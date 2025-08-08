Минобороны: Силы ПВО сбили 34 украинских беспилотника над шестью регионами России

Tекст: Валерия Городецкая

По информации ведомства, в период с 12.00 до 15.00 дежурные средства ПВО уничтожили 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, передает ТАСС.

Из этого числа 12 дронов были сбиты над территорией Брянской области, 10 – над Калужской областью, 8 – над Краснодарским краем. Также два беспилотника были уничтожены над акваторией Азовского моря, по одному – над Рязанской областью и республикой Адыгея.

Ранее два мирных жителя пострадали при атаках дронов ВСУ в Белгородской области.

За утренние часы средства ПВО пресекли попытки атаки беспилотников самолетного типа на территории нескольких российских областей и над Азовским морем.

В ночь с четверга на пятницу российские средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 30 украинских беспилотников самолетного типа.