минобороны заявило, что военнослужащие срочной службы не будут привлекаться к участию в спецоперации на Украине и будут проходить службу только на территории России.

Президент России Владимир Путин подписал указ о начале осеннего призыва с 1 октября 2025 года, в армию предполагается призвать 135 тыс. человек.