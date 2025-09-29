  • Новость часаОппозиция в Молдавии набрала 49,52% голосов после обработки 99,85% протоколов
    Американский адмирал навязывает НАТО очень опасную идею
    Лукашенко назвал условие начала войны «на все деньги»
    Орбан обратился к Зеленскому с просьбой
    Лавров рассказал «легенду» о Сталине, Сочи и ООН
    Патриотический блок заявил о победе оппозиции на выборах в парламент Молдавии
    Посол Келин объяснил пагубность бесед в странах ЕС о миротворцах на Украине
    В Приднестровье подсчитаны голоса за Патриотический блок
    Песков описал реакцию на возможный удар ВСУ по Кремлю
    Мост между Молдавией и Приднестровьем открыли за полчаса до конца голосования
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Страх перед Россией ведет рядовых европейцев к пацифизму

    Европейцы категорически не хотят воевать – и западные пропагандисты, демонизируя русских, только усиливают страх перед нами и это нежелание. Даже если этот фактор не приведет к антивоенным выступлениям, западной элите придется с ним считаться.

    2 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему никто точно не знает, что такое Государство Палестина

    Ряд арабских стран и Иран признают Палестину в одних границах, а большая часть государств, признавших независимость Палестины, – совсем в других. При этом надо учитывать, что палестинская национальная администрация контролирует далеко не всю свою территорию что в тех границах, что в этих.

    6 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Остров Эпштейна – это часть колониальной истории Запада

    Можно ли удивляться нынешним секс-скандалам в Великобритании и США? Современные политики Запада лишь продолжают дело своих прадедов. Единственное их отличие в том, что они уже не едут на Восток, а подобно миллиардеру Эпштейну занимаются сексуальной эксплуатацией у себя дома.

    4 комментария
    29 сентября 2025, 03:10

    Трамп намерен завершить с Нетаньяху план по мирному соглашению в Газе

    Трамп намерен завершить с Нетаньяху план по мирному соглашению в Газе

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп надеется завершить разработку плана мирного урегулирования ситуации в секторе Газа на встрече с премьер-министром Израиля в понедельник, 29 сентября.

    Трамп сообщил Reuters в телефонном интервью, что получил «очень хороший отклик» от Израиля и арабских лидеров на предложение о мирном плане по Газе, и что «все хотят заключить сделку».

    ХАМАС заявило, что пока не получало никаких предложений ни от Трампа, ни от посредников.

    Тем не менее, в последние несколько дней все чаще говорят о дипломатическом урегулировании почти двухлетней войны в Газе. Мирный план Трампа по Ближнему Востоку из 21 пункта, направленный на прекращение войны в Газе, призывает к возвращению всех израильских заложников, живых и мертвых, прекращению нападений Израиля на Катар и новому диалогу между Израилем и палестинцами о «мирном сосуществовании».

    Нетаньяху неоднократно заявлял, что ХАМАС должно сложить оружие или потерпеть поражение.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что движение ХАМАС не имеет будущего в составе палестинской администрации. Аббас подчеркнул, что ХАМАС должно будет сложить оружие.

    Нетаньяху допустил амнистию для ХАМАС при определенных условиях, а в движении ХАМАС заявили, что утратили контакт с двумя израильскими заложниками в Газе и потребовали прекратить военную операцию для их эвакуации.

    27 сентября 2025, 20:46
    Лавров объяснил сравнение Трампом России с «бумажным тигром»

    Лавров отнес сравнение Трампом России с «бумажным тигром» к публичной дипломатии

    Tекст: Мария Иванова

    Высказывания Дональда Трампа о России как о «бумажном тигре» были охарактеризованы главой МИД Сергеем Лавровым как обычные инструменты публичной дипломатии на международной арене.

    Слова Дональда Трампа о том, что Россия якобы является «бумажным тигром», следует рассматривать как элемент публичной дипломатии, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    По его словам, «в публичной дипломатии применяются самые разные инструменты, способы, приемы. И то же самое относится и к утверждениям, будто президент Трамп разрешил бомбить Российскую Федерацию, сбивать самолеты, сбивать дроны», передает ТАСС.

