    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Страх перед Россией ведет рядовых европейцев к пацифизму

    Европейцы категорически не хотят воевать – и западные пропагандисты, демонизируя русских, только усиливают страх перед нами и это нежелание. Даже если этот фактор не приведет к мощным антивоенным выступлениям, как в 70–80-е годы ХХ столетия, западной политической элите придется с ним считаться.

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему никто точно не знает, что такое Государство Палестина

    Ряд арабских стран и Иран признают Палестину в одних границах, а большая часть государств, признавших независимость Палестины, – совсем в других. При этом надо учитывать, что палестинская национальная администрация контролирует далеко не всю свою территорию что в тех границах, что в этих.

    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Остров Эпштейна – это часть колониальной истории Запада

    Можно ли удивляться нынешним секс-скандалам в Великобритании и США? Современные политики Запада лишь продолжают дело своих прадедов. Единственное их отличие в том, что они уже не едут на Восток, а подобно миллиардеру Эпштейну занимаются сексуальной эксплуатацией у себя дома.

    28 сентября 2025, 14:39 • Новости дня

    Песков анонсировал международные встречи и крупное выступление Путина

    Tекст: Ольга Иванова

    В графике президента России Владимира Путина на следующей неделе предусмотрены рабочие встречи, контакты с зарубежными лидерами и масштабное публичное выступление.

    О планах президента России Владимира Путина рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА «Новости». По его словам, на следующей неделе Путин проведет множество рабочих встреч в Кремле, а также состоятся международные контакты.

    Песков также сообщил, что ожидается довольно крупное публичное выступление Путина. «Мы сообщим, какое и точно когда и где. Неделя будет интересной», – заявил Песков журналисту «России 1» Павлу Зарубину.

    Ранее президент России Владимир Путин встретился в Кремле с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

    26 сентября 2025, 10:40 • Новости дня
    ФОМ: Деятельность Путина одобряет 82% опрошенных россиян

    Tекст: Вера Басилая

    Большинство опрошенных россиян (82%) одобряют деятельность президента России Владимира Путина, следует из опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

    Подавляющее большинство россиян одобряют деятельность президента России Владимира Путина, передает РАПСИ.

    Согласно данным Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), 82% респондентов выразили одобрение работе главы государства. Кроме того, уровень доверия президенту по данным ФОМ составляет 81%.

    Свои данные опубликовал и Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) за период с 15 по 21 сентября. Как отмечает ВЦИОМ, показатель одобрения деятельности президента достиг 76,3%. На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 79,5% опрошенных.

    25 сентября 2025, 17:42 • Новости дня
    Путин: Россия запустит ядерную энергосистему с замкнутым топливным циклом к 2030 году
    Путин: Россия запустит ядерную энергосистему с замкнутым топливным циклом к 2030 году
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия планирует к 2030 году запустить первую в мире ядерную энергосистему с замкнутым топливным циклом, заявил президент Владимир Путин на международном форуме «Мировая атомная неделя» в Москве.

    Путин подчеркнул: «Сейчас перехожу к главному, чем, считаю, Россия может гордиться, потому что уже в 2030 году мы в России, в Томской области, планируем запустить первую в мире ядерную энергетическую систему с замкнутым топливным циклом», передает РИА «Новости».

    Президент России заявил о скором исчерпании урановых ресурсов, ссылаясь на данные ОЭСР По его словам, при оптимистичном сценарии запасов урана, составляющих около восьми млн тонн, может хватить только до 2090 года. Однако Путин подчеркнул, что фактическое истощение может наступить уже в 2060-х годах: «Это все очень быстро, на наших глазах может все это произойти», – отметил президент, говорится в сообщении на сайте Кремля.

    Путин также сообщил, что четверть мировых запасов урана находится в месторождениях, где этот элемент добывают как попутный компонент. В связи с этим Россия готовится к запуску революционного проекта: «В Томской области мы планируем запустить первую в мире ядерную энергетическую систему с замкнутым топливным циклом», – рассказал президент. Он уточнил, что 95% отработавшего топлива будет вновь неоднократно использоваться в реакторах, что позволит практически полностью решить проблему накопления радиоактивных отходов и снизить зависимость от новых урановых ресурсов.

