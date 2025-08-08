Снова допросы Клинтонов, обыски в особняках, фотографии со знаменитостями. Почему всю западную элиту объединяет не какой-то невероятный финансовый секрет, а именно ядовитый туман педофилии?4 комментария
Умер конструктор ракет Асюшкин
Умер специалист ракетно-космической сферы Владимир Асюшкин
На 80-м году жизни скончался Владимир Асюшкин – инженер-конструктор, создатель разгонного блока «Фрегат».
О смерти специалиста, стоявшего у истоков проектов «Марс», «Фобос», сообщил сайт Роскосмоса. Владимир Асюшкин начал свою карьеру в НПО им. Лавочкина в 1968 году и за годы работы прошел путь до заместителя генерального конструктора по средствам выведения.
В официальном сообщении говорится: «С прискорбием сообщаем о безвременной кончине Владимира Андреевича Асюшкина, выдающегося специалиста в области ракетно-космической техники».
Асюшкин внес значительный вклад в развитие проектов «Марс», «Марс-71», 5М (доставка грунта с Марса), «Фобос» и IRS. Он активно участвовал в выводе отечественной космической техники на мировой рынок, а также входил в делегацию, которая определяла место для российского технического комплекса в Гвианском космическом центре.
За свой труд Асюшкин был награжден медалью «Звезда Циолковского» и удостоен премии правительства Российской Федерации имени Гагарина в 2011 году.