    Министр добавил, что уже неоднократно высказывался по поводу заявлений бывшего президента США. Он подчеркнул, что использование подобных выражений характерно для публичной дипломатии и не всегда отражает реальное положение дел в международных отношениях.

    Лавров сделал это заявление на пресс-конференции после участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН.

    Напомним, Дональд Трамп пообещал больше не употреблять термин «бумажный тигр» в адрес России

    Ранее Трамп назвал действия России на Украине «бесцельными» и охарактеризовал Россию как «бумажного тигра».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг сравнение России с «бумажным тигром».

    Комментарии (3)
    26 сентября 2025, 17:32
    Нетаньяху освистали на Генассамблее ООН
    Нетаньяху освистали на Генассамблее ООН
    @ Richard Drew/AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Многие делегации покинули зал Генассамблеи ООН в начале выступления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

    Политика освистали, когда он поднялся на трибуну, и в ходе его речи зал неоднократно прерывал премьер-министра выкриками, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что Нетаньяху стал первым, кто взял слово на заседании в пятницу.

    Напомним, в ходе выступления Нетаньяху потребовал уничтожить запасы обогащенного урана Ирана.

    Ранее сообщалось, что офис Нетаньяху поручил Южному командованию армии обеспечить трансляцию его выступления на Генассамблее ООН в секторе Газа.

    Комментарии (13)
    28 сентября 2025, 11:50
    Индонезия готова ввести войска на Украину

    Президент Индонезии, генерал-лейтенант в отставке Прабово Субианто предложил отправить на Украину 20 тысяч индонезийских военных. Однако четвертая по населению страна мира готова вмешаться в конфликт только при одном условии.

    Комментарии (0)
    26 сентября 2025, 11:55
    Трамп поспорил с женой на борту вертолета
    Трамп поспорил с женой на борту вертолета
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп во время перелета на вертолете поспорил с супругой Меланией Трамп, следует из видео Daily Mail.

    Дональд Трамп и его супруга Мелания попали в объективы камер во время оживленного спора на борту вертолета, передает Lenta.ru. Видеозапись их разговора опубликовала Daily Mail.

    На записи заметно, как президент США активно обсуждает что-то с Меланией, а она в ответ строго качает головой. В один из моментов Трамп указывает на жену пальцем, что подчеркивает напряженность диалога.

    Ранее в СМИ появились кадры прибытия Эммануэля и Брижит Макрон в Ханой, где первая леди Франции, по мнению пользователей, якобы ударила президента Франции по щеке.

    В окружении французского лидера этот эпизод объяснили «обычной семейной шалостью».

    Комментарии (7)
    26 сентября 2025, 21:32
    Трамп отказал Зеленскому в передаче ракет Tomahawk

    Трамп отказался одобрить передачу Украине ракет Tomahawk

    Трамп отказал Зеленскому в передаче ракет Tomahawk
    @ U.S. Navy/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп отказался одобрить передачу Украине крылатых ракет Tomahawk от имени стран НАТО, сообщили СМИ.

    Как пишет портал Axios, Tomahawk была единственной позицией в заявке Киева, по которой Трамп выразил несогласие, поддержав остальные пункты, передает РИА «Новости».

    Ракеты Tomahawk разрабатываются компанией RTX и способны поражать цели на расстоянии до 1,6 тыс. км. По данным Axios, эта дальность позволяет наносить удары глубоко на территории России, включая Москву.

    Ранее Владимир Зеленский на встрече с президентом США Дональдом Трампом обратился с просьбой о предоставлении крылатых ракет Tomahawk.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп провел переговоры с Зеленским. Трамп заявил о возможности «возвращения» Украиной «всей изначальной территории».

    Комментарии (20)
    26 сентября 2025, 22:50
    WSJ: Трамп допустил снятие ограничений на удары Украины по России
    WSJ: Трамп допустил снятие ограничений на удары Украины по России
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке допустил возможность снятия ограничений на применение американского дальнобойного оружия по территории России, но прямых обязательств на этот счет не дал, сообщила The Wall Street Journal.

    Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке заявил, что не исключает снятия ограничений на использование американского дальнобойного оружия для ударов по территории России, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

    При этом Трамп не дал прямых обязательств о пересмотре существующих ограничений, отмечают источники издания.

    В ходе переговоров обсуждался также вопрос о поставках крылатых ракет Tomahawk с дальностью до 1500 километров. В администрации США рассматривают такую возможность, а также альтернативный вариант – поставку дополнительных ракет ATACMS.

    Ожидается, что на следующей неделе украинская делегация посетит Вашингтон для обсуждения вопроса с министром обороны США Питом Хегсетом и заместителем главы Пентагона по политике Элбриджем Колби. Именно эти представители американского Минобороны с весны 2025 года блокировали использование ракет ATACMS для ударов по территории России.

    Ранее Владимир Зеленский обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой о предоставлении крылатых ракет Tomahawk.

    Дональд Трамп отказался одобрить передачу Украине этих ракет от имени стран НАТО.

    СМИ писали, что Трамп также запретил использовать американское вооружение для ударов вглубь России.

    Россия ранее предупреждала, что оставляет за собой право применить оружие против военных объектов стран, передающих Украине дальнобойные ракеты.

    Комментарии (12)
    26 сентября 2025, 12:26
    Юшков: Турция не выполнит требование Трампа об отказе от газа и нефти из России

    Эксперт Юшков: Турции невыгодно отказываться от российских нефти и газа

    Юшков: Турция не выполнит требование Трампа об отказе от газа и нефти из России
    @ WILL OLIVER/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Турция не станет выполнять требования Дональда Трампа по прекращению покупки нефти и газа у России. Возможно, власти республики продолжат торговаться и выдвигать Штатам свои условия, ссылаясь на экономический ущерб от возможного отказа. Но едва ли это приведет к кардинальным решениям со стороны Анкары, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков.

    «Россия является для Турции давним и очень крупным поставщиком газа, нефти и нефтепродуктов. Анкаре невыгодно выполнять требование Дональда Трампа и прекращать закупки российских углеводородов», – отметил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    Так, наличие газа из России позволяет сохранять цены на турецком рынке ниже, чем в ряде других регионов, пояснил собеседник. Однако Вашингтон преследует свои цели. Аналитик напомнил о планах США удвоить экспорт СПГ за счет ввода в эксплуатацию новых заводов. «Штаты, будучи нетто-экспортером, стремятся расчистить рынки сбыта и для существующих объемов, и для новых проектов», – уточнил эксперт.

    Если Турция откажется от поставок российского газа, то это спровоцирует рост цен, прогнозирует Юшков. Другими словами, в выигрыше окажутся поставщики из США, но не турецкая сторона. Несколько иная ситуация в нефтяной сфере, вокруг которой Анкара выстроила бизнес-схему, продолжил спикер.

    «Турция с 2022 года последовательно наращивает объемы закупок нефти и продуктов ее переработки. Благодаря этому страна обеспечивает внутренние потребности и высвобождает объемы нефтепродуктов, которые производятся на турецких НПЗ, для продажи Евросоюзу. Турки активно зарабатывают на этом. Поэтому им невыгодно отказываться от поставок из России», – детализировал Юшков.

    По его мнению, призывы Дональда Трампа к Анкаре и другим странам прекратить закупки углеводородов – попытка «запугать» Москву и подтолкнуть ее согласиться на американские условия по урегулированию украинского кризиса. «Если бы Трампу нужно было лишить Россию рынков сбыта, он бы не встречался с Эрдоганом, не вводил бы пошлины против Индии, а просто применил бы те же санкции, как против Ирана и Венесуэлы», – предположил аналитик.

    Впрочем, полный запрет вреден и для самих американцев. «Дело в том, что цены на топливо на внутреннем рынке США зависят от цен на мировом. Если они пойдут вверх, это приведет к росту стоимости для американских потребителей. Тогда Трамп столкнется с последствиями – а именно, со снижением поддержки избирателей», – уточнил эксперт, напомнив о периоде президентства Джо Байдена, когда по стране клеили наклейки с демократом на заправках.

