Амбиции европейских политиков, готовых воевать с Россией, сильно превосходят реальные возможности их армий. И что не менее важно, превосходят желание вступать в бой самих военных. Служить они еще готовы. Но воевать – нет.7 комментариев
Ким Чен Ын объявил о создании «секретного оружия» в КНДР
Северокорейский лидер Ким Чен Ын сообщил о значительных достижениях в оборонной науке, подчеркнув появление нового секретного вооружения в рамках укрепления военного потенциала страны, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.
По его словам, КНДР разработала новое секретное оружие, передает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи. Ким Чен Ын сообщил, что это стало частью усилий по укреплению оборонного потенциала и «скачкообразному развитию» военной сферы.
Ким Чен Ын напомнил о строительстве новых эсминцев, что, по его словам, стало важным шагом в становлении КНДР как морской державы. Он также отметил постоянное усиление стратегических сил и совершенствование серийных видов вооружения.
Лидер КНДР заявил: «Помимо этого, мы получили новое секретное оружие. Были достигнуты немалые успехи в сфере оборонной науки и исследований, которые внесут большой вклад в резкое увеличение боевого потенциала». Ким Чен Ын добавил, что страна сейчас ощущает наивысший уровень безопасности благодаря развитию ядерных сил.
Выступая на сессии Верховного народного собрания, Ким Чен Ын выразил готовность к диалогу с США, если Вашингтон откажется от курса на денуклеаризацию КНДР.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Ким Чен Ын запретил использование слов «гамбургер», «караоке» и «мороженое» в КНДР. Белоусов выразил восхищение бойцами КНДР при освобождении Курской области. Ким Чен Ын назвал поддержку России со стороны КНДР братским долгом.