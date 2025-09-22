В МГИМО стартовала Международная школа муниципального лидерства

Сразу отметаем такой метод лечения проблемы миграции, как строжайший визовый режим и депортация всех подряд, кто не наш. Лет двадцать пять назад такое можно было рассматривать, но теперь проводники данной идеи безнадежно опоздали.16 комментариев
В МГИМО открылась образовательная программа, направленная на международное сотрудничество муниципальных руководителей и развитие их компетенций в привлечении инвестиций.
О запуске Международной школы муниципального лидерства сообщает МГИМО. Программа, созданная при поддержке администрации президента РФ и ВАРМСУ, стала первой в России инициативой для повышения квалификации глав муниципалитетов в сфере международного сотрудничества.
Ректор МГИМО Анатолий Торкунов заявил: «Международная школа муниципального лидерства призвана усилить международную деятельность российских регионов. Это не просто обучение, а создание сообщества практиков, которое будет активнее продвигать российские интересы на международной арене и привлекать инвестиции в наши муниципалитеты».
По данным университета, на участие в программе было подано более 100 заявок от глав муниципальных образований из 71 региона, однако слушателями первого набора стали 25 человек. Участники реализуют или готовят проекты по привлечению зарубежных инвестиций, экспорту российских товаров, развитию туризма и международных связей.
В рамках открытия было подписано соглашение о сотрудничестве между МГИМО и ВАРМСУ. Документ предусматривает совместную работу по созданию новых образовательных программ, нормотворческим инициативам и развитию межмуниципального взаимодействия. Стороны отметили, что реализация подобных инициатив повышает качество жизни в муниципалитетах, способствует устойчивому развитию и расширяет международное сотрудничество.
Первый учебный модуль проходит в МГИМО с 22 по 24 сентября и включает стратегические сессии и мастер-классы с участием представителей федеральных органов, российских и зарубежных организаций. Второй модуль запланирован на октябрь в рамках Международного муниципального форума БРИКС, а третий – в ноябре, когда для слушателей будет организована международная стажировка.
Итоговая стратегическая сессия станет завершающим этапом обучения и будет посвящена презентации проектов участников.