    «Таким образом, слова Трампа об отказе от российских нефти и газа – это блеф. Я думаю, что турецкие власти не станут выполнять требования главы Белого дома. Возможно, они продолжат торговаться и выдвигать Штатам свои условия, ссылаясь на экономический ущерб от возможного отказа от российских нефти и газа. Но сомневаюсь, что в конечном итоге это приведет к каким-то кардинальным решениям со стороны Анкары», – подчеркнул Юшков.

    «Образцовое партнерство с США, как его раньше называли турки, оказалось не таким уж образцовым, хоть и задорным. Анкара, как у нее это часто бывает в последнее время, на распутье и несколько запуталась в своих клубках», – заметил в свою очередь Владимир Аватков, доктор политических наук, заведующий отделом Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН.

    Ранее Трамп призвал Турцию отказаться от покупки российских энергоносителей. Об этом президент США заявил во время встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Белом доме. По мнению американского лидера, закупки нефти и газа не должны возобновляться, пока продолжается конфликт на Украине.

    Эрдоган «мог бы оказать серьезное влияние» в вопросе украинского урегулирования, но он «занимает нейтральную позицию», считает Трамп. «Лучшее, что он мог бы сделать – это не покупать нефть и газ у России», – добавил глава Белого дома.

    Позже во время общения с журналистами президент США признался, что не хотел бы прямо отвечать на вопрос о том, согласился ли его турецкий коллега прекратить импорт российских энергоносителей. «Но если бы я захотел, чтобы [он отказался], он бы это сделал», – отметил американский лидер.

    Трамп заявил об уверенности в том, что Анкара откажется от закупки российской нефти, так как у нее есть «множество вариантов», а также доступ к морю. При этом он указал, что для таких стран, как Венгрия и Словакия, которые «зависят от одного трубопровода», отказ от ресурсов станет гораздо сложнее. «Я просто не хочу, чтобы люди винили их», – сказал глава Белого дома.

    Примечательны слова американского лидера о том, что Вашингтон даст согласие на поставки F-35 Турции, если Анкара выполнит определенную просьбу Штатов. «Мы могли бы легко заключить сделку с Турцией по F-35, возможно, и сделаем это, но Эрдоган сначала сделает кое-что для нас», – сообщил он.

    Отметим, Россия в 2024 году, как и годом ранее, сохранила позицию основного поставщика природного газа, нефти и нефтепродуктов в Турцию. При этом в последние недели Анкара стремилась диверсифицировать свои поставки, пишет Bloomberg. Так, турецкая энергетическая госкомпания Botas подписала контракт на поставку около 70 млрд кубометров СПГ с американской Mercuria. Сделка рассчитана на 20 лет и предполагает поставку примерно четырех миллиардов кубометров в год.

    Напомним, Трамп ранее критиковал Пекин, Нью-Дели и некоторые страны НАТО за покупку российской нефти и других энергопродуктов. «Китай и Индия – основные спонсоры продолжающейся войны, так как они продолжают покупать российскую нефть. Но что непростительно: даже ряд стран НАТО не полностью отказались от российских энергоресурсов», – возмущался президент США в ходе выступления на ГА ООН.

    Тем временем ЕС решил ускорить на год отказ от российского СПГ: теперь полный запрет на закупки топлива намечен на 1 января 2027 года, а не к концу того же года, как планировалось ранее. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты отмечали, что этот шаг отражает желание Брюсселя продемонстрировать Вашингтону готовность расчистить рынок для американского газа.

    Комментарии (4)
    27 сентября 2025, 00:58
    Россия отказалась признавать запуск восстановления санкций против Ирана

    Полянский: Россия не признает запуск восстановления санкций против Ирана

    Россия отказалась признавать запуск восстановления санкций против Ирана
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Москва «категорически не признает» заявления о запуске процесса восстановления санкций против Ирана, любые ограничения «утратят актуальность» с прекращением срока действия резолюции 2231 СБ ООН 18 октября, сообщил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

    Полянский заявил, что любые попытки возобновить антииранские санкции Совбеза ООН, действовавшие до 2015 года, «неправомерны и нежизнеспособны», передает ТАСС.