    Кроме того, все испытания передовых материалов для замкнутого топливного цикла будут проводиться на базе Международного центра исследований, который создается в Ульяновской области. Путин пригласил ученых из разных стран к участию в развитии этих технологий, отметив, что речь идет о начале новой эпохи в атомной энергетике.

    Международный форум World Atomic Week («Мировая атомная неделя»), где прозвучало заявление, посвящен атомной сфере и смежным отраслям. Мероприятие приурочено к 80-летию российской атомной отрасли и проходит с 25 по 28 сентября в Москве.

    Напомним, президент России Владимир Путин в четверг посетил музей «Атом» на ВДНХ в Москве в рамках Глобального атомного форума. Российский лидер ранее прибыл на Глобальный атомный форум. Он провел неформальную встречу с участниками мероприятия.

    28 сентября 2025, 11:50 • Видео
    Индонезия готова ввести войска на Украину

    Президент Индонезии, генерал-лейтенант в отставке Прабово Субианто предложил отправить на Украину 20 тысяч индонезийских военных. Однако четвертая по населению страна мира готова вмешаться в конфликт только при одном условии.

    25 сентября 2025, 23:17 • Новости дня
    Путин принял в Кремле гендиректора МАГАТЭ Гросси
    Путин принял в Кремле гендиректора МАГАТЭ Гросси
    @ Скриншот с видео Telegram-канала «Кремль. Новости»

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент России Владимир Путин вечером в четверг встретился в Кремле с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.

    В Представительском кабинете Первого корпуса Кремля Путин и глава МАГАТЭ Гросси пожали друг другу руки и сели за большой светлый стол.

    Путин и Гросси ранее в четверг виделись на полях форума World Atomic Week в павильоне «Атом» на ВДНХ и могли неформально пообщаться. На этом форуме Путин заявил, что Россия планирует к 2030 году запустить первую в мире ядерную энергосистему с замкнутым топливным циклом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси объявил о намерении баллотироваться на пост генерального секретаря ООН. По данным СМИ, Гросси рассчитывает получить поддержку администрации США и их союзников для своей кандидатуры.

    25 сентября 2025, 17:30 • Новости дня
    Путин анонсировал запуск серийного производства плавучих АЭС

    Путин: Россия вскоре запустит серийное производство плавучих АЭС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия планирует в ближайшее время начать массовое производство малых плавучих атомных электростанций, сообщил президент Владимир Путин.

    Выступая на международном форуме «Мировая атомная неделя» в Москве, глава государства отметил развитие проектов не только наземных, но и плавучих АЭС, передает РИА «Новости».

    «Я добавлю также, что мы развиваем проекты и малых, как наземных, так и плавучих АЭС. Совсем скоро будем производить их серийно», – заявил Путин.

    В начале сентября Путин сообщил о строительстве плавучей атомной электростанции на Чукотке.

    Путин в четверг прибыл на Глобальный атомный форум. Он провел неформальную встречу с участниками мероприятия и осмотрел выставку в музее «Атом».

    27 сентября 2025, 12:16 • Новости дня
    Лукашенко раскрыл детали прошедших переговоров с Путиным в Кремле

    Лукашенко обсудил с Путиным совместные шаги в нынешней непростой ситуации

    Лукашенко раскрыл детали прошедших переговоров с Путиным в Кремле
    @ RAMIL SITDIKOV/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о деталях многочасовых переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, состоявшихся в пятницу.

    По словам Лукашенко, стороны обсуждали совместные решения и шаги, необходимые для выживания в нынешней сложной мировой обстановке, передает ТАСС со ссылкой на БелТА.

    Глава Белоруссии в ходе посещения Шкловского района Могилевской области подчеркнул: «Думали, как же нам выжить в это сложное время». Он отметил, что нынешняя ситуация вынуждает к принятию нестандартных решений даже такие крупные и богатые ресурсами страны, как Россия. Для Белоруссии, по его мнению, эффективная работа каждого особенно важна для дальнейшего развития и стабильной жизни на своей земле.

