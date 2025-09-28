Европейцы категорически не хотят воевать – и западные пропагандисты, демонизируя русских, только усиливают страх перед нами и это нежелание. Даже если этот фактор не приведет к мощным антивоенным выступлениям, как в 70–80-е годы ХХ столетия, западной политической элите придется с ним считаться.0 комментариев
Песков анонсировал международные встречи и крупное выступление Путина
В графике президента России Владимира Путина на следующей неделе предусмотрены рабочие встречи, контакты с зарубежными лидерами и масштабное публичное выступление.
О планах президента России Владимира Путина рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА «Новости». По его словам, на следующей неделе Путин проведет множество рабочих встреч в Кремле, а также состоятся международные контакты.
Песков также сообщил, что ожидается довольно крупное публичное выступление Путина. «Мы сообщим, какое и точно когда и где. Неделя будет интересной», – заявил Песков журналисту «России 1» Павлу Зарубину.
Ранее президент России Владимир Путин встретился в Кремле с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.