    По его словам, Россия категорически не признает заявления Великобритании и Франции о запуске процедуры восстановления санкций, так называемого «снэпбэка», передает РИА «Новости».

    Полянский подчеркнул, что у секретариата ООН нет оснований для возобновления мандатов по мониторингу и реализации санкций против Ирана, и любые попытки сделать это будут рассматриваться как нарушение Устава ООН. Он отметил, что если такие действия последуют, Россия серьезно пересмотрит свои отношения с секретариатом организации.

    «И в процедурном, и в политическом плане исход сегодняшнего голосования означает лишь одно: коль скоро Совет Безопасности не принял решение о техническом продлении срока действия резолюции Совета Безопасности ООН 2231, то она прекратит свое действие в соответствии с установленными в ней сроками в день завершения СВПД 18 октября 2025 года. После этого любые предусмотренные ею ограничения и правила, в том числе в отношении иранской ядерной программы, утратят актуальность», – сказал он в ходе заседания Совбеза.

    В 2006 году был создан Комитет 1737 по санкциям против иранской ядерной и ракетной программы, а в 2010 году учреждена группа экспертов для помощи комитету. Оба органа прекратили деятельность после принятия резолюции 2231 в поддержку иранской ядерной сделки в 2015 году.

    Россия и Китай, по словам Полянского, сделали все возможное для предотвращения негативного сценария, а ответственность за последствия несут те государства, которые не поддержали проект резолюции. США, Великобритания и Франция нацелены окончательно развалить ядерную сделку с Ираном, заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет Безопасности ООН отклонил предложенный Россией и Китаем проект резолюции о продлении на шесть месяцев действия резолюции 2231 в поддержку ядерной сделки с Ираном. Постпред Британии при ООН Барбара Вудворд заявила, что санкции ООН по иранской ядерной программе будут возобновлены в конце недели.

    Комментарии (39)
    27 сентября 2025, 17:52
    Bloomberg оценил последствия смены позиции Трампа по Украине

    Bloomberg: Смена позиции Трампа по Украине не сулит Киеву ничего хорошего

    Bloomberg оценил последствия смены позиции Трампа по Украине
    @ Aaron Schwartz/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп изменил свою риторику по вопросу поддержки Украины, что не сулит Киеву ничего хорошего, пишет колумнист Марк Чэмпион.

    Колумнист Bloomberg отметил: «Радоваться тут нечему. Это знаменует собой конец последней надежды на то, что Трампа удастся убедить снова привлечь США к защите Украины», передает РИА «Новости».

    По мнению автора, заявления Трампа о возможности возвращения Киевом территорий с поддержкой Европы следует рассматривать лишь как попытку экс-президента обезопасить себя от негативных последствий возможного ухода США из украинского конфликта.

    Ранее Pais сообщил, что в Брюсселе считают, что слова Трампа о возможном возвращении Украины к прежним границам с помощью ЕС не соответствуют реальности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Pais также пишет, что многие жители Украины признали невозможность возвращения к прежним границам страны и считают такие перспективы малореалистичными.

    Трамп заявил, что поддержка Евросоюза якобы может позволить Украине вернуть все исходные территории и даже «пойти еще дальше».

    Комментарии (2)
    26 сентября 2025, 04:05
    Трамп назвал экс-директора ФБР Коми худшим из людей
    Трамп назвал экс-директора ФБР Коми худшим из людей
    @ Alex Edelman/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Бывший директор ФБР Джеймс Коми – худший из людей, но теперь правосудие восторжествует, отметил в своей соцсети американский президент Дональд Трамп после сообщения о предъявленных Коми обвинениях в даче ложных показаний и создании препятствий правосудию.

    «Правосудие в Америке! Джеймс Коми – один из худших людей, с которыми когда-либо сталкивалась эта страна», – приводит NBC News пост Трампа в соцсети Truth в четверг вечером.