    Лукашенко также заявил, что ситуация в мире обостряется, и каждый стремится отстаивать свои интересы. Он отметил, что «мир разделен на куски, рвут кусками: это мое, а это мое. И начинают душить. От нас не отстанут», а ему приходится призывать граждан работать на благо страны.

    Напомним, переговоры президентов России Владимира Путина и Белоруссии Александра Лукашенко завершились, они длились более пяти часов.

    Путин и Лукашенко провели переговоры тет-а-тет, которые длились полтора часа. После переговоров президенты России и Белоруссии начали рабочий завтрак в Голубой гостиной Кремля.

    26 сентября 2025, 20:24 • Новости дня
    Путин назвал укрепление суверенитета и безопасности России ключевой задачей
    Путин назвал укрепление суверенитета и безопасности России ключевой задачей
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин назвал укрепление суверенитета и безопасности страны одной из главных задач для властей, обращаясь к вновь избранным главам регионов по видеосвязи.

    Он подчеркнул, что от усилий регионов во многом зависит поддержка оборонно-промышленного комплекса. «Наша общая ключевая задача – укрепление суверенитета и безопасности государства. И в этом плане огромное значение имеет то, что регионы делают для обеспечения оборонно-промышленного комплекса», – сказал Путин, передает ТАСС.

    «Активная, деятельная поддержка наших военнослужащих, находящихся на передовой, ветеранов специальной военной операции, членов их семей – это все задачи, которые, безусловно, остаются с нами в качестве ключевых», – добавил он.

    Ранее Путин заявил, что россияне осознают важность текущего исторического периода и оказывают поддержку властям.

    Напомним, Путин в пятницу провел видеовстречу с избранными главами регионов. Он призвал глав регионов активно привлекать в органы власти ветеранов СВО и подчеркнул важность выполнения нацпроектов в регионах.

    25 сентября 2025, 17:25 • Новости дня
    Путин: Мы отвергаем так называемый технологический колониализм

    Путин: Россия поддерживает партнеров в развитии атомной отрасли

    Путин: Мы отвергаем так называемый технологический колониализм
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не ставит партнеров в зависимость от своих технических решений.

    По словам Путина, Россия последовательно содействует развитию национальных отраслей своих партнеров, оказывая необходимую поддержку для формирования компетентных специалистов и инфраструктуры в области атомной энергетики, передает РИА «Новости».

    «Мы отвергаем так называемый технологический колониализм, то есть не ставим наших партнеров в зависимость от российских технических решений, а напротив, помогаем создать свою собственную, суверенную национальную атомную отрасль, включая подготовку кадров, формирование центров компетенций», – подчеркнул глава государства во время Международного форума «Мировая атомная неделя».

    Путин в четверг прибыл на Глобальный атомный форум. Он провел неформальную встречу с участниками мероприятия и осмотрел выставку в музее «Атом».

    Напомним, на ВДНХ официально открылся международный форум «Мировая атомная неделя», приуроченный к юбилею атомной промышленности и сопровождающийся уникальной отгрузкой реакторов.

    26 сентября 2025, 01:05 • Новости дня
    Пашинян заявил о заинтересованности Армении малыми модульными АЭС
    Пашинян заявил о заинтересованности Армении малыми модульными АЭС
    @ Пресс-служба Кремля

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент Путин в приветственном слове к армянской делегации поблагодарил их за визит на форум «Мировая атомная неделя», отметив, что Росатом как раз работает над продлением срока работы АЭС, которая обеспечивает 30% электроэнергии Армении.

    «Вы правильно заметили, что мы тесно сотрудничаем с Российской Федерацией и работаем над продлением срока эксплуатации Армянской атомной электростанции до 2036 года. Мы сейчас работаем и ищем удобные для Армении проекты малых модульных атомных вариантов», – приводит слова Пашиняна пресс-служба Кремля.

