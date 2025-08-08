Bloomberg сообщил о скидках на российскую нефть Urals для Китая

Bloomberg сообщил о предложении Urals китайским НПЗ со скидкой в октябре

Tекст: Елизавета Шишкова

Российская нефть марки Urals была активно предложена китайским НПЗ с поставкой в октябре, передает РБК. Скидка составляет полтора доллара за баррель относительно нефти марки Brent, стоимость которой на момент публикации достигла 66,86 доллара за баррель.

По информации агентства, спрос проявили как государственные, так и частные НПЗ Китая, хотя традиционно они закупают нефть марки ВСТО, добываемую на востоке России. Urals обычно не пользуется популярностью у китайских переработчиков из-за более дорогой и долгой логистики, поскольку транспортируется через западные российские порты.

Bloomberg отмечает, что в последние дни китайские НПЗ приобрели несколько партий Urals, а нетипичным покупателем в июле стала Shandong Yulong Petrochemical Co. За ситуацией внимательно следят участники рынка.

Аналитик Energy Aspects Цзянань Сунь заявил: «Мы также полагаем, что китайские государственные предприятия будут проявлять осторожность в отношении приобретения дополнительных баррелей российской нефти в условиях торговых переговоров между США и Китаем». Эксперт добавил, что Urals не является основным сортом для государственных китайских НПЗ, поэтому их интерес к созданию стратегических запасов этого сырья ограничен.

Как писала газета ВЗГЛЯД, индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы прекратили закупки российской нефти после введения Соединенными Штатами 25%-ных тарифов на индийский импорт.

Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что США введут больше вторичных санкций в отношении торговых партнеров России.