    Коми опроверг выдвинутые против него обвинения. Суд над Коми назначен на 9 октября окружным судьей США Майклом С. Нахмановым, которого назначал бывший  президент США Джо Байден.

    Срок давности по обвинениям Коми истекал во вторник. Ему может грозить тюремное заключение сроком до пяти лет, если его признают виновным.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, бывший глава ФБР Джеймс Коми в мае заявил, что республиканцы однажды «глубоко пожалеют» о реформах, проводимых администрацией президента Трампа в Министерстве юстиции.

    Трамп в августе сообщил, что не исключает возможности арестов лиц, причастных к созданию и распространению опровергнутой теории о «российском следе», он также не возражает против ареста бывших руководителей ФБР и ЦРУ.

    Экс-главе ФБР Коми 25 сентября предъявили обвинения в даче ложных показаний и создании препятствий правосудию.

    Комментарии (2)
    27 сентября 2025, 18:08
    Турецкие СМИ обратили внимание на значок Трампа на встрече с Эрдоганом

    Milliyet: Трамп на встрече с Эрдоганом носил значок F-22 без политического подтекста

    Турецкие СМИ обратили внимание на значок Трампа на встрече с Эрдоганом
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Во время переговоров с Реджепом Тайипом Эрдоганом в Вашингтоне на лацкане Дональда Трампа заметили значок с изображением самолета F-22, который США не продают другим странам.

    Значок с изображением истребителя F-22 на лацкане пиджака президента США Дональда Трампа во время встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом не имел политического подтекста, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на турецкую газету Milliyet.

    В СМИ и соцсетях эмблему преподносили как намек на поставки истребителей F-35, однако выяснилось, что это изображение F-22, которые США не продают другим странам.

    Трамп пояснил делегации: «Мне подарили значки всех самолетов, этот понравился мне больше всего». Таким образом, выбор аксессуара был личным, а не связанным с переговорами.

    На встрече в Белом доме лидеры США и Турции обсуждали вопросы энергетики, торговли и региональные проблемы. Напомним, в 2019 году Турция получила полковой комплект российских С-400, после чего Соединенные Штаты исключили ее из программы F-35 и ввели санкции против турецких оборонных чиновников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что сделка с Турцией по F-35 возможна при условии отказа Анкары от российских нефти и газа.

    При этом эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков заявил, что Турция не станет выполнять требования Дональда Трампа по прекращению покупки нефти и газа у России.

    Комментарии (0)
    28 сентября 2025, 18:46
    Нетаньяху заявил о планах обсудить повторные удары по Катару с Трампом
    Нетаньяху заявил о планах обсудить повторные удары по Катару с Трампом
    @ Kyle Mazza/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен поднять тему возможных повторных ударов по лидерам ХАМАС в Катаре на личной встрече с Дональдом Трампом.

    Нетаньяху намерен обсудить с президентом США Дональдом Трампом возможность повторных ударов по лидерам ХАМАС, находящимся в Катаре, передает РИА «Новости». Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.

    На вопрос, готов ли Израиль отказаться от подобных атак, Нетаньяху заявил: «Я собираюсь обсудить это с президентом Трампом. Я предпочел бы, чтобы это обсуждалось там, а не здесь». Он подчеркнул важность обсуждения этих вопросов непосредственно в Белом доме.

    Встреча Нетаньяху с Трампом может пройти в ближайшее время, однако дата пока не уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Катар потребовал извинений от Израиля за удар по Дохе.

    9 сентября израильские военные нанесли удары по позициям руководства ХАМАС в Дохе. СМИ сообщили, что в здании в столице Катара находились пять руководителей движения ХАМАС во время удара.

    Президент США Трамп пообещал, что «печальных инцидентов», как удар по Дохе, больше не будет. Премьер Катара призвал «обуздать Израиль» и указал на право эмирата ответить, что поддержали арабские страны. Тогда же Катар заявил об остановке переговоров по урегулированию в секторе Газа.


