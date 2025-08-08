Tекст: Елизавета Шишкова

Курская область получила право инициировать гуманитарные миссии для восстановления инфраструктуры освобожденных территорий, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Новые меры стали возможны после того, как президент России Владимир Путин расширил действие указа о поддержке волонтеров в Донбассе и Новороссии на все приграничные регионы. Теперь волонтеры, пострадавшие при выполнении миссий, получат компенсацию до 3 млн рублей за травму, до 4 млн при инвалидности и до 5 млн семье погибшего.

Как заявил глава экосистемы Добро.рф Артем Метелев, «дополнительные гарантии безопасности волонтеров позволят привлечь к этому больше сил и направлять в регион официальные гуманитарные миссии с участием добровольцев со всей России». По его словам, правила участия для миссий #МЫВМЕСТЕ обновит Добро.рф совместно с Росмолодежью и включит все приграничные регионы. Организовывать гуманитарные миссии теперь смогут и власти Курской области.

Врио губернатора Александр Хинштейн отметил, что расширение указа президента и новые меры поддержки помогут региону быстрее восстановиться. «После того, как мы определим планы и этапы этой работы с учетом полных гарантий безопасности, мы сможем не только принимать, но и инициировать гуманитарные миссии в регион для полного восстановления освобожденных территорий», – сказал он.

Организация и регистрация волонтерских миссий будут осуществляться через платформу Добро.рф, где каждый участник должен пройти верификацию. Для перевозки гуманитарных грузов реализуется проект #МЫВМЕСТЕ.Логистика совместно с Росавтодором, позволяющий бесплатно провозить грузы по платным дорогам в приграничные регионы.

С начала 2022 года гуманитарные миссии проводились только в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, в них приняли участие 8 652 волонтера. Адресная помощь была оказана более 1,4 млн человек. В Курской области уже действует сайт «МЫВМЕСТЕ с Курской областью» для желающих присоединиться к работе.