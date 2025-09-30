В 2005 году по опросам общественного мнения 51% россиян боялись милицию больше, чем преступников, а по опросам 1999 года 67% респондентов решительно не доверяли милиции. Сейчас 36% считают, что полиция работает удовлетворительно, 27% – что хорошо. 63% в сумме.12 комментариев
В Генштабе рассказали, отправят ли призывников осенней кампании на СВО
Осенний призыв не затронет срочников для выполнения задач спецоперации, а срок их службы останется прежним, сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Евгений Бурдинский.
«Срок службы по призыву остается неизменным – один год, и для участия в выполнении задач специальной военной операции военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, направляться не будут», – сообщил он газете «Красная звезда».
По его словам, те, чей срок службы истекает этой осенью, будут своевременно уволены и направлены к местам проживания.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Минобороны заявило, что военнослужащие срочной службы не будут привлекаться к участию в спецоперации на Украине и будут проходить службу только на территории России.
Президент России Владимир Путин подписал указ о начале осеннего призыва с 1 октября 2025 года, в армию предполагается призвать 135 тыс. человек.