    Комментарии (2)
    26 сентября 2025, 10:20
    Трамп пообещал запретить Израилю аннексию Западного берега Иордана
    Трамп пообещал запретить Израилю аннексию Западного берега Иордана
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп выступил против аннексии Западного берега Израилем, подчеркнув необходимость прекращения подобных действий, и призвал остановиться.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что не позволит Израилю аннексировать Западный берег реки Иордан, передает AP.

    «Хватит уже», – сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете, подписывая указы, не связанные с политикой на Ближнем Востоке. Он добавил: «Пора остановиться».

    Несмотря на тесные отношения с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, Трамп сталкивается с давлением со стороны арабских лидеров, обеспокоенных возможной аннексией новых территорий Израилем. При этом на Западном берегу находится администрация Палестинской автономии, в отличие от сектора Газа, где продолжается военное противостояние между Израилем и ХАМАС.

    На этой неделе десять стран, включая Британию, Францию, Канаду и Австралию, признали палестинскую государственность. Они надеются, что этот шаг поможет возобновить замороженный мирный процесс. США и Израиль решительно отвергли эти признания, а Германия, хотя и остается одним из ближайших союзников Израиля, приостановила часть экспорта вооружений, но не поддержала призывы к прекращению огня и созданию палестинского государства.

    В западных странах нарастает недовольство эскалацией израильской военной операции в Газе, а также обсуждаются возможные санкции, тарифы и бойкоты Израиля в сфере спорта и культуры. Сообщается, что в некоторых странах туристы из Израиля сталкиваются с недружелюбным отношением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Португалия официально признала Государство Палестина. Признание Палестины вызывает глубокий общественно-политический раскол в Израиле. Эммануэль Макрон объявил о признании Францией государственности Палестины.

    Комментарии (3)
    26 сентября 2025, 08:23
    Захарова объяснила резкие заявления Трампа тактикой переговоров
    Захарова объяснила резкие заявления Трампа тактикой переговоров
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Резкие высказывания президента США Дональда Трампа о России в последние дни рассматриваются как элемент переговорной стратегии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Заявления президента США Дональда Трампа в адрес России представляют собой тактический прием для переговорного процесса, передает ТАСС. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью агентству.

    «Мне кажется, это такая тактика, такая стратегия, такое политическое маневрирование для ведения переговоров», – предположила Захарова.

    Ранее Дональд Трамп во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом раскритиковал действия российской армии и заявил об отсутствии прогресса на поле боя в течение нескольких недель.

    В НАТО признали, что остановить вооруженные силы России невозможно.

    Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва принимает во внимание всю поступающую из США информацию, включая данные по публичным и закрытым каналам. Ушаков также допустил, что Трамп может делать резкие заявления в адрес Москвы после переговоров с зарубежными лидерами, чтобы подыграть собеседникам.

    Комментарии (4)
    27 сентября 2025, 04:11
    Верховный суд США разрешил Трампу не тратить миллиарды на иностранную помощь

    Tекст: Антон Антонов

    Верховный суд США удовлетворил ходатайство администрации президента Дональда Трампа о приостановке расходования 4 млрд долларов, предназначенных для иностранной помощи, сообщила судья Елена Каган в своем особом мнении.

    Каган уточнила, что исполнительная власть теперь может прекратить использование выделенных средств, выделенных Конгрессом на иностранную помощь, и они «никогда не достигнут своих предполагаемых получателей», передает РИА «Новости».

    Судьи Каган, Кетанджи Браун Джексон и Соня Сотомайор не поддержали это решение.

    До этого апелляционный суд в Вашингтоне 5 сентября отказался встать на сторону властей, и по решению суда низшей инстанции администрация Трампа должна была до 30 сентября потратить не менее 4 млрд долларов, одобренных Конгрессом США на иностранную помощь, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа госсекретарь Марко Рубио объявил о закрытии Агентства США по международному развитию (USAID). Администрация Трампа ранее начала существенное сокращение бюджетов ряда ключевых ведомств, включая госдепартамент.