    Премьер-министр Армении уточнил, что и по этому вопросу с Россией ведется «очень активный диалог», страна «очень эффективно сотрудничает с корпорацией «Росатом».

    Пашинян отметил, что роль атомной энергетики растет, и она глобально считается  экологической.

    Встреча с Пашиняном завершит серию международных переговоров Путина после мероприятий Международного форума по атомным и смежным отраслям в павильоне «Атом».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, премьер Армении Пашинян в августе подчеркнул тесное партнерство и активный диалог между Арменией и Россией во время встречи с президентом Путиным.

    В ходе встречи президента России Путина с генеральным директором МАГАТЭ Гросси 25 сентября российский лидер отметил конструктивное взаимодействие сторон и поблагодарил за это своего визави.

    25 сентября 2025, 17:48 • Новости дня
    Путин заявил о росте спроса на энергетику для ИИ
    Путин заявил о росте спроса на энергетику для ИИ
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на международном форуме «Мировая атомная неделя» в Москве заявил о возрастающей востребованности энергоресурсов для искусственного интеллекта.

    Он подчеркнул, что мирный атом все чаще рассматривается как ключевой энергетический ресурс для долгосрочного и ускоренного развития. По словам Путина, отношение общества к атомной энергетике меняется, она все больше воспринимается как экологически чистая технология, открывающая новые возможности.

    Глава государства отметил, что для такой смены парадигмы есть фундаментальные причины, и это связано не только с надежностью современных атомных энергоблоков.

    «Важно и другое – наступает принципиально новый технологический уклад, повсеместно внедряется искусственный интеллект, для обработки колоссальных массивов данных требуются значительные энергетические ресурсы», – приводит слова Путина сайт Кремля.

    Он обратил внимание на прогнозы, согласно которым только за это десятилетие потребление электроэнергии дата-центрами вырастет более чем втрое. Президент подчеркнул, что Россия уже создает модульные системы обработки данных на своих атомных электростанциях, поскольку именно они способны обеспечивать равномерное и постоянное электроснабжение, необходимое для работы таких центров.

    Путин в четверг прибыл на Глобальный атомный форум. Он провел неформальную встречу с участниками мероприятия и осмотрел выставку в музее «Атом».

    26 сентября 2025, 00:50 • Новости дня
    Путин принял в Кремле премьер-министра Армении Пашиняна
    Путин принял в Кремле премьер-министра Армении Пашиняна
    @ Скриншот с видео Telegram-канала «Кремль. Новости»

    Tекст: Ирма Каплан

    В Кремле началась встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в представительском кабинете Первого корпуса Кремля.

    C российской стороны во встрече также участвуют пресс-секретарь Дмитрий Песков, помощник Юрий Ушаков, замминистра иностранных дел Дмитрий Любинский и другие, уточнила пресс-служба Кремля.

    С армянской стороны участвую вице-премьер Армении Мгер Григорян, замминистра иностранных дел Мнацакан Сафарян, пресс-секретарь премьер-министра Назели Багдасарян и другие.

    Встреча с Пашиняном завершит серию международных переговоров Путина после мероприятий Международного форума по атомным и смежным отраслям в павильоне «Атом».

    26 сентября 2025, 12:09 • Новости дня
    Меркель назвала отношения с Путиным сложными

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший канцлер Германии Ангела Меркель рассказала о сложных отношениях с президентом России Владимиром Путиным и ее разногласиях с ним по поводу итогов окончания холодной войны и распада Советского Союза.

    Экс-канцлер Германии Ангела Меркель в интервью Spiegel заявила, что ее отношения с президентом России Владимиром Путиным были сложными, передает РИА «Новости».

    Она подчеркнула, что их взгляды на распад Советского Союза существенно различались.

    Меркель пояснила, что Путин рассматривал окончание холодной войны и распад СССР как «величайшую катастрофу XX века». Экс-канцлер ответила, что для нее это событие стало «счастьем всей жизни». Она отметила: «Уже тогда стало ясно: это ставит нас по разные стороны баррикад».