    Комментарии (0)
    27 сентября 2025, 03:13
    Pais: В ЕС сочли ошибочным мнение Трампа о способности Киева вернуть территории

    Tекст: Антон Антонов

    В Брюсселе считают, что слова президента США Дональда Трампа о возможном возвращении Украины к прежним границам с помощью ЕС не соответствуют реальности, пишет Pais.

    Один из источников Pais в Брюсселе заявил, что предположение Трампа «звучит неверно», передает РИА «Новости».

    «События разворачиваются не так, как хочет этого Трамп, и он пытается огородить себя от действительности», – заявили в Брюсселе.

    Другой собеседник издания добавил, что Европа фактически осталась один на один с украинским кризисом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Pais также пишет, что многие жители Украины признали невозможность возвращения к прежним границам страны и считают такие перспективы малореалистичными.

    Трамп заявил, что поддержка Евросоюза якобы может позволить Украине вернуть все исходные территории и даже «пойти еще дальше».

    Военный эксперт Вадим Козюлин отметил, что Трамп переложил все тяготы украинского кризиса на Брюссель и Киев, отведя США роль «бенефициара» конфликта.

    Комментарии (2)
    Гладков сообщил о перебоях в подаче электроэнергии из-за атаки ВСУ
    Эксперты оценили вероятность «румынского сценария» на выборах в Молдавии
    Вэнс сообщил о планах обсудить передачу ракет Tomahawk Киеву
    В Москве пенсионер раскусил мошенников, пытавшихся выманить 1,4 млн рублей
    Немецкие пилоты сообщили о резком росте GPS-сбоев на рейсах
    Радиостанция Судного дня передала два сообщения за воскресенье
    Куба предупредила об угрозе войны в Карибском море

    В Европе нашелся сильный защитник российских активов

    Бельгия выступила резко против инициативы Германии выдать Украине кредит под залог российских замороженных резервов. Там жестко дали понять, что этого никогда не произойдет. Почему такая небольшая европейская страна вступилась за российские активы, и сможет ли она противостоять куда более мощной Германии? Подробности

    Еще одна страна захотела отправить войска на Украину

    Власти Индонезии предложили отправить на Украину «20 тысяч и даже больше» своих «сыновей и дочерей» – военнослужащих, которые могут выполнить миротворческую миссию. Это не антироссийское заявление – наоборот, Индонезия хочет нам помочь. Но эта помощь имеет для нее свои особенности. Подробности

    Россия находит ответ против украинской «Бабы-яги»

    Российские войска установили с ВСУ паритет по выпуску и применению тяжелых ударных беспилотников, самым знаменитым образцом которого является украинская «Баба-яга». В чем особенности аппаратов данного класса, почему эксперты считают, что такие БПЛА могут даже заменить бомбардировочную авиацию – и какие подобные беспилотники Россия применяет сегодня в зоне спецоперации? Подробности

    Как советский МиГ-21 стал легендой для Индии

    Поистине эпохальное событие произошло в Индии – на авиабазе Чандигарх прошла торжественная церемония прощания с прослужившим в ВВС страны более шестидесяти лет истребителем МиГ-21. Как эта машина превзошла американского конкурента, какую роль сыграла для Вьетнама и Индии – и почему ее история до сих пор актуальна? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Индонезия готова ввести войска на Украину

      Президент Индонезии, генерал-лейтенант в отставке Прабово Субианто предложил отправить на Украину 20 тысяч индонезийских военных. Однако четвертая по населению страна мира готова вмешаться в конфликт только при одном условии.

    • Германия готовит ограбление России

      Евросоюз готовится выдать Украине «репарационный кредит». Проще говоря, ограбить Россию, передав ее замороженные активы Киеву под обязательства все это возместить «после того, как Россия выплатит репарации». Хотя Украина от России этого никогда не добьется, план ограбления уже поддержан Германией.

    • Евросоюз напрашивается на третью мировую

      Истерика, которую устроила Эстония из-за российских истребителей, которые якобы нарушили ее воздушное пространство, дошла до руководства НАТО. Руководство НАТО продемонстрировало удовлетворительную реакцию. А вот руководство Евросоюза бредит и пытается развязать третью мировую войну.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