    В своих мемуарах Ангела Меркель рассказала, что Владимир Путин якобы специально «пугал» ее своим лабрадором Кони во время встречи в 2007 году.

    Президент России Владимир Путин заявил, что не знал о страхе Меркель перед собаками.

    Позднее Ангела Меркель подчеркнула, что считает инцидент с лабрадором демонстрацией силы, несмотря на принесенные извинения.

    25 сентября 2025, 16:28 • Новости дня
    Путин провел неформальную встречу с участниками Глобального атомного форума

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин встретился с главами иностранных делегаций на Глобальном атомном форуме в павильоне «Атом» на ВДНХ.

    В числе участников беседы присутствовал генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Видеозапись опубликована в Telegram-канале Кремля.

    Путин в четверг прибыл на Глобальный атомный форум.

    Напомним, на ВДНХ официально открылся международный форум «Мировая атомная неделя», приуроченный к юбилею атомной промышленности и сопровождающийся уникальной отгрузкой реакторов.

    25 сентября 2025, 17:10 • Новости дня
    Путин с иностранными лидерами осмотрел выставку в музее «Атом»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в четверг посетил музей «Атом» на ВДНХ в Москве в рамках Глобального атомного форума.

    Российский лидер осмотрел экспозицию вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, исполняющим обязанности президента Мьянмы Мин Аун Хлайном, премьер-министром Армении Николом Пашиняном, премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом и генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, передает ТАСС.

    В мероприятии также участвовали представители Ирана, Узбекистана, Египта, Нигера и ряда специализированных организаций. Гостей встречал генеральный директор Росатома Алексей Лихачев, который рассказал о проектах госкорпорации.

    Экспозиция в музее подробно отражает историю и новейшие достижения атомной отрасли России, а также использование технологий Росатома в энергетике, медицине, материаловедении и цифровой сфере. Представленные разработки применяются для улучшения качества жизни миллионов людей по всему миру.

    Путин в четверг прибыл на Глобальный атомный форум. Он провел неформальную встречу с участниками мероприятия.

    Напомним, на ВДНХ официально открылся международный форум «Мировая атомная неделя», приуроченный к юбилею атомной промышленности и сопровождающийся уникальной отгрузкой реакторов.

    25 сентября 2025, 16:12 • Новости дня
    Путин прибыл на Глобальный атомный форум

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин прибыл на Глобальный атомный форум, приуроченный к 80-летнему юбилею атомной промышленности России.

    В форуме примут участие президент Белоруссии Александр Лукашенко, исполняющий обязанности президента Мьянмы Мин Аун Хлайн, премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, передает ТАСС.

    Кроме того, форум посетят представители Ирана, Узбекистана, Египта, Нигера и ряда специализированных организаций.

    После завершения официальной части форума у Путина запланированы встречи с руководителями иностранных делегаций.

    Накануне Кремль анонсировал выступление Путина на атомном форуме.

    25 сентября 2025, 18:15 • Новости дня
    Путин заявил о наступлении нового этапа в мировой энергетике
    Путин заявил о наступлении нового этапа в мировой энергетике
    @ Сергей Булкин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин во время заседания Глобального атомного форума, проходящего в рамках Мировой атомной недели, заявил о формировании нового технологического уклада.

    По его словам, все больше стран и крупных компаний рассматривают атомную энергетику как важнейший ресурс для долгосрочного ускоренного развития. Он отметил, что в обществе формируется новый взгляд на атомную энергетику как на экологически чистую технологию, предоставляющую значительные перспективы.

    «Все больше стран, крупных компаний видят в мировом атоме важнейший энергетический ресурс для долгосрочного ускоренного развития», – подчеркнул глава государства, слова которого приводит сайт Кремля. Путин также добавил, что фундаментальные причины смены парадигмы заключаются не только в надежности технологий, но и в глобальном переходе к новому технологическому укладу.

    Ранее президент России анонсировал запуск серийного производства плавучих АЭС. Путин заявил о поддержке партнеров в атомной отрасли, а также сообщил о планах запустить ядерную энергосистему с замкнутым топливным циклом к 2030 году.

